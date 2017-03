JUDICIAIRE : Des « arrears of revenue » d'un montant de Rs 58,7 M rayés

L'Audit rappelle d'emblée que, dans son rapport en date du 31 décembre 2014, il avait mentionné que des « arrears of revenue » d'un montant de quelque Rs 55,6 M étaient rayés en raison du retard mis à les récupérer. Au 30 juin 2016, ce montant, comprenant essentiellement des frais de cour et des amendes, est passé à Rs 58,7 M. En plus, environ 950 cas, totalisant une somme de Rs 14,5 M, étaient rayés durant les 18 mois précédant le 30 juin 2016. Selon l'Audit, aucune amélioration n'a été observée dans le mécanisme de recouvrement.

L'Audit dit avoir observé qu'un “Cause Book” est bien présent dans chaque cour, et dans lequel tous les cas sont enregistrés, mais « the payment status of each case was not always updated ». Il conclut que « the completeness and accuracy of the arrears of revenue figures could, therefore, not be ascertained ». De ce fait, il souligne qu'en dépit des instructions données pour une « bonne gestion des “arrears of revenue” », le suivi et le contrôle n'étaient pas effectués de manière efficace. « Consequently, the arrears of revenue figures were significantly understated for the past 18 years due to oversight. As of 30 June 2016, most of these arrears of revenue were irrecoverable and would have to be written off, thus, resulting in loss of government revenue », fait-il remarquer.

L'Audit recommande la mise en place d'un système d'information et d'un registre générant des informations régulièrement, de même que chaque cour de justice fournisse des informations correctes et dans les délais concernant les mesures prises pour le recouvrement des arriérés sur une base mensuelle. Il faut aussi s'assurer que toutes les instructions données à cet effet soient suivies à la lettre.

Dans sa réponse, le département du judiciaire fait ressortir : « The figures understated in the return for the previous years of arrears of revenue related to some old records which were kept in an armoire and through oversight those old records were not accounted for. These cases had already become irrecoverable in spite of prompt action taken at the relevant time. »



POLICE-EN SEPT ANS : Rs 297,5 millions payés aux policiers suspendus

Les policiers interdits de fonction ont un impact « énorme », selon le directeur de l’audit, sur les finances du pays. En effet, au 30 juin 2016, Rs 297,5 M ont été reversées aux policiers suspendus durant les sept dernières années.

Des 201 policiers suspendus, 62 ont été réinstallés à leurs postes tandis que 44 nouvelles interdictions ont été émises, portant ainsi le total des suspensions à 183 au 31 octobre 2016. En sept ans, 297.5 M ont été versées à ces policiers. L’audit relève qu’à cette date, sept policiers suspendus depuis 2002 ont perçu des salaires s’élevant à Rs 14.5 M. Des 183 cas, 107 policiers sont en attente d’un jugement de la cour et 37 autres sont au stade d’enquête policière. L’on retient aussi que neuf cas attendent un jugement de la cour depuis une dizaine d’années, alors que 26 affaires sont en suspens depuis 5 à 10 ans.

L’audit conclut que les officiers interdits de fonction ont perçu des salaires sans travailler. « Le coût associé à cette interdiction est énorme et ne cesse d’augmenter d’année en année », indique le rapport, qui soutient que des « mesures doivent être prises » pour réduire le temps pris en vue de finaliser les cas d’interdiction. L’audit préconise un suivi de ces cas avec le judiciaire afin « to ensure disposal of cases in an expeditious manner ».

Pour sa part, le département de la police répond qu’au 16 février 2017, 173 policiers étaient suspendus de leurs fonctions. Selon ce département, le Master and Registrar a informé le Commissaire de police que des « instructions appropriées » ont été données aux magistrats à cet effet. Aussi, un suivi de ces cas est entrepris auprès des différentes cours.

Le Commissaire de police a, de son côté, émis une circulaire depuis 2015 à tous les divisional commanders, réitérant la requête « for early completion of enquiries involving Police Officers and at the same time to submit monthly returns of all enquiries to the Police Headquarters for close monitoring ».