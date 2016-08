JUBILÉ D’OR—STATUT DE CITÉ: Port-Louis, ville conviviale

George Lewis Easton et son épouse Colette ont tous deux grandi à Port-Louis. Ce 50e anniversaire de l’accession au statut de cité évoque en eux une foule de souvenirs de leur vie dans la capitale. Ils témoignent du « style de vie » de leur ville et émettent le souhait que revive l’âme culturelle de Port-Louis.

Convivialité. C’est le mot qui revient au couple Easton en évoquant la vie dans le Port-Louis d’antan. « À cette époque, il n’y avait pas de barrière entre les communautés. Port-Louis était une ville conviviale. C’est après la bagarre raciale, en 1967, et plus tard la politique communautariste, que la situation a changé. Beaucoup de familles de la communauté créole, par exemple, ont migré vers les basses Plaines-Wilhems. Et avec l’indépendance, d’autres sont partis en Australie », dit George Lewis Easton.

Grâce à son travail d’archiviste au Registrar General, il a eu l’occasion de développer sa passion de l’histoire et de rencontrer des personnalités comme Auguste Toussaint ou Gaëtan Raynal, qui venaient faire des recherches sur Maurice. Cet événement, dit-il, est l’occasion de partager. « J’espère que ce genre de commémoration ne restera pas l’affaire d’une élite. Il faut restituer la mémoire. Nos écoles ont un grand rôle à jouer pour qu’il y ait des citoyens avertis. »

Du Port-Louis d’autrefois, George Lewis Easton se souvient des grandes cours, des familles qui se respectaient et de l’âme culturelle. « La religion occupait une grande place dans la vie des gens. Dans ma famille, après la messe de 16h30, on allait prendre l’air du côté du port ou à Marie Reine de la Paix. Il y avait surtout les grandes processions, comme pour la Fête Dieu. C’était un moment incontournable de la vie de la cité. »

La procession de la Fête Dieu démarrait à la Cathédrale St-Louis et allait jusqu’à la Place du Quai pour revenir ensuite au point de départ. « Là où la procession passait, les gens décoraient leurs maisons de feuilles de ravenala, et pas seulement les catholiques », se souvient Colette Easton, qui a grandi dans le Ward IV. Elle se rappelle également du salon de thé, organisé par le père Souchon, après la messe de 8h30. « On partageait des petites choses simples comme un sandwich ou un petit gâteau, l’idée étant simplement de se rencontrer. Des musiciens, comme Georgie Létourdie, faisaient des animations musicales dans le kiosque de Marie Reine de la Paix. »

Colette Easton souligne que son moment préféré était d’accompagner sa mère au marché central, pour une raison bien précise : « On retournait à la maison en calèche. Aux abords du marché, il y avait toujours des calèches attendant des passagers. On y faisait le trajet jusqu’au Ward IV, tout en écoutant une musique que jouait le cocher. »

Le Ward IV a été une région très vivante justement de Port-Louis. George Lewis Easton, qui y a vécu quelques années, qualifie le quartier comme celui d’une « bourgeoisie héritée de la parenté francophile et africaine ». Il développe : « Il s’agissait de fils d’ouvriers qui avaient accédé au statut d’élite à travers l’éducation. C’était les intellectuels. » Il cite Alex Bhujoharry ou Edgar Millien. Le club littéraire du Ward IV avait aussi sa réputation, avec des personnes comme James Burty David ou Jean Georges Prosper. D’abord un quartier dominé par le catholicisme, le Ward IV deviendra plus tard pluriethnique avec l’arrivée des Buckory et des Bacha, entre autres. Avec l’émigration vers l’Australie, le quartier changeait davantage de configuration.

Port-Louis, c’est aussi ses belles maisons coloniales et créoles. Colette Easton, dont la famille en possède encore une rue Ternay, confie toute la difficulté de préserver ce patrimoine. « Le problème, c’est que l’entretien coûte très cher. Nous avons fait de notre mieux pour préserver l’extérieur, mais à l’intérieur, tout s’abîme. » George Lewis Easton pense, lui, que les autorités auraient dû aider les familles à sauver ces maisons.

Le couple parle également de la nécessité d’éveiller l’aspect culturel de Port-Louis. Dans le passé, les animations musicales, notamment dans les kiosques de Marie Reine de la Paix, à Cassis ou au Jardin de la Compagnie, faisaient partie des habitudes. La fancy-fair de la paroisse de l’Immaculée Conception, tenue au Jardin de la Compagnie, le défilé de la fanfare policière, les frères Damoo, fidèles au poste à la sonorisation, le maestro Philippe Oh San et ses trois filles, Françoise, Monique et Marie Claire, l’accompagnant au chant… autant de souvenirs dans la mémoire des Easton.

George Lewis Easton reprend : « Sans tomber dans la nostalgie extrémiste, je considère qu’il est nécessaire de faire revivre certaines traditions du passé. Il est dommage qu’avec le temps, l’inculture se soit installée. L’événement “Porlwi by Light”, par exemple, est un bon début pour redonner vie à la capitale. Il faut encore d’autres initiatives. » Il souhaite également que la jeune génération de dirigeants puisse aussi « dépasser la partisanerie » pour faire revivre cette âme culturelle.

1966-2016: La Cité célèbre son jubilé d’or

Le 25 août 1966, Port-Louis accède au statut de cité. Cela fait suite à une motion présentée par le maire Raymond Devienne. Port-Louis est l’une des rares villes d’une colonie britannique à accéder à ce statut. Cette année, on célèbre les 50 ans de cet événement.

Deux ans avant l’accession de Maurice à l’indépendance, Port-Louis devenait une Cité. Un événement si important que la majorité, le Parti Mauricien, et l’opposition, le Parti travailliste, joignirent leurs forces pour donner poids à la motion du maire, Raymond Devienne. C’est le 24 octobre 1962 que celui-ci présente une motion au Conseil municipal, en faveur de l’octroi d’une Charte royale pour élever la municipalité au statut de Cité. Sa Majesté la Reine Elizabeth II prend son temps pour réagir à cette demande. Ce n’est que deux ans plus tard qu’elle donnera son accord, pour élever Port-Louis au rang de Cité. Dans la région seule Cape Town avait eu cet honneur.

C’est le gouverneur de l’époque, Sir John Shaw Rennie, qui annonce la bonne nouvelle au conseil municipal. On est alors à la veille de la Fête de la Saint Louis et la capitale se prépare déjà à l’une de ses plus grandes célébrations. Il faudra toutefois attendre août 1966 pour que cette démarche se concrétise. Le premier maire de la cité était Dorsamy Moorghen. Pour marquer l’événement, des festivités, sous la direction de Freddy Appasamy, adjoint au secrétaire de la ville, sont organisées à travers la ville. Des citadins, mais aussi des Mauriciens venus d’autres régions, tout comme les personnalités du pays, dont le gouverneur Sir John Shaw Rennie, assistent aux célébrations. Pour la même occasion, le nouvel hôtel de ville, celui qu’on connaît aujourd’hui, est inauguré.

Cinq ans plus tard, soit en juin 1971, l’adjoint au maire, Laval Lan Fat Po, défend une motion au conseil pour que le titre de Lord-maire soit conféré au maire, comme c’est le cas à Londres. C’est Gaëtan Duval, leader du PMSD, qui devient le premier Lord-maire de Port-Louis.

Alors qu’on célèbre les 50 ans de cet événement, l’actuel Lord-maire, Oumar Khooleegan, a tenu à rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à faire de Port-Louis ce qu’elle est aujourd’hui. À commencer par François Mahé de La Bourdonnais, le bâtisseur de la ville, les ouvriers, tous ceux qui ont siégé au conseil municipal, les anciens Lords-maires, entre autres qui, chacun, ont apporté leur contribution à leur façon.

EXPOSITION: 50 ans d’images

C’est au Théâtre de Port-Louis, haut lieu culturel de la capitale, malheureusement tombé en décrépitude depuis quelques années, que Tibye Sobha expose ses œuvres à l’occasion des 50 ans de la Cité. Quelque 200 photos et lithographies, ainsi que deux vues aériennes, sont disposées pour retracer ces 50 dernières années de la capitale. Du Champ-de-Mars à la gare ferroviaire, les maisons coloniales, le Théâtre de Port-Louis lui-même… Autant d’images qui rappellent le Port-Louis d’antan. Le photographe dit avoir été témoin de cette ville qui s’est fait « bulldozer » pour faire place aux bâtiments modernes. L’exposition montre les anciens et les nouveaux bâtiments, comme pour témoigner de l’évolution de l’histoire. « Aujourd’hui, quand on regarde le vestige, cela donne le vertige », dit-il. L’exposition restera ouverte jusqu’au 31 août, de 9 heures à 16 heures. Outre la collection de photos, c’est aussi le plaisir de retrouver le décor du Théâtre de Port-Louis, toujours aussi impressionnant, malgré la détérioration des lieux.