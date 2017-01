JOURNÉE MONDIALE—CARDINAL MAURICE PIAT :« Que chaque famille devienne une école de paix »

« Que chaque famille devienne une école de paix » C’est l’appel lancé dimanche par le cardinal Maurice Piat dans son homélie prononcée lors de la messe en l’Église Cœur immaculé de Marie, à Mon-Loisir, en vue de célébrer la Journée mondiale de la Paix.

Pour l’évêque de Port-Louis, Jésus, qui vivait dans une société violente en Palestine sous l’occupation romaine avec des autorités religieuses qui agissaient comme des collaborateurs des occupants, a été un exemple de non-violence. « Pour Jésus la violence ne voulait nullement dire la résignation ou se courber devant l’injustice, mais se dresser dans la dignité et continuer à vivre dans la justice même si ce comportement est interdit dans certains cas », a expliqué le cardinal. Le christ, a-t-il ajouté, a donné l’exemple en transgressant les pratiques et coutumes religieuses, n’hésitant pas à aller manger chez les Romains, chez les pauvres et ceux qui étaient rejetés par la société d’alors. « Il a voulu démontrer l’amour inconditionnel de Dieu pour tous les hommes, qui qu’ils soient », a-t-il poursuivi. « Jésus a compris que c’est du cœur de l’homme que sortent toutes les pensées perverses, les pensées de vengeance, de domination et le besoin de montrer qu’on est plus fort que les autres. Or, chacun est invité à être artisan de paix dans ses actions aussi petites soient-elles. »

Le cardinal considère que c’est dans la famille que commence l’apprentissage de la paix. « La famille doit être une école de paix où nous apprenons à écouter, à pardonner, à comprendre que dans le cœur de l’enfant le plus récalcitrant réside une bonté, où nous apprenons également à vivre avec le voisinage et la société. Être artisan de paix ne veut pas dire faire les caprices des uns et des autres, mais prendre le temps pour dire la vérité », a expliqué le cardinal Piat.

La célébration de la messe du 1er janvier a coïncidé avec la célébration du centenaire de la création de l’Église du Cœur immaculé de Marie. Une série d’activités est prévue à l’occasion de cette année jubilaire.