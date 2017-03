Des femmes et des hommes est un documentaire sur les inégalités entre les deux sexes qui continuent de sévir, et même de progresser, à travers le monde. « La terre tournerait plus rond si les femmes étaient égales aux hommes » est un des nombreux constats que ce film-enquête, réalisé par l’ancienne animatrice de télévision, Frédérique Bedos, permet de rappeler. Projeté à l’Institut français de Maurice le mercredi 8 mars à 19h, le documentaire sera assorti d’une intervention de Lucilda Sooriah, chef de projet au Conseil national des femmes.

Dans un monde, où l’on assiste à la régression des valeurs humaines, il n’est guère étonnant que les droits des femmes soient en recul. Pourtant, la plupart des gens croient le contraire et ont tendance à rejeter les combats féministes comme des notions désuètes et galvaudées. La réalisatrice s’est ainsi heurtée à ces perceptions lorsqu’elle a entrepris son projet, qui va pourtant à l’encontre des réalités.

L’ancien secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-moon, s’est vivement inquiété de la régression des droits des femmes dans une déclaration en 2013, estimant qu’elle empêchera l’humanité d’atteindre les objectifs du millénaire. La journaliste et documentariste, Frédérique Bedos, a voulu sonder les raisons de cette régression, en réalisant un tour d’horizon mondial de cette inégalité des genres dans les domaines aussi fondamentaux que le droit, la culture, l’éducation, l’économie, la religion et les discriminations, entre autres.

Ce film nous entraîne du Soudan au Pakistan en passant par la Chine, en donnant la parole à des militantes de tous les continents, de toutes les confessions, de toutes les sphères culturelles ou économiques, qui apportent leur témoignage et leurs analyses, à l’instar de personnalités telles la chef d’orchestre Zahia Ziouani ou encore la défenderesse du droit des enfants, Marie Derain.

Encapsulé en 105 minutes, ce film éclaire les différentes facettes des injustices qui continuent de gangrener la vie de la moitié de l’humanité. Celles-ci ont un impact trop mésestimé sur l’équilibre économique et sécuritaire mondial, et ce film pourrait peut-être donner des arguments inspirants pour agir dans le sens d’une plus grande justice dans ce domaine.