J&J AUDITORIUM: Bharti Singh en scène

Bharti Singh, célèbre comédienne et actrice de stand-up, qui devait se produire à Maurice le 11 mars au J & J Auditorium, se produira finalement le 16 juillet au même endroit pour un show d’une durée de trois heures. Elle sera accompagnée de Chirag Wadhwani, qui a donné plus de 1 000 représentations en Inde, et de deux chanteurs bollywoodiens, à savoir Yasser Desai et Aakansha Sharma. Le concert, dont les billets seront en vente à partir du 20 mai entre Rs 800 et Rs 1 850, est organisé par Excel Media et Blive Studio.

Bharti Singh fait un malheur actuellement avec le show Nach Baliye 8 aux côtés de son partenaire, Haarsh Limbachiya, et pour lequel son cachet s’élève à Rs 1,5 million par épisode. Selon Nitish Dhunookdharee, le directeur d’Excel Media, les négociations ont été difficiles en raison du calendrier chargé de l’actrice, qui est très sollicitée à la télévision et pour des spectacles à travers le monde. Elle vient de décrocher le Golden Petal Awards et a été la récipiendaire d’ITA Award de meilleure comédienne avec Kahani Comedy Circus Ki. Sa présence scénique est phénoménale et ses répliques désopilantes dans la peau de Lalli dans The Great Indian Laughter Challenge (Saison 4) sur Star One ont fait un triomphe. Elle s’est également illustrée dans les comédies Comedy Circus Ke Superstar, Comedy Circus Ke Jadoo et Comedy Circus Ka Naya Daur. Originaire du Pendjab, elle a joué dans Ek Noor, Khiladi 786 et Sanam Re au cinéma.

Yasser Desai, lui, est une des étoiles montantes de Bollywood. Il a prêté sa voix à Mere Peeche Hindustan de Beiimaan Love et à Itna Tumhe et Tu Hi Toh Mera de Machine.