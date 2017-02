JOURNÉE DE LA FEMME : Une série d’activités pour les femmes et les jeunes filles

Le ministère de l’Égalité des genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille donne le coup d’envoi demain des activités en marge de la Journée internationale de la Femme, qui sera célébrée le 8 mars au centre récréatif pour personnes âgées, Lady Sushil Ramgoolam, à Pointe-aux-Piments, avec une session interactive entre trois différentes générations de femmes. C’est ce qu’a indiqué hier la ministre Fazila Daureeawoo lors d’une conférence de presse à Port-Louis en présence de son Permanent Secretary, Mubarak Boodhun, et de la responsable de la Gender Unit, Mohini Bali. À cette occasion, elle a donné des détails sur les autres activités qui marqueront cette date.

Le but de cette première activité est de donner l’occasion aux jeunes filles d’apprendre de l’expérience de leurs aînées afin de travailler vers la parité des genres. Une centaine de jeunes filles sont conviées le lendemain par la National Women’s Council à l’hôtel Gold Crest, à Quatre-Bornes, pour une formation sur « la parité des genres pour une société inclusive ». Ce sera aussi l'occasion pour elles de s’exprimer sur les questions qui les taraudent et de faire part de leurs attentes. Le NWC prévoit l’élaboration d’une feuille de route pour l’institution d’un mouvement de femmes constitué de jeunes.

Le 4 mars, une centaine de jeunes mères participeront à un atelier de travail sur le thème “Young motherhood” à la salle des fêtes du Plaza. Les objectifs de cet atelier sont de disséminer des informations sur la grossesse précoce, ses causes et ses conséquences, de même que ses implications médicales et socio-économiques. Les participantes pourront s’exprimer sur place et bénéficier des conseils des spécialistes.

La ministre Fazila Daureeawoo note que bien que la grossesse précoce ne relève pas de la responsabilité du ministère de l’Égalité des genres et du Développement de l’enfant, mais plutôt de celui de la Santé, « le sujet nous interpelle ». Sollicitée pour mieux cerner ce problème, elle a demandé à la responsable de la Gender Unit, Mohini Bali, de répondre. Celle-ci note : « Il y a un rajeunissement et le nombre de cas est en hausse. » Cependant, elle affirme que le ministère de tutelle « ne détient aucune statistique » sur la prévalence de la grossesse précoce.

Le 6 mars, 100 femmes issues de milieux défavorisés de la région de Savanne/Grand-Port sont conviées au restaurant Le Batelage. Elles pourront rencontrer des spécialistes, qui répondront à leurs questions. Le ministère de tutelle précise qu’un représentant de Lovebridge sera sur place pour prendre note des difficultés qu’elles rencontrent et pour faire un suivi.

La veille de la Journée internationale de la Femme, soit le 7 mars, Fazila Daureeawoo rendra visite à quatre centenaires, à savoir deux hommes et deux femmes, en guise de reconnaissance de leurs contributions au développement socio-économique du pays. La célébration du 8 mars aura lieu au centre Swami Vivekananda, à Pailles, de 10h30 à midi.

Le calendrier d’activités prendra fin les 30 et 31 mars, où des élèves du secondaire, garçons et filles, sont conviés au Mahatma Gandhi Institute de 10h à 15h. Cet événement vise à « engage students in promoting Gender equality and women empowerment issues ».