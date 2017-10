JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 2017 — Le cardinal Maurice Piat: « L’Eglise à Maurice veut être au service de ceux qui travaillent dans le tourisme »

La Commission diocésaine du tourisme (CDT) de Maurice qui célèbre cette année, le 30e anniversaire de sa création, a marqué la Journée mondiale du Tourisme, le mercredi 27 septembre, par une célébration d’une messe dans le jardin du Thabor à Beau-Bassin.

La célébration qui a débuté à 13h00 et réuni tous ceux qui sont concernés par l’industrie du tourisme. Des hôtels, des agences de voyages étaient représentés par de membre de leur personnel et ces derniers ont participé au début de la messe à un défilé en portant à l’autel des pancartes portant les noms de leurs établissements respectifs. Le thème de la messe était “Voyage-Rencontre-Respect”.

« Le diocèse est reconnaissant envers ces entrepreneurs qui ont contribué au développement du pays. Le souci de l’église ici, n’est pas de faire la leçon à quiconque, mais chercher tout simplement à comprendre les personnes qui travaillent et aussi à découvrir les potentialités, l’épanouissement humain dans ce service de l’hospitalité (...) L’Eglise à Maurice veut être au service de ceux qui travaillent dans le tourisme, ce beau service de l’hospitalité », a dit l’évêque

Le pandit Ved Gopee, après avoir lu une prière en Sanskrit, a dit que l’accueil de l’étranger à une valeur fondamentale dans l’hindouisme, « il faut traiter nos invités comme nous aurions aimer être traité ».

L’imam Arshad Joomun, après avoir lu un verset du Coran, a mis l’accent sur le respect mutuel entre les êtres humains, qui est primordial pour la paix dans le monde, car il y a trop de violence dans le monde, de l’intolérance entre les hommes. Il a demandé à tous ceux qui exercent dans le secteur du tourisme de venir en aide aux étrangers qui visitent le pays et de continuer à donner les meilleurs d’eux-mêmes dans l’exercice de leurs fonctions.



À GRAND-BASSIN : Rite d’offrande et d’adoration de la plus grande statue

de Durga Ma au monde

La Mangal Mahadev Shakti Swaroopa Association (MMSSA), dont le président est Anil Bachoo, a pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir les dévots qui se rendront à Grand Bassin ce matin dans le cadre d’une prière qui réunira les chefs religieux indiens et mauriciens. Cela dans le cadre d’un grand rite d’offrandes et invocation à Durga, la Mère de l’Univers dont la statue de 108 pieds vient d’être dévoilée à quelques mètres de celle de Mangal Mahadev.



Les célébrations religieuses ont débuté hier avec des chants de dévotion, des chorégraphies et représentations théâtrales en bhojpuri, hindi, tamoul, marathi et télougou. Un spectacle de lumières sous la supervision de Pearl One Plus et de sons orchestré par Damoo figurait également au programme de ce Matarani Ki Jagaran.

5000 volontaires ont été mobilisés pour le nettoyage et le distribution de nourritures pendant ces deux jours. « Nous avons eu des réunions avec la police concernant la sécurité et nous avons pris les dispositions pour canaliser le flot des pèlerins et des véhicules », a assuré Raviraj Sinha Beechock, le coordonnateur de l’événement.