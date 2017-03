JOURNÉE DU REIN—DR MOHAMMED ZAHER GENDOO: « De 1 300 à 1 400 personnes sous dialyse et un nombre semblable en prédialyse »

« Environ 1 300 à 1 400 personnes sont sous dialyse actuellement à Maurice et un nombre plus ou moins semblable en prédialyse. » C’est ce qu’affirme le Dr Mohammed Zaher Gendoo, néphrologue à l’ancien hôpital Apollo-Bramwell, avant de faire ressortir que 35 à 40% des Mauriciens ayant une insuffisance rénale ont aussi des problèmes de diabète. « Les autres ont des problèmes d’hypertension, des troubles cardio-vasculaires ou des problèmes de calculs rénaux. » Dans le sillage de la Journée mondiale du Rein, observée le 9 mars, le médecin conseille de changer son mode vie en guise de prévention.

Les reins jouent un rôle essentiel dans notre organisme. Ils assurent le maintien constant de la quantité d’eau et de sels minéraux. Ils éliminent les déchets de l’organisme transportés par le sang et les évacuent dans l’urine. Ils jouent aussi un rôle essentiel dans la régulation de la tension artérielle. Le thème de la Journée mondiale du Rein est cette année “Reins et Obésité : une vie saine pour des reins sains”. Mais quel est justement le lien entre l’obésité et les complications rénales ? « Avec un indice de masse corporelle de plus de 30, une personne peut être sujette à l’hypertension, à l’hypercholestérolémie et à des complications cardiaques, lesquelles peuvent entraîner des complications rénales », indique le Dr Gendoo, et ce « sachant que 60% des Mauriciens sont obèses ».

Quant aux autres facteurs susceptibles d’être à l’origine de problèmes rénaux, le spécialiste mentionne « l’hypertension, le diabète, des maladies primaires (dont on ne connaît pas la cause) et des maladies secondaires (dues à d’autres maladies). Il y a aussi l’infection urinaire, des calculs rénaux ou des malformations rénales. » Si les maladies rénales sont dites « silencieuses », car progressant lentement, sans symptôme apparent, le médecin indique que tel est le cas lorsque le fonctionnement des reins est encore à 60-70%. « Mais quand le fonctionnement diminue à 30%, la fatigue, la perte de poids, la perte de sommeil et, parfois, la gastro se manifestent. » Le danger des problèmes rénaux, selon le Dr Gendoo, est qu’ils « peuvent entraîner une insuffisance rénale terminale, où la personne doit avoir recours à la dialyse, sans compter que cela peut aussi entraîner des complications cardiaques ». Un traitement est nécessaire quand les reins du patient atteignent 40% à 50% de leur fonctionnement. Et entre 10 et 15% de fonctionnement, « le patient doit subir la dialyse ». Cependant, s’il n’y a pas de symptômes, « on peut attendre jusqu’à 13% de fonctionnement ».

Quand parle-t-on d’insuffisance rénale ? « C’est quand les reins ne peuvent plus assurer leurs fonctions, quand le taux de filtration glomérulaire est à moins de 60 ml/min », répond le médecin. Une personne doit avoir recours à la dialyse « quand la clairance rénale de la créatinine, c’est-à-dire le fonctionnement des reins, est à 10-15% ». La dialyse « remplace le fonctionnement d’élimination des déchets de l’organisme, un peu comme un rein artificiel » dit le Dr Gendoo.

La dialyse est une méthode de filtration du sang. En filtrant le sang, la dialyse permet ainsi d’éliminer les déchets toxiques et l’excès d’eau, qui s’accumule dans l’organisme. L’hémodialyse est réalisée par la mise en place d’un accès vasculaire (une fistule), lequel facilite l’accès à la circulation sanguine au moyen d’aiguilles. La transplantation est une autre solution. « Si le patient a recours à la transplantation, il n’a plus besoin d’avoir recours à la dialyse. Depuis dix ans, on a réalisé beaucoup de transplantations à Maurice, surtout dans les hôpitaux. L’avantage de la transplantation, c'est que le patient a comme un rein neuf. Il peut retrouver une bonne qualité de vie. Il n’a plus les restrictions que comporte la dialyse, comme la nécessité de faire attention à son alimentation, notamment en protéines et en potassium », explique le Dr Gendoo.

Mais la transplantation comporte encore cependant quelques obstacles, souligne le spécialiste. D’abord, au niveau du donneur. « À Maurice, on ne fait pas encore de transplantations avec des reins de cadavres. On espère que ce sera possible dans pas longtemps. Par ailleurs, les donneurs sont pour le moment restreints aux proches du patient. Ensuite, il faut aussi qu’il y ait une compatibilité au niveau du tissu immunitaire. » Outre la dialyse ou la transplantation, d’autres traitements doivent être pris par les patients sous forme de médicaments. « Il s’agit de suppléments à prendre lorsqu’il y a une carence en calcium. Il faut aussi prendre des médicaments pour contrôler l’hypertension et le diabète. »

Le mal causé aux reins est-il irréversible ou le patient peut-il retrouver des reins sains s’il découvre tôt sa maladie ? Le Dr Gendoo explique que « si le problème est chronique, c’est irréversible ». Il nuance toutefois : « Mais on peut le retarder, au prix de beaucoup d’efforts de la part du patient. Il y a des maladies qui sont aiguës (pas chroniques) et où c’est donc réversible à 90%. Si on l’a découvert tôt, on peut retarder sa progression. » Notre interlocuteur estime qu’à Maurice, les hôpitaux et les cliniques disposent des traitements et équipements appropriés pour traiter les problèmes de reins. « Mais à l’hôpital, il y a plus de patients. Ici, à l’hôpital Apollo-Bramwell, on reçoit 25 patients par jour, contre une centaine à l’hôpital. »

La gravité de l’insuffisance rénale comprend cinq étapes : le fonctionnement des reins à 90% (1), entre 60 et 90% (2), entre 30 et 60% (3), de 15 à 30% (4) et moins de 15% (5). En guise de prévention, le médecin recommande de changer son mode de vie pour ne pas rester dans l’obésité. « Pratiquer une activité physique régulière. Eviter les boissons gazeuses, le tabac et l’alcool. Avoir un suivi régulier. Essayer de voir si, dans la famille, il y a des antécédents d’hypertension. »