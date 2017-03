JOURNÉE DES CONSOMMATEURS : L’ACIM réclame une baisse du tarif de l'Internet

“Pour un meilleur monde numérique”. Tel est le thème de la Journée mondiale des Consommateurs, célébrée ce 15 mars. Une question qui tombe à point nommé, selon le secrétaire général de l’Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), Jayen Chellum. Outre les facilités d’échanges et d’accès à l’information apportés par Internet, le monde numérique connaît en effet aussi, souligne-t-il, des risques et dangers. « Quand on paie pour un produit ou un service et que l’on n’est pas satisfait, vers qui se tourner, surtout quand la compagnie est étrangère ? » demande-t-il. L’ACIM met en garde contre les risques liés aux achats sur la toile et aux partages sur les réseaux sociaux, aux dépens de la vie privée. Par ailleurs, l’association note qu’en comparaison à d’autres pays, le tarif de l'accès à l’Internet à Maurice est élevé, d’où sa demande pour une révision à la baisse.

Le secrétaire général de l’ACIM, Jayen Chellum, parle de « division numérique » en raison des 52% des ménages ayant accès à Internet à Maurice. « Une partie de la population a accès à un vaste champ d’informations alors qu’une autre, non », déplore-t-il. De nos jours, dit-il, le monde numérique « nous permet de remplir des formulaires de chez soi, de procéder au paiement de la taxe et de faire des achats en ligne. » Parallèlement à cela, « des dangers y sont toutefois associés ». Il explique : « Si vous avez fait un achat et que le produit ne satisfait pas vos attentes, vers qui vous tourner, surtout quand la compagnie est étrangère ? Même au niveau local, une compagnie peut donner une adresse fictive. »

Établissant une comparaison avec les prix de la connexion à l'Internet dans d’autres pays, Jayen Chellum relève que bon nombre d'entre eux pratiquent des prix « bien moins élevés », comme en Égypte (Rs 749 pour 10 Mbps), en Allemagne (Rs 924), en Grèce (Rs 790), en Angleterre (Rs 978), en Chine (Rs 529), en Hongrie (Rs 498), en Pologne (Rs 790), en Russie (Rs 231) et en Ukraine (Rs 118), et ce contre Rs 1 262 à Maurice. Si le Japon a un prix pratiquement similaire (Rs 1 293), « la moyenne de leur “disposable income” est de Rs 81 962, contre Rs 24 482 pour Maurice ». D’où la demande de l’ACIM pour une révision à la baisse du prix.

L’association des consommateurs déplore d’autre part le fait que l’instance régulatrice dans ce domaine est l’ICTA mais que les consommateurs ne sont pas représentés au sein du conseil de l’organisation. « Nous avons écrit une lettre au Premier ministre pour demander un amendement à l’Information, Communication and Technologies Act, plus spécifiquement au niveau de la composition de l’ICT Board. Nous considérons que, dans l’intérêt des consommateurs, ce board devrait aussi comprendre un représentant d’une association de consommateurs. »

L’ACIM indique recevoir plusieurs plaintes ayant trait à des « réclamations injustes » au niveau de la facture d’Internet, et ce par trois différentes compagnies, de mauvaises connexions, au remplacement de MyT par ADSL sans notification, des facturations alors qu’un service gratuit a été annoncé. L’association met en outre en garde contre les risques d’atteinte à la vie privée des gens que comporte le monde numérique. « WikiLeaks a rapporté que la CIA surveillait des gens dans leur maison à travers un iPhone… Plusieurs objets de la maison pouvant paraître banals peuvent être transformés en outils de surveillance. Ce n’est pas de la fiction. Autrefois, il y avait le “phone tapping”. Maintenant, on achète les dernières technologies pour vous surveiller. » Jayen Chellum met aussi en garde les personnes partageant des informations personnelles sur Facebook. « Tout ce que vous partagez peut être vu par n’importe qui et n’importe où. Évitez de partager des informations personnelles, telles vos projets de vacances, car tout le monde saura que votre maison sera vide pendant une période donnée. »

En vue de garantir plus de sécurité sur Internet, l’ACIM conseille d’utiliser des mots de passe différents pour chacun de ses comptes, « de sorte que si l’un est piraté, les autres ne suivront pas ». Il poursuit : « Si vous êtes victimes de piratage, changez votre mot de passe. » Par ailleurs, l’association conseille de faire preuve d’imagination à la création d’un mot de passe. « Évitez le lieu de naissance ou le nom de votre enfant. C’est trop facile à deviner. Utiliser des mots ou des phrases complexes incluant des majuscules, des chiffres et des signes de ponctuation », lance Jayen Chellum, qui prévient de plus contre les arnaques par e-mail, comme « les promesses d’argent, des récompenses trop belles pour être vraie ». Et de poursuivre : « Méfiez-vous quand on vous demande des informations bancaires. Si vous recevez un e-mail de votre banque demandant des informations personnelles, enquérez-vous auprès de votre banque pour confirmer. »

De plus, le secrétaire général demande au public de ne pas ouvrir des pièces jointes ou des liens douteux, d’utiliser des adresses e-mail temporaires lorsque vous créez un compte sur des sites Web. Quand vous achetez quelque chose en ligne, indique-t-il, assurez-vous que le site commence par « https:// » et non « http » car le « s » signifie sécurisé. Il devrait aussi avoir un cadenas vert à gauche ou à droite indiquant que le site est sûr. « Installez des pare-feu qui empêchent les personnes non autorisées de pirater votre ordinateur. Après un paiement en ligne, vérifiez toujours vos relevés bancaires pour vous assurer du montant débité et qu’aucune action frauduleuse n’a eu lieu », termine-t-il.