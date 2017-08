JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE : La Swan remet un chèque de Rs 1,655 M à 11 bénéficiaires

Une fois de plus, la Swan prend l’initiative d’encadrer les jeunes, et ce en décidant de renouveler son engagement envers les Ong. En marge de la Journée internationale de la Jeunesse, une somme de Rs 1,655 M a été partagée entre 11 bénéficiaires par le group chief executive de la Swan, Louis Rivalland, au siège de la Swan.

Ces Ong évoluent dans différentes sphères, notamment les loisirs et les sports, l'éducation et la formation. « Nous croyons fermement que toutes les entreprises ont un engagement à honorer envers la société. Cette conviction est d'autant plus forte qu'elle rejoint notre cœur de métier, qui est de protéger les gens et de répondre à leurs besoins afin qu'ils puissent progresser. Nous aspirons à être bien plus qu'un simple partenaire financier, c’est-à-dire un véritable compagnon sur lequel les Ong peuvent compter », a affirmé Louis Rivalland.