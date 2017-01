J&J AUDITORIUM : Richesse culturelle de la Chine avec la troupe culturelle de Henan

Durant 90 minutes samedi soir, les artistes de la troupe culturelle de la province de Henan, en Chine, et les élèves du Centre culturel Chinois (CCC), à Bell-Village, ont tenu les spectateurs en haleine avec un magnifique spectacle où se mêlaient chants, danses, démonstrations d’art martiaux et acrobaties.

C’est sur une chorégraphie inspirée des cultures des 56 minorités chinoises que les élèves du CCC ont ouvert le spectacle Oriental Drum pour souhaiter la bienvenue aux invités. Ceux-là n’ont pas eu à attendre longtemps pour voir la Shaolin monk troupe en action avec une démonstration de kung-fu et l’utilisation de différents outils de guerre. Ils impressionneront encore peu après à travers le numéro d’Awakening the truth. Il s’agit de Shaolin kung-fu ou Zen of Martial arts. À travers ce numéro, l’on reconnaît une série de figures qui rappellent les images du bouddha en pleine méditation ou encore des postures de yoga. D’une souplesse déconcertante et sur fond de musique zen, le jeune moine enchaîne les mouvements.

D’aucuns présents retiennent également le temps de concentration du moine pour canaliser son énergie avant de s’adonner à des numéros, que les présentateurs prendront la peine de demander aux spectateurs de ne pas répéter chez eux, étant dangereux. Ainsi, l’on ne peut rester insensible au moine qui fait éclater en morceau deux barres d’acier sur son crâne ou encore celui qui, avec la force de son buste, plie deux lances qu’un autre appuie contre lui. Pendant ce temps, un autre casse deux bâtons sur son dos. Un autre moine, tente avec succès de percer une vitre à l’aide d’une aiguille pour faire éclater deux ballons qui se trouvent de l’autre côté. Le spectacle de samedi soir était aussi marqué par la prestation remarquable d’un jeune acrobate de 10 ans dans Walk in the clouds.

L’incursion dans la culture de Henan s’est poursuivie à travers un extrait du Yu opera avec la pièce The presumptuous Mr Nobody, joué par Wang Gaibin. Celle-ci raconte l’histoire d’un magistrat de comté qui lutte avec dignité pour le bien-être de ses citadins.

Les danseuses de la Luoyang Normal University Dance Troupe, quant à elles, ont mis en avant l’art du paper cutting. Tout en honorant ce métier, à travers leurs magnifiques costumes rouge et blanc comprenant des dessins détaillés, elles ont évoqué le dur labeur des artisans qui aspirent à une meilleure vie. À la fin de ce numéro, elles ont même distribué des « dessins détaillés » au public présent.

Les élèves du CCC ont présenté le Rythme of han and Tang Dynamites et Happy spring. L’on retient aussi la magnifique prestation de la joueuse d’Ehru, Qu Changjun dans Galloping Horse, sur lequel on se laisse bercer par le son mélodieux des chevaux qui courent.

Ce n’est pas sans une grande émotion que les spectateurs, qu’ils soient Chinois ou Mauriciens, ont assisté à la prestation en chinois de notre compatriote Véronique Zuël Bungaroo. La soprano a d’abord chanté en solo avant de se produire en duo avec un chanteur chinois.

Ce spectacle, une initiative conjointe du ministère des Arts et de la Culture et de l’ambassade de Chine à Maurice, était organisé dans le cadre des célébrations du Nouvel an chinois.