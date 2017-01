JOYCE VEERASAMY : “Je constate avec peine le sort réservé aux artistes”

À 57 ans, Joyce Veerasamy ne recule devant rien. Il est reconnu comme le porte-voix de nombreux artistes. Personnage haut en couleur, au franc-parler qui tient des propos parfois dérangeants, il nous livre ses opinions sur “le sort réservé aux artistes”.

Comment vous définissez-vous, Joyce Veerasamy ?

Je suis un homme de conviction, pas un suiveur. Je suis mes rêves, non celles des autres. Je suis un utopiste. Militant dans l’âme, je crois dans l’avènement d’une société juste et égalitaire. Je suis pour la liberté dans l’action comme dans la parole et je suis foncièrement contre la violence faite envers les femmes et les enfants. Pour être en phase avec mon entourage, j’essaie de comprendre les préceptes de la Bible, du Coran et du Bhagavad Gita que je pratique dans mon quotidien. Grand lecteur, je m’inspire de la lutte des grands leaders noirs américains, comme Malcolm X, Angelela Davis ou Martin Luther King.

Très jeune, mon père me parlait du Dr Maurice Curé et j’ai eu la chance de côtoyer Jay Narain Roy, fondateur du Parti travailliste. J’ai connu la grève estudiantine et j’ai combattu pour la libération de la femme, contre l’apartheid et, en ce moment, je suis engagé dans la lutte contre les drogues synthétiques. J’ai appris que la crédibilité mène au respect.

Vous êtes de tous les combats. Qu’est-ce qui vous motive à défendre les artistes ?

Comme Don Quichotte, je me bats constamment contre les moulins à vent. J’ai depuis longtemps déclaré la guerre aux hypocrites, aux orgeuillieux, aux arrogants, aux menteurs, aux sous-hommes prêts à vendre leur honneur, aux opportunistes et arrivistes de tout bord, aux hommes politiques adeptes de la politique politicienne et populiste, aux charlatans qui se servent de la religion pour des fins personnelles et à tous les zéros qui croient détenir la connaissance et le savoir.

Etant moi-même artiste, je constate avec peine le sort réservé aux artistes. Pourtant l’industrie artistique peut générer des millions en termes de revenus et la culture apporte un plus à notre industrie touristique.

Dans les années 1980, durant les années de braise, j’ai fondé le groupe Fangurin avec mon frère Laval et quelques amis.

Quelles sont les mesures à prendre pour encadrer les artistes ?

Il y a un manque de cohérence et de solidarité qui pourrait être néfaste à leur avancement. Souvent les artistes se tirent eux-mêmes dans les pattes.

Je préconise une fédération regroupant les acteurs de ce secteur économique. Il nous faudrait des structures d’encadrement et une reconnaissance de la part des autorités. C’est aussi une question de priorité.

Le piratage fait des ravages à Maurice. Quelles mesures préconisez-vous ?

Ce trafic illicite rapporte gros et les barons sont aussi puissants que les trafiquants de drogue. Le peu de volonté des autorités est à déplorer. Selon nous, une restructuration et un renforcement des cellules existantes est nécessaires afin de combattre ce fleau. Il faudra revoir les lois afin de punir les contrevenants. Les taxes sur l’importation de CD vierges doivent aussi être revues.

A Maurice, on cultive la canne à sucre et les préjugés, surtout envers les rastas. Pourquoi cet état de choses ?

Le rastafarisme est une religion qui met l’accent sur la dignité personnelle et le profond amour de Dieu. Au-delà de ce qu’on peut penser de la philosophie du rasta, au moins eux ils n’ont pas contribué à détruire le monde comme certains systèmes politiques. Les rastas vivent une vie paisible et occupent leur temps à la méditation des textes sacrés. Humbles, ils sont également fiers, confiants et ils connaissent bien leurs droits. L’utilisation que font les rastas de la marijuana ou du ganja est peut-être le point dominant de ce mouvement religieux et également le plus controversé.

La stigmaisation a la dent dure et l’ouverture d’esprit fait défaut à Maurice. Il nous faut de la compassion afin d’accepter les croyances des autres. Les rastas, comme les autres composantes, sont des natifs de Maurice, donc ils ont droit à une existence, car ils prônent la cœxistence et la tolérance.

Vous semblez ne pas être d’accord avec l’organisation du Festival International Kreol 2016. n Quels sont vos griefs ?

Etant un professionnel, je déplore l’amateurisme des organisateurs, malgré les moyens logistiques et financiers. J’ai attiré l’attention de l’ICAC concernant les passe-droits en ce qu’il s’agit du “Gran Konser”. Il etait clairement stipulé que pour avoir droit à une participation lors du concert que “Seleksion Artis pou bazé lor Top 20 bann radio depi zanvié a oktob 2016 “. Il s’est avéré qu’une parfaite inconnue en la personne de Carla Martin eut l’honneur de figurer dans la programmation. Le problème c’est que cette dame, qui n’a même pas d’albums ni de single à son actif était la gagnante d’un concours organisé par un parti politique. Il y a, selon nous, d’autres artistes qui pourtant n’avaient pas postulés et qui se sont retrouvés sur le podium, alors que d’autres, plus méritants, n’ont pas eu cette chance.