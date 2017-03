Journée d’étude sur le thème «  Îles : Terres d’explorations »

La journée d’étude intitulée « Îles : Terres d’explorations » s'est déroulée à l’Université des Mascareignes le 3 mars 2017, réunissant différents participants de l’Université de Paris-Sorbonne, de l’Université de Maurice et de l’Université des Mascareignes. Comme le dit si bien le Professeur Bernard Franco : « Ce travail est le résultat du travail d’une collaboration triangulaire. »

L’objectif de cette rencontre était avant tout de poursuivre la réflexion sur les multiples représentations de l’île dans la littérature française, francophone et dans la littérature comparée. Une approche pluridisciplinaire a été adoptée par les différents intervenants présents, dont Sonia Dosoruth (Université de Maurice), Bruno Cunniah (Université de Maurice), les Professeurs Bernard Franco (Paris-Sorbonne) et Romuald Fonkoua (Paris-Sorbonne) et Neelam Pirbhai-Jetah (Université des Mascareignes).

Shakuntala Boolell dans sa communication inaugurale a abordé l’île et ses symboles. L’île renvoie à l’image du monde en miniature: un pur symbole, un espace d’utopie, qui assure la fonction de passerelle entre le réel et l’imaginaire. Elle suggère une clôture à l’égard du monde, mais aussi un espace en relation avec le continent. L’île se conçoit en fonction d’échanges. Elle se conçoit dans une représentation spatiale, mais également dans une représentation temporelle, dans un rapport à l’histoire où les différentes strates de l’époque se sont succédé. Elle demeure à cet égard, un lieu qui représente mieux les violences de l’histoire. L’île est également le résultat d’un héritage. L’insulaire n’est pas celui qui construit son identité de façon isolée par rapport au monde, mais bien au contraire, le résultat des différents brassages de populations.

Cette journée d’étude était surtout articulée autour de l’île Maurice. Neelam Pirbhai-Jetah est passée à une étude de la représentation de l'île dans les bandes dessinées mauriciennes tandis que Bruno Cunniah a, lui, abordé le thème « Île désirée, bonheur manqué : Le Silence des Chagos ». Sonia Dosoruth a, pour sa part, évoqué Mayotte en épluchant le livre Tropique de la violence de Nathacha Appanah. Quant à Romuald Fonkua, il a analysé la figure de l’île en tant qu’espace qui capte et diffracte tout selon les œuvres de Césaire, Chamoiseau, Confiant et Glissant.

Notons par ailleurs que les différents intervenants ont tenu à présenter une vue d’ensemble de la femme mauricienne qui se confond aussi avec l’île Maurice. Certaines analyses étaient aussi centrées sur cette image fantomatique comme celle du dodo; le dodo parce qu’il rapproche l’île de cette dimension identitaire, de sa revendication identitaire, aussi parce que le dodo ramène l’île à la violence de son histoire ainsi qu’à sa fonction d’idéal et à l’idée d’une littérature de la nostalgie qui prend pour objet un âge d’or disparu.