JOURNÉE DE LANGUE MATERNELLE: L'Éducation catholique réaffirme ses convictions dans l'apprentissage du kreol

Dans un message envoyé à ses écoles primaires et secondaires, à l'occasion de la Journée internationale de la Langue maternelle, le service de l'Éducation catholique souligne le chemin parcouru pour l'inclusion du kreol morisien dans son projet éducatif afin de faciliter l'apprentissage. Fort de l'expérience acquise dans le “Prevokbek” (programme d'études en kreol dans les départements prévocationnels des collèges), le SeDEC annonce son choix pour le kreol morisien au programme d'études du Grade 7 (Form I) uniquement dans les collèges appartenant au diocèse de Port-Louis à partir de l'année prochaine. Par ailleurs, la visite d'un groupe de collégiens de Shanghai au Collège St-Esprit de Rivière-Noire il y a quelques jours dans le cadre d'un échange sur les langues Kreol-Chinois témoigne de la conviction du SeDEC dans la valorisation et la promotion de la langue maternelle.

Dans le cadre de la Journée internationale de la Langue maternelle, l'Unesco réaffirme son engagement total pour la diversité linguistique et le multilinguisme tout en soutenant l’enseignement en langue maternelle et l'éducation multilingue. L'Unesco a décidé de dédier cette Journée 2017 à l’éducation multilingue et a donc choisi pour thème “Vers des avenirs durables grâce à l’éducation multilingue”.

« Les langues expriment ce que nous sommes, elles structurent nos pensées et nos identités. Il ne peut y avoir de dialogue authentique ni de coopération internationale efficace sans le respect de la diversité linguistique, qui ouvre à la compréhension véritable de chaque culture (...) C’est pourquoi l’apprentissage des langues est à la fois une promesse de paix, d’innovation et de créativité », dit Irina Bokova, la directrice de l'Unesco, dans son message cette année. Elle ajoute que l'éducation et l’information dans la langue maternelle sont primordiales pour améliorer les apprentissages, développer la confiance et l’estime de soi, qui sont, selon elle, « parmi les plus puissants moteurs de développement ». Et de lancer un appel « pour que le potentiel de l’éducation multilingue soit reconnu partout, dans les systèmes éducatifs et administratifs, dans les expressions culturelles et dans les médias ».

Outre une copie du message de l'Unesco, la direction du SeDEC a envoyé à l'ensemble de ses écoles un message bien spécifique en kreol et dans lequel elle a une pensée particulière pour les profs et les collaborateurs du “Prevokbek”, qui « ont été les pionniers dans l'éducation en kreol morisien ». Et de souligner les retombées au niveau national. « Depi sa lepok-la finn ena bokou developman dan nou lang maternel : piblikasion diksioner morisien, bann maniel “Prevokbek”, ansegnman Creole Studies dan Liniversite Moris ek introdiksion kreol morisien kouma enn lang opsionel dan lekol primer. Lexpertiz et lexperians ledikasion katolik finn parmi bann fakter ki finn amenn enn gran kontribision dan developman ek itilizasion kreol morisien dan ledikasion », écrivent le Dr Gilberte Chung Kim Chung, la directrice du SeDEC, et le père Alain Romaine, délégué épiscopal au sein de cet organisme.

Le SeDEC affirme que ses écoles participent avec « grand intérêt » aux préparatifs enclenchés par l'Education nationale visant l'introduction du kreol morisien au secondaire, précisément en Grade 7 (Form I) à partir de 2018 (il s'agit d'une option dans le nouveau programme d'étude national, dans le cadre de la réforme de l'éducation). « Par konsekan, bann kolez diosezin pou ofer kreol morisien an 2018. Pou nou se enn lot letap dan semin “sustainable development”. Dan lozik enn ledikasion sekonder konple, kreol morisien pou ena osi posibilite pou tou zanfan morisien konplet zot letid an kreol morisien ziska School Certificate ek Higher School Certificate », explique le SeDEC au sujet de son soutien en faveur du kreol morisien au secondaire. L'organisme catholique promet d'offrir la formation et l'encadrement nécessaire aux profs du primaire et du secondaire impliqués dans la mise en pratique du nouveau programme d'études préconisé pour le Nine-Year Schooling.

D'autre part, cette Journée internationale à la Langue maternelle a eu un cachet particulier au collège St-Esprit Rivière-Noire en raison d'une récente visite entreprise par un groupe de jeunes venant de Chine et liée justement à la langue maternelle de ces deux pays. C'était l'occasion aujourd'hui pour les profs et élèves de cet établissement de l'Ouest, à la lumière de ce que préconise l'Unesco, de faire une évaluation de leur participation à une activité tournée vers une langue étrangère avec laquelle ils sont peu familiers. Ces jeunes de Shanghai étaient à Maurice dans le cadre d'un Education Tour. Ils ont passé quelques heures au St-Esprit Rivière-Noire pour découvrir le système éducatif mauricien et la langue créole. Ils se sont familiarisés avec quelques mots, soit ceux utilisés couramment pendant une journée, tels que “bonzour”, “ki manier”, “Esanz”, “kiltirel”, “partaz”, “lamitie”, “konesans”, “kree”, “respe”, “lazwa” et “mersi”. Les jeunes Mauriciens ont appris pour leur part à dire les mêmes mots en chinois.