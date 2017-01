Arboresans, la suite est la nouvelle série de bijoux de Ravior, comprenant des colliers, des bracelets et des bagues. « Jouant sur l’effet de surprise et de la modularité, tous déclinés autour du concept des liens et entrecroisements, la suite d’Arboresans mise sur la simplicité et le minimalisme », explique Ravi Jetshan, directeur de Ravior et créateur de bijoux.

Au niveau des matières utilisées, Arboresans, la suite se dote d’or rose, blanc et jaune en 18 carats, sans oublier l’argent. Cette collection propose des pièces à partir de Rs 1 150. Certaines créations sont uniques et d’autres proposées en série limitée. Ravi Jetshan a également travaillé avec des gemmes exceptionnelles montées en collier et en bague pour la saison des cadeaux.

Outre la nouvelle collection, le directeur de Ravior, qui porte beaucoup d’attachement au mauricianisme, propose Jungle, une mini-collection inspirée de Casela et vendue uniquement en ce lieu. Trois prototypes en laiton à porter en bracelet ou en collier sont à découvrir. Dans cette Jungle, l’on trouve déjà un rhinocéros, un paon et une girafe.

Depuis novembre, la joaillerie Ravior est l’une des toutes dernières marques mauriciennes à avoir obtenu le label Made in Moris, délivré par l’Association of Mauritian Manufacturers. « J’ai sollicité cette adhésion à Made in Moris car c’était une évidence pour moi. Nous sommes fiers de faire partie du label », affirme Ravi Jetshan. Et d’ajouter : « C’est notre devoir de protéger le savoir-faire des artisans locaux. Je pense aux boulangers, ébénistes, tailleurs de pierre, ferblantier et bijoutier, entre autres. Je crains que certains aient même renoncé à leur métier face à l’importation d’Asie. Et ne parlons même pas de l’impact écologique de ces importations… »

En 2017, Ravior fêtera ses 35 ans d’existence. « Il ne faut rien prendre pour acquis, s’évertuer à préserver notre savoir-faire et, surtout, le transmettre aux prochaines générations », relate Ravi Jetshan. « Je privilégie une attitude pro-active et “solutions-oriented”. Je remercie tous ceux qui ont soutenu Ravior depuis 35 ans. Il n’y a pas de meilleure pub qu’un client satisfait. »

La prochaine collection de 2017 aura une importance particulière. Lançant qu’il ne « peut pas tout dévoiler », Ravi Jetshan confie toutefois que ce sera un hommage aux femmes et « à ma mère en particulier… » !