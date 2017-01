JUDICIAIRE - HILARY TERM : Trois procès devant le Privy Council

Le Privy Council a repris ses activités le 12 janvier. Dans le calendrier bien chargé du Hilary Term, qui est le premier trimestre pour cette année, figurent trois procès pour Maurice. Le 8 février, les Law Lords écouteront l’appel interjeté par Grove Park Development Ltd contre la Mauritius Revenue Authority. Autre procès très attendu, l’appel Sumodhee dans l’affaire Amicale sera entendu le 7 mars. Le Privy Council achèvera ce premier trimestre pour Maurice le 6 avril avec l’affaire de Mediterranean Shipping Co.

En 2016, le Judicial Committee du Privy Council avait écouté huit cas d’appels pour Maurice. L’affaire qui avait le plus retenu l’attention est celle de la carte identité biométrique. Le Dr Rajah Madhewoo avait perdu son appel contre l’État. Les law lords avaient conclu que la nouvelle carte identité biométrique ne porte pas atteinte à la Constitution. Le 8 février prochain, les Law Lords écouteront l’appel interjeté par la compagnie Grove Park Development Ltd contre la Mauritius Revenue Authority. La société appelante avait participé à un projet de construction. L’une des conditions du contrat était que la compagnie devait compléter les travaux de construction à la hauteur de Rs 50 millions au plus tard le 30 juin 2011. Au cas où le travail n’allait pas être complété, la MRA allait imposer une taxe. Grove Park Development Ltd demande au Privy Council de rejeter la décision de la MRA de lui imposer une taxe.

Par ailleurs, le 7 mars, les Law Lords Mance, Kerr, Wilson, Hughes et Hodge écouteront l’appel des frères Sumodhee. L’audience a été fixée pour un jour. Le Privy Council est revenu sur sa décision en acceptant le mercredi 6 janvier 2016 d’entendre l’appel des quatre condamnés dans l’affaire Amicale. Le panel d’avocat qui défend les quatre hommes avait en fait recommandé au Privy Council que l’appel soit fixé pour février 2017. Sheik Imram Sumodhee, son frère Khaleeloudeen Sumodhee, Abdool Naseeb Keeramuth et Muhammad Shafiq Nawoor avaient écopé d’une peine de prison à vie, soit l’équivalent de 45 ans de prison, le 20 novembre 2000, après avoir été reconnus coupables devant les Assises d’avoir mis le feu à la maison de jeu L’Amicale de Port-Louis le 23 mai 1999. L’incendie avait fait sept morts. Depuis, le panel d’avocats mené par Me Rama Valayden n’a cessé de redoubler d’efforts pour prouver leur innocence. Les quatre condamnés, qui ont déjà passé 15 ans en prison, avaient vu dans un premier temps leur demande d’appel devant le Judicial Committee du Conseil privé de la Reine, le 8 décembre 2015, rejetée. Le 3 février 2016, regain d’espoir pour les quatre condamnés lorsque le Privy Council revient sur sa décision en leur accordant la permission d’interjeter appel contre leur condamnation.

Pour rappel, la Présidente de la République Ameenah Gurib-Fakim, suite aux recommandations de la Commission de pourvoi en grâce, avait accordé une remise de peine aux quatre condamnés. La Commission avait demandé que la peine de prison à vie soit commuée en une peine de 30 ans de réclusion. Les condamnés bénéficiant d’une remise de peine d’un tiers, la peine de 30 ans s’était ainsi vue commuée en 20 ans de prison. La Commission de pourvoi en grâce, qui avait pris en considération le temps que les quatre condamnés ont passé en détention avant d’être jugé devant une instance judiciaire, avait de ce fait recommandé à la présidente de la République de réduire la peine de deux ans, soit à 18 ans de prison. Ces derniers seront ainsi libérés le 17 mars 2019.

Le panel d’avocats, mené par Me Rama Valayden, avait fait une première demande devant la Commission en juin 2013, qui n’avait pas abouti. Suite à des changements au niveau de la loi avec la promulgation de la Criminal Appeal (Amendment) Act 2013, la Commission de pourvoi en grâce avait invité les condamnés à avoir recours à la nouvelle loi. Ainsi, après avoir traité à nouveau leur cas, elle avait soumis ses recommandations à la présidente de la République en faveur d’une rémission de leur peine. Les quatre condamnés ont toutefois fait appel devant le Privy Council car ils clament toujours leur innocence.

Finalement, durant la dernière semaine du Hilary Term, le 6 avril, le Judicial Committee du Privy Council entendra l’appel interjeté par la compagnie internationale Mediterranean Shipping Co SA contre la firme locale Sotramon Ltd. L’appel sera entendu par les Law Lords Hale, Kerr, Wilson, Sumption et Hodge. En 1998, Sotramon avait loué une grue de Mediterranean Shipping. La commande avait été livrée en 1999. Sotramon avait alors fait savoir que Mediterranean Shipping n’avait pas livré la totalité de la commande et, en 2000, avait logé une plainte en réclamation contre l’appelant pour 115 295,84 livres sterling. La Cour avait jugé que la demande ne pouvait pas être fondée sur la responsabilité délictuelle en raison des conditions du contrat de transport, et avait conclu que le tribunal n’avait pas la compétence pour entendre l’affaire. En appel, la Cour avait annulé la décision du juge et avait ordonné que l’affaire soit entendue sur la base d’une action “in tort”.