JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE : Début des célébrations à l’église presbytérienne de St-André

Des femmes issues de plus de 170 pays du monde observeront le vendredi 3 mars la Journée mondiale de Prière (JMP). À Maurice, la célébration de la JMP débutera à l’église presbytérienne de St-André, à Rose-Hill, vendredi prochain à 16h (voir plus loin la liste complète des célébrations). La liturgie utilisée cette année a été rédigée par le Comité JMP des Philippines autour du thème « Suis-je injuste envers toi ? ».

La JMP est la plus grande initiative œcuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions. Elle est célébrée chaque année dans plus que 170 pays le premier dimanche du mois de mars. Cet événement a pris naissance en 1887 aux États-Unis et s’est répandu en France à partir des années 1960. En 1969, l’Union mondiale des Organisations féminines catholiques s'est jointe au mouvement. Par cette journée, les femmes affirment que prière et action jouent un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent être dissociées. La charte de la JMP se décline en trois mots : s’informer, prier et agir.

La JMP remonte à une initiative d’action sociale et de prière en faveur des populations défavorisées fondée par des femmes protestantes aux États-Unis, au lendemain de la guerre de Sécession, en 1887. Le mouvement, œcuménique depuis ses origines, prend une dimension internationale après la Première Guerre mondiale. La solidarité des femmes chrétiennes est la clef de voûte de son organisation.

Maurice fait partie de la JMP depuis une quarantaine d’années. L’histoire remonte à 1975, lorsque France Levantard, Secrétaire des écoles ménagères à Maurice, a eu le privilège de se rendre en Europe pour assister à un congrès de femmes venant de différents pays et, par la même occasion, d'assister à une réunion de prière dans le cadre de la JMP. France Levantard répandit l’idée à son retour au pays, et, en 1976, Maurice emboîta le pas.

Le symbole de la JMP a été créé par des Irlandaises. Les quatre angles, dirigés telles des flèches vers le point central, symbolisent les quatre points cardinaux venant de partout, soit les personnes concernées qui se réunissent pour prier. Chaque angle symbolise un être humain agenouillé en prière. Le cercle – qui nous unit tous – représente le monde dans lequel nous vivons.

La liturgie préparée par des Philippines

La célébration de la JMP du 3 mars 2017 a été préparée par les femmes des Philippines sur le thème « Suis-je injuste envers vous ? ». L’image de couverture de la liturgie, conçue par la jeune artiste Rowena « Apol » Laxamana-Sta Rosa, nous donne un aperçu des mondes existentiels typiques des Philippines, qui sont très divers : d’un côté, dans les tons majoritairement gris, la civilisation urbaine techniquement très développée, dans laquelle on trouve aussi de la pauvreté, et de l’autre des scènes idylliques, quasi paradisiaques, de régions campagnardes apparemment encore préservées de la civilisation moderne. Au centre, une figure féminine clairement inspirée des représentations allégoriques de la Justice/Justitia domine le tout, un œil dissimulé par un voile et une balance à la main.

La justice est donc le thème central de la liturgie, basée sur la célèbre parabole des ouvriers de la vigne (Mt 20, 1-16). L’histoire veut nous présenter la justice du royaume de Dieu, où tous reçoivent le même salaire, indépendamment de leur mérite.

Liste des célébrations à Maurice

Vendredi 3 mars à 16 h, Presbytérienne, St André, à Rose-Hill

Vendredi 3 mars à 18 h, Presbytérienne, St Joseph, à Grand-Gaube

Dimanche 5 mars à 09 h 30, Presbytérienne, St Columba, à Phoenix

Dimanche 12 mars à 08 h 30, Anglicane, Holy Trinity, à Rose-Hill

Dimanche 12 mars à 09 h 45, Presbytérienne, St Pierre, à Pointe-aux-Piments

Vendredi 17 mars à 16 h, Catholique, Notre Dame de Lourdes, à Rose-Hill

Vendredi 24 mars à 12 h 30, Catholique à domicile, à Riche-Terre

Dimanche 26 mars à 08 h 30, Anglicane, St Barnabas, à Pamplemousses

Dimanche 26 mars à 09 h, Presbytérienne, St Jean, à Port-Louis

Lundi 27 mars à 16 h, Catholique, St Patrick, à Rose-Hill