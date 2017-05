JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE: Poursuivre la mission humaniste d’Henry Dunant

Il y a plus de 150 ans, un homme a eu une idée de génie en sauvant tous les blessés sur un champ de bataille, quel que soit leur camp. Cet homme, c'était Henry Dunant, premier Prix Nobel de la Paix. Depuis lors, des millions d’hommes et de femmes lui emboîtent le pas et apportent de l’humanité partout dans le monde. Aujourd’hui, c’est à nous tous qu’il revient de porter cette importante et passionnante mission.

En ce 8 mai, Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous pouvons être particulièrement fiers de tout ce que nous réalisons au quotidien. Le choix du 8 mai pour cette journée est dû à l'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant. À Maurice et partout ailleurs. Nous sommes 97 millions de personnes à partager le même idéal humanitaire dans 190 pays !

Justement, à Maurice, on compte plus de 500 membres volontaires qui s’engagent à poursuivre la mission d’Henry Dunant. Jeunes et moins jeunes dévouent leur temps libre en exerçant une action continue auprès des bénéficiaires et ils s'efforcent d'en faire respecter les sept principes fondateurs de la Croix Rouge: Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité et Universalité.

La branche mauricienne de la Croix Rouge de Maurice concentre ses actions sur trois axes principaux: Gestion de catastrophes et Réduction des Risques, Soins et Santé et la Diplomatie humanitaire.

Des centaines de familles comptent sur nous pour s’en sortir : colis alimentaires, vêtements, service ambulancier et assistances diverses, à travers les différentes branches de la Croix Rouge de Maurice, notamment à Curepipe, Rose-Hill, Vacoas, Port-Louis, Pamplemousses et Rodrigues, et qui font en sorte de soulager quelque peu la souffrance des 20000 bénéficiaires à Maurice.

Par tous, pour tous.

Suivez-nous sur Facebook : Mauritius Red Cross

Source : Fédération internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.