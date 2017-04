Pour moi, la fête de Pâques est, avec celle de Noël, une fête très importante. On clôture nos 40 jours de carême par une Semaine sainte très intense. Le triduum pascal nous fait vivre les derniers moments de Jésus sur la terre et dans sa passion. Et nous attendons son retour dans le silence de notre cœur. Ce retour a lieu justement le jour de la Pâques, où nous fêtons la résurrection de Jésus, crucifié et mort pour nous sur la croix. C’est la victoire de la vie sur la mort. C’est un jour de joie et d’allégresse!!!! La Pâques, c’est vraiment le cœur de notre Foi!!!