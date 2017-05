JOURNÉE MONDIALE DES INFIRMIERS: Redynamiser la profession à Maurice

Le thème, cette année, de la Journée mondiale des infirmiers et des infirmières, « une voix faite pour diriger, atteindre des objectifs de développement durable », nous lance un défi bien mesuré. De nos jours, la profession subit un changement drastique de par l’approche adoptée aussi bien au niveau des études qu’en réponse à l’attente des patients en 2017.

De ce fait, les jeunes qui embrassent la profession ont une vision des choses différente, sous l’influence de la technologie et des avancées rapides que connaît la médecine. Tout cela requiert une remise à niveau régulière du personnel infirmier.

Chez Fortis Clinique Darné, nous misons beaucoup sur la formation et le développement du personnel soignant, offrant ainsi la chance aux jeunes diplômés de parfaire leurs connaissances à travers des ateliers de travail tant au niveau local qu’international. La politique de notre établissement est de donner la chance aux jeunes de gravir les échelons et de mettre au profit des patients leur savoir-faire au sein d’une équipe dynamique.

Le Conseil international des infirmiers nous oriente cette année vers une réflexion sur l’identité même de l’infirmier et de l’infirmière, son niveau d’éducation ainsi que sa proximité avec ses patients tout en se focalisant sur les objectifs émis.

En tant que leaders dans le domaine, nous devons être prêts à relever ces défis avec fierté, et ce en nous disant que notre profession à Maurice est actuellement en pleine transition que ce soit au niveau éducatif ou à travers les défis auxquels nous faisons face chaque jour.

Je suis confiant que dans les années à venir, avec les opportunités d’études supérieures qu’offrent certaines universités à Maurice, les jeunes vont découvrir une autre facette de la profession qui évolue beaucoup dans le sens de la recherche et de la pratique fondée.

En cette semaine dédiée à notre profession, je suis d’avis que tous les leaders dans le domaine doivent commencer à travailler sur des stratégies pour attirer les jeunes Mauriciens vers cette vocation afin de s’assurer que l’approche au niveau des soins à Maurice se redynamise en un progrès certain pour une île saine.