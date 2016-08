JUDICIAIRE: Les nouveaux Senior Counsels et Senior Attorneys nommés

La Présidente de la République Ameenah Gurib-Fakim a rendu publique hier la liste des avocats et des avoués qui accèdent au rang de Senior Counsel (SC) et Senior Attorney (SA). Ces nominations ont été faites en vertu de l’article 9A de la Law Practitioners Act et sur les recommandations du chef juge de la Cour suprême Keshoe Parsad Matadeen.

On compte ainsi désormais sept nouveaux Senior Counsels et quatre nouveaux Senior Attorneys au sein du judiciaire. Fait marquant, deux femmes, Me Narguis Bundhun et Me Urmila Boolell, accèdent pour la première fois au statut de Senior Counsel. Parmi les quatre Senior Attorney promus, on retrouve également une femme en la personne de Me Zubeida Ismael Salajee.

Les nouveaux Senior Counsels :

• Raymond Marie Marc Hein

• Urmila Banymandhub Boolell

• Nand Kishore Ramburn

• Narghis Bundhun

• Rajesh Sharma Ramloll (Deputy Solicitor General)

• Anwar Abdool Hamid Moollan

• Louis Charles Denis Hervé Duval

Les nouveaux Senior Attorneys :

• Zubeida Ismael Salajee

• Bhooneswur Sewraj

• Jaykar Gujadhur

• André Joseph Rousset Robert

Me Robin Ramburn: « Très honoré »

Je suis très honoré de la reconnaissance de mes confrères et de la confiance du chef juge et des juges de la Cour suprême. Je suis très ému. Cela demandera désormais plus de responsabilités mais je travaillerais aussi dur que je travaille déjà.

Me Anwar Moollan : « Un grand honneur »

Je suis très heureux en particulier de la confiance de mes collègues de la Cour suprême. Je les remercie car ce titre est un grand honneur pour les gens de la profession. Je suis reconnaissant envers ma famille pour son aide afin de me permettre de faire mon travail. Avoir la reconnaissance de ses pairs est une grande satisfaction.