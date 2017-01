JOURNÉE SANS VOITURE: Prenons une courte pause

Maurice regorge d’associations organisant des campagnes de sensibilisation à l’égard des fumeurs, des toxicomanes, des alcooliques. Qu’en est-il des automobilistes ? Pourquoi ne pas s’unir pour avertir ces personnes se croyant tout permis lorsqu’elles appuient sur le champignon ? Les automobiles, engins conçus pour nous faciliter la vie, entraînent… la mort ! Nombre croissant d’accidents, pollution, stress, ces raisons ne suffisent pas pour cesser de vénérer nos bagnoles ? Les sept victimes déjà enregistrées sur nos routes depuis le début de l’année démontrent que l’installation de caméras ou la présence accrue des autorités ne suffisent pas. Monsieur Bodha, agissons autrement. Des journées sans voiture, y avez-vous pensé ?

Les transports en commun sont mis à la disposition de la population entière, faisons-en bon usage. Cela réduirait non seulement les émissions de fumées d’échappement, mais également le stress de ces chauffeurs trop pressés d’arriver à leur destination, occasionnant par conséquent des accidents, drame trop récurrent ces derniers temps. En prenant l’autobus, qu’il soit rouge ou bleu, nous pouvons lire, admirer le paysage que nous offre notre île ou même discuter sans se soucier des fous du volant qui klaxonnent à leur guise. N’est-ce pas tentant ? Et le vélo alors ? « Eh zot la ! » La bicyclette n’est pas destinée qu’aux enfants qui ont besoin de se défouler au parc. C’est un moyen de transport ! Le vélo, c’est l’ami de l’environnement mais aussi celui de notre santé. C’est bon contre le stress et il permet la modération de la circulation. Dans une société, où par manque de temps, le sport est quelques fois un luxe, le déplacement régulier à vélo ferait de cette activité une habitude. Utilisons les vélos et déplaçons-nous « à tombeau fermé ». La voiture, auparavant signe de raffinement, ne l’est plus. Elle fait partie de ces éléments destructeurs que nous chérissons tant. Assez la mise en marche du moteur juste pour se rendre à la boutique du coin. Il vaut mieux appuyer sur la pédale qu’écraser le champignon.