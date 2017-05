JOIE DE VIVRE UNIVERSELLE—UMA SOOBEN:« Le GM doit augmenter les fonds des ONG »

« Il est nécessaire que le gouvernement accorde aux ONG les fonds nécessaires pour faire avancer les choses à Maurice. » C’est ce qu’estime Uma Sooben, la présidente et fondatrice de Joie de Vivre Universelle, ONG venant en aide aux enfants ayant une déficience mentale et qui a décidé, depuis peu, d’ouvrir ses portes aux personnes âgées souffrant d’Alzheimer ou de Parkinson.

L’ONG, qui a aménagé un centre d’activités, est en attente de fonds pour le rendre opérationnel. « On ne dit pas que le gouvernement ne fait rien, mais ce n’est pas suffisant. Il faudrait augmenter les fonds des ONG ».

C’est en décembre 2008 qu’Uma Sooben, mère d’un enfant atteint d’une déficience mentale, décide de créer Joie de Vivre Universelle. Ayant pu faire bénéficier à son enfant de thérapies modernes à l’étranger, elle décide de partager celles-ci à Maurice. « Je connais la souffrance des familles qui ont des enfants avec une déficience mentale. La préoccupation des parents, c’est de savoir ce qui va se passer quand ils ne seront plus là. Il faut leur donner le meilleur encadrement possible », dit-elle. C’est d’ailleurs un des buts de son association : introduire de nouvelles techniques et thérapies avec des technologies modernes. Dans ce contexte, l’ONG a collaboré avec le Decentralised Cooperation Programme (DCP) des Nations unies en vue de mener des projets avec des sessions de formation à l’intention des soignants, des éducateurs d’enfants à besoins spéciaux et des professionnels.

Joie de Vivre Universelle compte aujourd’hui un centre de thérapie à Beau-Bassin avec une équipe de thérapeutes. « Ce centre accueille des enfants depuis 2010 et depuis l’an dernier nous accueillons aussi des adultes. Mais, avec ces derniers, on avait un problème : après les 45 minutes de thérapie avec eux, ils rentraient et étaient livrés à eux-mêmes. Or, il faut un suivi pour pouvoir stimuler le cerveau. C’est pourquoi, cette année, on a décidé de créer un centre d’activités où les bénéficiaires pourront rester du matin à 16 heures ».

L’ONG compte aussi une école spécialisée à Quatre-Bornes où actuellement une dizaine d’enfants sont encadrés par sept éducateurs avec un programme individuel et des activités telles que la musique, le yoga et la danse, entre autres, pour mieux les socialiser. « Nous accueillons des enfants avec des déficiences mentales un peu rares », indique Uma Sooben.

L’ONG compte par ailleurs un centre de formation. « On veut que Joie de Vivre Universelle soit aussi connue comme un centre de formation ». Elle poursuit : « Vivre avec un enfant qui a un handicap ou un adulte souffrant de Parkinson ou d’Alzheimer, ce n’est pas évident. On veut former des personnes pour pouvoir les encadrer afin de donner un peu de répit à leur famille. Notre but est de ramener des techniques de thérapeutes qui ont fait leurs preuves à l’étranger. Mais, on n’a pas de fonds encore pour cela. »

L’une des technologies modernes que dispense l’ONG est la thérapie multisensorielle dans des salles spécialisées nécessitant des personnes formées à ces outils. « Ces outils qui travaillent sur l’ouïe, la vue et le toucher, entre autres, permettent de donner confiance à la personne et travaillent sur leur cerveau. On voit beaucoup de progrès sur les bénéficiaires », indique-t-elle.

S’agissant de ses attentes pour le prochain Budget, la présidente fait ressortir les difficultés des ONG qui « doivent courir de gauche à droite » pour avoir des fonds. « Au niveau de l’administration, on n’a pas de secrétaire. On paye le loyer par nous-mêmes, des petites réparations, les jeux pour les enfants et autres dépenses. On demande au gouvernement de nous donner les fonds nécessaires pour faire avancer les choses à Maurice. »