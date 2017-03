Rezistans ek Alternativ dénonce la « perversion » de la célébration de la Journée de la Femme par les partis politiques traditionnels. Ces derniers en profitent pour faire du « clientélisme » et il n’y a aucune « revendication sérieuse », soutient ce parti de gauche. Rezistans ek Alternativ émet ainsi six propositions pour mieux célébrer la femme et surtout, améliorer son quotidien.

Pour Dany Marie et Aichah Soogree, les porte-parole du parti, « l’oppression et la violence faites aux femmes ne sont que les conséquences d’une société patriarcale et capitaliste qui commodifient et objectifient l’humain, surtout la femme ». D’où la nécessité, estiment-elles, d’engager une réflexion profonde et des revendications « sérieuses. » Un objectif oublié lors des célébrations de la Journée de la Femme par les partis traditionnels qui en profite plutôt pour faire du « clientélisme », regrettent-elles.

Pour mieux appuyer sa position, Rezistans ek Alternativ émet six revendications. En premier lieu : une reconnaissance de l’acte de rébellion menée par Anna de Bengal. « Elle fut celle qui brûla la caserne des Hollandais avec d’autres esclaves. Son combat est émancipateur et inédit. Elle est la première femme qui lutta pour la liberté à Maurice », soulignent les porte-parole de Rezistans ek Alternativ. Le parti réclame également un amendement constitutionnel pour reconnaître le droit à la femme de disposer de son corps. « Les lois ou décisions institutionnelles disant le contraire, à l’hôpital, par exemple, se doivent d’être abolies ».

La parité homme-femme ne devrait pas se limiter aux discours. Rezistans ek Alternativ souhaite un amendement constitutionnel pour le reconnaître « au sein de l’État et des institutions publiques ». Un amendement similaire est suggéré pour la participation de la femme en politique. « Rezistans ek Alternativ réclame que le comité sur la réforme électorale propose l’introduction d’une dose de proportionnelle pour s’assurer de la représentativité des femmes en politique. Notre proposition est que tous les partis doivent aligner 50 % de femmes sur leur liste de candidats ».

Le parti réitère également l’appel pour l’introduction d’un salaire minimum. Il rappelle que les plus bas salaires se pratiquent dans les secteurs employant en majorité des femmes, soit la zone franche et les gens de maison. La situation est également préoccupante pour la distribution, l’hôtellerie et la restauration, de même que dans le secteur des TIC.

Finalement, Rezistans ek Alternativ invite Maurice à ratifier le protocole de la SADC sur l’âge du mariage. « Que l’âge du mariage soit rendu légal à partir de 18 ans et non 16 ans comme c’est le cas actuellement ».