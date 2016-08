JUBILé d’OR DE LA CITé DE PORT-LOUIS: Où est le sempiternel ‘Task Force’  du gouvernement ?

Le 25 août 1966 Port-Louis accéda au statut de cité. Son premier maire fut Dorsamy Krishna Moorghen, un infatigable travailleur social. Aussitôt une ville proclamée cité, son maire devient automatiquement lord-maire ; l’ironie est que cela ne fut pas le cas pour ce premier magistrat de la Cité de Port-Louis. Je me rappelle comment cet homme très élégant venait passer ses samedis dans un club sis 64 rue Royale à Port-Louis en compagnie de ses amis.

L’histoire aura joué un très mauvais tour à Dorsamy Krishna Moorghen car ce titre plus qu’honorifique de lord-maire ne lui fut pas attribué. On demande que cela soit rectifié à titre posthume afin que la génération à venir puisse connaître le bien-fondé de notre riche histoire commune.

Par ailleurs, soulignons que la délicate tâche de conserver la clé de la Cathédrale incombe au lord-maire. Il est spécifié dans ce contexte : ‘Sa Majesté Très Chrétienne, defender of faith’, d’où la longue tradition qui sous-tend ce titre anglo-saxon. D’ailleurs, qui se souvient du jet d’eau érigé pour cette occasion faisant face à la rade de Port-Louis, juste devant la statue de Mahé de La Bourdonnais ? Dans le cadre de la célébration du demi-siècle de la Capitale ce serait souhaitable qu’on sorte de terre cet ancien monument ; force est de constater qu’il n’y a qu’une ruelle dans un quartier isolé nommée après Dorsamy Krishna Moorghen. Le devoir de mémoire exige qu’on lui fasse amende honorable.

J’ai rempli mon devoir de citoyen en me rendant au Théâtre de Port-Louis récemment, bien avant l’ouverture de l’exposition dans le contexte du jubilé d’or de la cité, pour y apporter mon aide. Après avoir passé en revue tous les items et panneaux qui seront exposés je me suis rendu compte qu’il manquait des pièces maîtresses qui ont été émises à l’occasion de l’accession de la ville au statut de cité. J’ai donné mon numéro de téléphone au responsable afin que je puisse y apporter bénévolement ces pièces pour que le public puisse les admirer de près. Il me semble que la Municipalité de Port-Louis n’y accorde aucun intérêt. Que dire de ce nécessaire de bureau qui comprend un cendrier, une petite applique au bord cannelé, un petit et un grand écrin avec leurs belles armoiries ? Ces pièces sont en porcelaine anglaise avec des rebords en or (24 carats). Ce sont des objets d’art très rares et précieux.

Pour pareille occasion le ministre des Arts et de la Culture n’aurait-il pas dû instituer un Task Force ? Un évènement semblable aidera à cimenter la population. Quel est donc le rôle du gouvernement quant à notre patrimoine et histoire culturels ? ‘Zot pa fer zot imazinasion travay’. C’est doublement triste ; ‘Kouma pou fer bourik manz lazle ?’