JUDICIAIRE - APRÈS UN "RECESS" D’UN MOIS : MedPoint pour la reprise

En congé depuis le 29 juillet, la Cour suprême reprendra ses activités ce lundi, lesquelles s’étendront jusqu’au 25 novembre prochain. Si en cette année le judiciaire a été marqué par plusieurs procès importants, certains ayant résulté en des condamnations et d’autres en des acquittements, de nombreuses affaires politico-judiciaires figurent à l’agenda de ce dernier trimestre. Celui-ci s’ouvre avec la demande du Directeur des poursuites publiques (DPP) de faire appel de l’acquittement de Pravind Jugnauth dans l’affaire MedPoint devant le Privy Council. Aussi est-ce l’occasion d’un tour d’horizon de certains procès en attente qui ne cessent de susciter l’intérêt du public.

Affaire Medpoint — la décision du DPP ce lundi

La demande logée par le DPP, Me Satyajit Boolell, pour contester le jugement de Pravind Jugnauth dans l’affaire MedPoint, sera appelée lundi devant le Chef Juge Keshoe Parsad Matadeen. Lors de la dernière audience, l’homme de loi de Pravind Jugnauth, Me Désiré Basset, Senior Counsel (SC), avait logé des grounds of objection. Cinq points à travers lesquels il évoque, entre autres, un jugement fondé sur des principes de droit qui ne pourra être contesté devant le Privy Council. Le DPP devra communiquer sa décision ce lundi. Me Satyajit Boolell veut en effet savoir si la Cour suprême a eu raison de conclure que pour établir une charge sous l’article 13 (2) de la Prevention of Corruption Act (PoCA), il était important d’établir que l’accusé savait qu’il était dans une situation de conflit d’intérêts et avait une intention criminelle.

Affaire Suntan — Plainte constitutionnelle

Les débats autour de la plainte constitutionnelle logée par le DPP, Me Satyajit Boolell, contre l’Independent Commission Against Corruption (ICAC), le Commissaire de police (CP), Mario Nobin, et le ministère du Logement et des Terres, ont été fixés pour ce trimestre. Par voie d’affidavit, Me Satyajit Boolell déplore la façon d’opérer de l’ICAC. « The present enquiry by ICAC amounts to a colourable device designed and aimed at circumventing the clear provisions of section 93 of the Constitution », soutient-il. Et de poursuivre : « I aver that the decision to convene me or investigate my conduct cannot be made in the light of mere allegations and unverified evidence by reason of my tenure of office, especially by virtue of section 93 of the Constitution. »

Débats sur les salaires du Premier ministre

Autre affaire politico-judiciaire qui retient l’attention depuis le début de l’année, est la plainte logée par Me Akil Bissessur, réclamant le gel du versement des allocations mensuelles de Rs 282 000 à sir Anerood Jugnauth en tant que Premier ministre. Après l’échange des affidavits, les débats ont finalement été fixés pour la deuxième semaine de ce trimestre. Cette démarche de Me Akil Bissessur s’appuie sur le fait qu’aux termes de la President Emoluments and Pension Act, SAJ, qui perçoit une pension mensuelle de Rs 237 400 depuis sa démission en tant que président de la République, ne peut s’engager dans un « remunerative employment ».

Perquisition chez l’ex-PM — l’ultime renvoi

La plainte logée par Navin Ramgoolam, jugeant « anticonstitutionnelles » les perquisitions faites à son domicile, à Riverwalk, sera de nouveau appelée ce mois-ci. Dans sa plainte, l’ex-Premier ministre s’attaque à l’État, au CP, à trois officiers du Central Criminal Investigation Department (CCID), à savoir les sergents Ramdoo et Seebaruth et le constable Veder, ainsi qu’à trois magistrats de district, soit Shavina Jugnauth-Chuttur, Kadampanavasini Sockalingum-Juwaheer et Shefali Gannoo. Les défendeurs dans cette affaire ont obtenu un ultime renvoi pour communiquer leur réponse quant à la motion logée par Navin Ramgoolam, la précédente fois. Ce dernier, par le biais d’un document déposé par son avoué Me Booneswur Sewraj, soutient que ses portables saisis contiennent des informations sensibles et confidentielles au regard de la sécurité de l’État.

Les procès en cours

En parallèle, la Cour intermédiaire reprend aussi avec ses activités. Affaires de drogue et de corruption sont à l’agenda. Reprises donc des procès qui sont en cours depuis le début de 2016, et de ceux qui durent même depuis des années.

Boskalis — Témoignage des Néerlandais toujours en suspens

Le procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa, poursuivis respectivement pour corruption alléguée et entente délictueuse, dure depuis plus d’un an. Pour cause, le témoignage des témoins néerlandais de la Cour de Rotterdam a été renvoyé à plusieurs reprises depuis des mois. La défense devra donc faire part des développements quant aux dates arrêtées pour entendre les deux témoins, De Goede et Haak. L’État reproche à Siddick Chady (ancien député et ministre travailliste) d’avoir « utilisé son poste d’officier public pour obtenir une gratification », en violation de la POCA. Prakash Maunthrooa (ancien directeur général de la MPA) est, quant à lui, accusé de « aiding and abetting the author of a crime », soit d’avoir organisé une rencontre entre Chady et Pieter Boer, représentant de Boskalis, afin de faire bénéficier au premier d’une gratification.

L’avocat Dick Ng Sui Wa à la barre des témoins

Me Dick Ng Sui Wa fait face à un procès intenté par le DPP, Satyajit Boolell, après l’enquête de la commission anticorruption. Il est accusé de « public official using his office for gratification » en violation des articles 7 (1) et 83 de la PoCA. L’ICAC reproche à l’accusé d’avoir accepté, entre novembre 2002 et mai 2003, un rabais sur trois billets d’avion d’Air Mauritius pour des voyages privés et ce, alors que ces réductions étaient réservées aux voyages officiels uniquement. La Poursuite ayant « close its case », la balle est désormais dans le camp de la défense. Me Dick Ng Sui Wa sera le premier à être appelé à la barre des témoins le 22 septembre.

Affaire Roches-Noires

Le procès intenté à Navin Ramgoolam ainsi qu’aux deux ex-DCP Dev Jokhoo et Ravine Sooroojebally, dans l’affaire Roches-Noires reprend ce mois-ci avec les débats autour de la communication de certains documents par la poursuite. Il s’agit surtout de certains relevés téléphoniques jugés primordiaux pour préparer la défense. Me Jean Michel Ah Sen, qui représente Me Satyajit Boolell dans cette affaire, soutient que ces documents n’ont pas été soumis au DPP. Pour rappel, les trois accusés ont plaidé non-coupables sous une accusation de « Conspiracy to do an unlawful act, namely effecting public mischief in breach of Section 109 of the Criminal Code ». Une quinzaine de témoins ont été assignés dans cette affaire, dont l’homme d’affaires Rakesh Gooljaury, patron de Fashion Style Ltd.

Affaire Bal Kouler — Raj Dayal

suspendu à l’enquête de l’ICAC

L’ex-ministre de l’Environnement, Raj Dayal, devra comparaître de nouveau devant la magistrate Adila Hamuth au tribunal de Port-Louis dans le cadre d’allégations de pot-de-vin dans l’affaire « 50 bal kouler », où une charge provisoire de « bribery by public official » sous la PoCA pèse sur lui. Le DPP a confié le dossier à l’ICAC pour une enquête plus approfondie, laquelle, selon la commission anticorruption, devrait prendre six mois. L’ICAC ainsi qu’un représentant du bureau du DPP devront donner davantage d’éclaircissements sur les développements au niveau de l’enquête. Raj Dayal est accusé d’avoir sollicité un pot-de-vin de Rs 1 million de l’homme d’affaires Patrick Soobhany le 26 mars à son bureau, à Port-Louis, pour l’achat de 50 « bal kouler » en marge des célébrations de la fête Holi et ce, en échange d’un permis EIA pour un projet de morcellement de 294 lotissements sur une superficie de 35 arpents, à Gros-Cailloux.

Aux Assises

La Cour d’Assises s’ouvre ce mercredi 7 septembre avec le procès Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, et son complice, Bruno Casimir avec la reprise des réquisitoires des hommes de loi. Les deux accusés, poursuivis pour trafic de drogue, devront toutefois attendre encore un peu pour connaître le verdict du juge Prithviraj Fekna devant les Assises. Le réquisitoire, mené par la poursuite, et plus particulièrement par Me Denis Mootoo, avait déjà débuté mais n’a pas encore été complété.

Par ailleurs, le procès intenté à l’homme d’affaires Jean-Marc Yan Teck Ng Man King, alias Ballon, et son jeune complice Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan, sera aussi entendu durant la deuxième semaine de septembre.

Les faits remontent à 2012. Jean-Marc Yan Teck Ng Man King était alors engagé dans l’importation de fruits de mer et faisait des allers-retours entre Maurice, Madagascar, l’Afrique du Sud et l’Inde. Cet habitant de Beau-Bassin tenait également un entrepôt au port franc alors que son intermédiaire, Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan, était gérant d’une boutique à Plaine-Verte. Ce dernier aurait essayé d’écouler l’héroïne que l’homme d’affaires lui aurait fait parvenir. D’autres procès ont été fixés pour le mois d’octobre et de novembre. Et bien entendu, certaines des affaires qui ont déjà été entendues durant le deuxième trimestre sont également attendues.