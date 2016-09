JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ALPHABÉTISATION 2016 : Lire et écrire pour déchiffrer les codes de la société

Selon Caritas Île Maurice, ils seraient près de 200,000 Mauriciens qui seraient incapables de lire et d’écrire. Éprouvant de grandes difficultés à évoluer au sein d’une société qui avance rapidement, certains tentent de se rattraper par des cours d’alphabétisation.

Dans le cadre de la Journée Internationale de l’Alphabétisation, qui sera observée le 8 septembre, Scope brosse un tableau de la lutte contre l’analphabétisme en 2016.

Lentement, elle écrit : “L. I. L.” Puis : “O. W. T. E. E.”. Avant de compléter : “SUN. KOL. EEA.” Presque une minute pour écrire son nom, mais Lilowtee Sunkoleea en est fière. À 65 ans, celle qui ne savait ni lire ni écrire est en mesure, un an plus tard, de prendre le bus sans avoir à demander sans arrêt le trajet aux passants. Elle signe sans utiliser son pouce et peut remplir un formulaire sans quémander de l’aide. Cette autonomie nouvelle dans sa vie, elle le doit aux cours d’alphabétisation fonctionnelle offerts par des bénévoles de Caritas.

“Contrairement au chiffre de 100,000 analphabètes avancé dans le rapport Education for All de l’UNESCO en 2009, il y a en réalité presque 200,000 Mauriciens dans cette situation”, confie Josian Labonté, responsable du programme d’alphabétisation fonctionnelle de Caritas Île Maurice. Il se base sur le taux d’échecs au CPE, qui tourne autour de 2,000 par année, ainsi que l’abandon scolaire au secondaire.

Inadaptation au monde.

Françoise Carré, animatrice au Centre Sinaï à Quatre-Bornes, pointe du doigt le système de promotion automatique appliqué dans les collèges. Les séquelles sont bien réelles, si l’on en croit Josian Labonté. “Tout récemment, un collège secondaire privé a fait appel au programme d’alphabétisation de Caritas pour aider ses professeurs à revoir leur mode d’apprentissage, vu le taux anormal d’échecs. Il est alarmant de constater que des enfants franchissent le cap du CPE en ne sachant ni lire ni écrire couramment”. Pour le pédagogue, “avoir une moyenne de 200,000 analphabètes en 2016 est très grave. Avec tous les nouveaux projets mis en place dans l’île Maurice moderne au niveau de l’ICT, on doit se poser la question : où vont-ils se retrouver ?”

En 1978, l’UNESCO a décrété qu’est considérée analphabète toute personne qui est “incapable d’exercer toutes les activités pour lesquelles l’alphabétisation est nécessaire dans l’intérêt du bon fonctionnement de son groupe et de celui de sa communauté, de continuer à lire, écrire et calculer en vue de son propre développement et de celui de sa communauté”. Les analphabètes vivent une inadaptation au monde moderne qui a plusieurs conséquences, comme celle de se sentir incapable de participer pleinement à la vie sociale, culturelle et professionnelle.

Exclusion sociale.

“Il faut côtoyer ces personnes pour se rendre compte de leurs difficultés, confie Josian Labonté. Elles se sentent exclues et sont dépendantes des autres pour les moindres activités du quotidien, comme lire une date d’expiration, lire le dosage sur les médicaments, aller à la banque. Même sur les autobus aujourd’hui, il y a des indications qui ne leur facilitent guère la tâche.”

L’exclusion sociale liée à l’analphabétisme et le sentiment de honte qui s’en dégage poussent certains à tomber dans la pauvreté ou à être victimes des fléaux sociaux. Dans sa lutte contre l’analphabétisme, Caritas Île Maurice a mis en place un projet d’alphabétisation fonctionnelle depuis une trentaine d’années. Il consiste à donner les outils nécessaires aux adultes pour faire face aux activités quotidiennes, comme compléter un formulaire de banque, même s’il est rédigé en anglais. “L’alphabétisation ne consiste pas forcément en l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans une langue spécifique, mais à faire en sorte qu’une personne devienne autonome dans son quotidien”, explique Josian Labonté.

Taux de réussite de 100%.

Caritas compte une quarantaine d’antennes à travers le pays. Elles offrent des cours de 50 heures ou de 200 heures, échelonnées sur une période de trois mois à deux ans. “Le but n’est pas que tout le monde arrive au même endroit au même moment. Nous comptons un taux de réussite de 100% sur tout ce qui touche à la personne et son intégration dans la société. Au bout de 200 heures, des personnes arrivent à lire et à écrire des messages simples, même avec des fautes grammaticales.”

Les apprenants trouvent différentes sources de motivation, où les nouvelles technologies sont très présentes. Internet et les réseaux sociaux sont en effet des facteurs d’apprentissage qui poussent les analphabètes à vouloir apprendre et à se remettre en lien avec la lecture et l’écriture, précise Josian Labonté.

Le 8 septembre, un documentaire sur l’alphabétisation sera lancé par Caritas Île Maurice à 14h au Centre Ming Tek à Port-Louis. Son objectif : informer, sensibiliser et motiver les personnes analphabètes à s’inscrire aux cours.

Se familiariser avec l’alphabet

Tous les mardis et jeudis, elles sont plus d’une dizaine de femmes à se rassembler au Centre Sinaï à Quatre Bornes. L’objectif : se familiariser avec l’alphabet pour être autonomes dans leur quotidien.

Cet après-midi, c’est cours de diction pour ces apprenantes. Sous le regard appréciateur de leur “Miss”, Françoise Carré, elles lisent les phrases affichées en gros caractère sur un papier bristol collé au tableau. Avec de brèves interruptions de la “Miss”, qui les corrigent gentiment sur la prononciation, elles entonnent en chœur : “Ce soir, les étoiles brillent dans le ciel. Jean lit son journal pendant que Léa prépare le dîner. Roméo révise car ses examens sont proches.”

Chaque apprenante va à son propre rythme. Pour Françoise Carré, “c’est une pédagogie d’apprentissage où le travail en équipe est privilégié. Celle qui en sait plus épaule son amie, et vice-versa, peu importe l’âge. Ma plus jeune élève avait 18 ans et la plus âgée 80 ans”.

Témoignages

Marie Claire Labonne, 55 ans

“Je savais lire un peu, mais pas écrire. Je suis fière aujourd’hui de m’être améliorée, d’avoir appris à lire, d’associer des lettres de l’alphabet pour former un mot, et de parler correctement le français, avec un certificat à la clé. À bientôt 56 ans, taper un message sur mon portable ou aller sur Facebook n’est plus un problème.”

Chantal Ramalenga, 60 ans

“Ma famille n’avait pas les moyens d’envoyer les garçons et les filles à l’école. En tant que fille aînée, je me suis occupée de mes frères et sœurs, délaissant ma propre formation académique. Aujourd’hui, je suis l’heureuse maman de deux jeunes enfants qui ont réussi dans la vie. En prenant des cours d’alphabétisation, je veux être autonome.”

Marie Thérèse, 56 ans

“Même si on parle le français et l’anglais, il faut savoir s’exprimer comme il le faut. J’ai 56 ans et, depuis que j’ai quitté l’école, j’ai oublié beaucoup de choses. Grâce à ces classes, je renoue avec les langues.”

Marie Laurence, 47 ans

“Aux examens du CPE, comme je n’étais pas assez confiante, j’ai copié sur ma voisine et j’ai été prise sur le fait. Je n’ai pu aller plus loin dans mes études. Avant, j’utilisais mon pouce à la banque en guise de signature. Depuis que j’ai rejoint cette formation, je suis en mesure d’effectuer des activités fonctionnelles. Je regrette ce que je n’ai pas su plus tôt, mais je suis comblée d’en apprendre davantage aujourd’hui.”

Florence Martin, 53 ans

“Pour des raisons financières, je n’ai étudié que jusqu’à la cinquième. Je ne savais pas écrire et, quand je le faisais, les lettres partaient dans tous les sens.”

Marie Josée, 54 ans

“J’ai pris part au CPE mais j’ai échoué. Je savais moyennement lire et écrire. Au fil des années, j’ai un peu oublié. Aujourd’hui, je veux me familiariser à nouveau avec ce que j’ai perdu, car c’est important dans la vie d’être autonome.”

Lutchmeen Jhundoo, 66 ans

“J’ai intégré ces classes d’alphabétisations depuis six mois et j’ai fait beaucoup de progrès. Je peux me débrouiller seule à la banque, sans faire appel à personne, et visiter toute l’île Maurice en bus. Au supermarché, j’arrive à distinguer les produits dont j’ai besoin.”

Devi Vurdah, 61 ans

“Je n’ai jamais mis les pieds à l’école. Jusqu’à récemment, je ne savais pas comment tenir une plume entre mes doigts. J’ai toujours été triste de ne savoir ni lire ni écrire. Cela a toujours constitué un handicap dans ma vie. Miss et mes amies ont été patientes et m’ont aidée à avancer. Je suis fière aujourd’hui de m’être améliorée. Je connais les lettres de l’alphabet, je sais écrire mon nom et mon adresse.”

Lilowtee Sunkoleea, 65 ans

“Miss nous a appris comment écrire notre nom, et c’est merveilleux de pouvoir le faire soi-même. Je n’ai jamais été à l’école puisque ma mère nous a élevés seule après le décès de mon père. Aujourd’hui, je suis triste de n’avoir pas été scolarisée, mais il n’est jamais trop tard pour apprendre.”

Être bénévole

Pour être animatrice ou animateur, un bénévole qui souhaite offrir des cours d’apprentissage aux adultes doit s’engager pour une période d’un an et demi. Cette personne devra suivre vingt séances de formation étalées sur cette période, et être disponible pour les classes deux fois par semaine pour une durée de deux heures. La formation se fait en parallèle avec les cours.

Pour être animatrice, le prérequis est une personnalité avenante. C’est l’animatrice elle-même qui met en place son centre en recherchant les apprenants. Elle explique le projet dans les paroisses, les forces vives ou les associations féminines, en suivant en parallèle la formation.

Pour plus d’informations, appelez Caritas Île Maurice.