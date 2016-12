JOURNÉE RÉCRÉATIVE : Les enfants de la Children Foundation à la State House

La Présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a reçu les enfants de la Children Fondation ce matin à la State House à Réduit pour une journée récréative dans le cadre des fêtes de Noël. La journée a débuté par une cérémonie protocolaire durant laquelle la Présidente s’est dite ravie de recevoir et d’apporter de la joie aux enfants à travers cette journée : « Je suis très honoré d’avoir la présence des enfants de la Children Fondation. Pour moi cette journée est dédiée à la jeunesse et à la joie. Je veux profiter de ce moment pour rappeler aux enfants l’importance d’une bonne éducation et du travail en équipe. »

Toujours lors de la cérémonie protocolaire, le président de la Children Foundation, Prakash Prayag, a reçu plusieurs présents de l’ambassade de Chine dont des livres et des appareils électroniques. Puis, Pierre Poivre Entertainment a proposé aux enfants diverses activités telles que des Christmas Carols par les Happy Singers ainsi que du Face Painting, des chaises musicales et distributions de cadeaux par le Père Noël. La journée a pris fin avec un déjeuner et un show musical.