JIU-JITSU : Jonathan Charlot et Chandrine Perrine champions d'Afrique

Les Mauriciens n'en finissent plus de briller au niveau internationale. Après leur sacre à la 5e édition de l'Open International de l'océan Indien de jiu-jitsu à Madagascar (06-08 août), le week-end dernier, ils sont cette fois-ci montés sur le toit de l'Afrique à Benoni (Afrique du Sud) grâce à leurs performances remarquables aux championnats d'Afrique senior de jiu-jitsu.

Les combattants mauriciens ont encore une fois porté haut les couleurs mauriciennes en ramenant six breloques dans leur escarcelle, dont quatre médailles d'or et deux d'argent. Jonathan Charlot (-77 kg) et Chandrine Perrine (-62 kg) ont été sacrés champions d'Afrique dans leur catégorie respective en fighting et ne waza, alors que Rayan Proag dans les deux styles de combat, a terminé sur la deuxième marche du podium faisant de lui, le vice-champion d'Afrique chez les -69kg.

En fighting individuel, Charlot s'est défait tour à tour d'un Ivoirien, un Sud-Africain et un Sénégalais pour décrocher la médaille d'or. En ne waza, il a pris le meilleur sur deux Sud-Arficains pour se hisser jusqu'en finale où il a battu un Tunisien pour un deuxième métal précieux. Un parcours qu'il n'oubliera pas d'aussitôt et avance que le soutien infaillible de son entourage lui a été précieux.

« Pour ma double consécration aux championnats d'Afrique en jiu-jitsu, je tiens à remercier avant tout mes entraineurs Nuvin Proag et Nicolas Héry, mes coéquipiers Rayan Proag et Chandrine Perrine qui ont également sorti une belle copie à cette compétition, Denis Douce (ancien combattant et maintenant arbitre), Marie-Michelle St Louis, Ricardo Durhone, Yann Durhone, Yannick Durhone et Lynley Durhone, mes amis du jiu-jitsu, ma famille et mes parents qui ont aussi contribué à cette réussite », avait-il écrit sur sa page Facebook.

De son côté, Nuvin Proag, président de la Fédération mauricienne de jiu-jitsu (FMJJ), se réjouit de la prestation de ses protégés. « Je ne peux qu'être amplement satisfait de cette performance. Avec trois athlètes nous avons décroché quatre médailles d'or et deux d'argent. Je remercie une nouvelle fois nos partenaires Mitsubishi (leal groupe), citysport/gosport, qui, entre autres, a donné les survêtements et un sac Nike aux combattants, Nabla Business Solutions, V5 Immobilier et The Stone Specialists. Un merci aussi au ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que son ministère », dit-il.

Par ailleurs, Nuvin Proag s'était aussi déplacé pour assister à l'assemblée générale élective de la Jujitsu African Union (JJAFU) où il a été conduit à la présidence. Le nouveau président de la JJAFU devient automatiquement Vice-président de la Fédération Internationale de Jiu-jitsu (FIJJ).