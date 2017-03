JOURNÉE DES CONSOMMATEURS : La CAP interroge l’existence de l’ICT Advisory Council

La Journée mondiale des Consommateurs, observée chaque 15 mars, a pour thème cette année « Le monde numérique ». La Consumer Advocacy Platform rappelle que l’ICTA Act prévoit la mise en place d’un ICT Advisory Council, avec au moins trois représentants des intérêts des consommateurs. C’est ainsi qu’elle demande à l’ICTA de rendre publics les noms des membres de l’ICT Advisory Council et de détailler l’action de ce conseil. Au cas où ce conseil consultatif n’existerait pas encore, la CAP demande à l’ICTA de l'instituer « dans un délai urgent » afin que les organisations de consommateurs puissent pleinement jouer leur rôle dans l’élaboration d’un monde numérique meilleur.

C’est suite aux conclusions d’une étude sur la protection des droits des consommateurs dans le secteur des technologies informatiques conduite en 2010 par Cybernaptics et dont les recommandations n’ont jamais été mises en œuvre que la CAP demande à l’ICTA d’agir. D’autant que celle-ci avait alors reconnu qu’elle avait peu d’interactions avec les organisations des consommateurs. Dans une lettre adressée à cette instance, la CAP demande de rendre publics les noms des membres de l’ICT Advisory Council. Pour la CAP, la mise en place d’un monde numérique auquel les consommateurs peuvent faire confiance ne peut se faire sans une politique nationale de protection des consommateurs. « Celle-ci est étroitement liée avec la ratification par le gouvernement des Principes directeurs des Nations unies sur la protection des consommateurs ». À ce titre, l’organisation pour la défense des consommateurs relève que les nouveaux Principes directeurs adoptés par l’UNCTAD en décembre 2015 attendent toujours d’être reconnus par le gouvernement mauricien. La CAP souligne que ces nouveaux Principes directeurs comprennent trois nouveaux éléments, à savoir la protection des consommateurs dans le domaine des services financiers, dans le domaine du commerce électronique et mobile ainsi que la protection des données personnelles et des libertés des consommateurs dans l’échange d’informations.

« Il échouera au ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Protection des consommateurs d’assurer la mise en place et le suivi des Principes directeurs des Nations unies. La mise en place d’une politique de protection des consommateurs telle que recommandée par ce même document permettrait aux consommateurs de faire respecter leurs droits, dans divers domaines, le secteur de la technologie informatique, entre autres », indique la CAP. L’Organisation pour la défense des consommateurs se joint aux organisations des consommateurs du monde pour réclamer un « monde numérique digne de la confiance des consommateurs ». Coordonnée par Consumers International, la journée vise à créer un monde numérique meilleur en encourageant un meilleur accès numérique, une meilleure sécurité, une meilleure compréhension et un meilleur recours. « Les gens se sentent préoccupés par le niveau de sécurité de leurs données. Et ils ont bien raison. En effet, plus d’un demi-milliard de dossiers personnels numériques ont été perdus ou volés en 2015, dévoilant ainsi 429 millions d’identités – mais il faut savoir qu’il y a aussi de nombreuses violations non déclarées. » Et d’ajouter : « Les gens se préoccupent de savoir ce qui arrive à leurs données en ligne. En fait, trois quarts (74 %) des gens dans le monde sont inquiets de la façon dont les entreprises en ligne utilisent leurs informations. » Malgré l’augmentation des ventes en ligne (en 2015, les ventes au détail en ligne représentaient 7,4 % du total des ventes dans le monde entier, d’une valeur d’environ USD 1,55 trillion) « les gens ne connaissent toujours pas leurs droits concernant le recours en ligne ».