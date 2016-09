JUDICIAIRE : Nominations au Parquet

La Judicial and Legal Service Commission a procédé à la titularisation de Karuna Gunesh-Balaghee comme Parliamentary Counsel. Celle-ci était Acting Parliamentary Counsel depuis juillet 2015. Les autres promotions sont celles de Prameeta Devi Chittoo comme Acting Assistant Solicitor General et la titularisation, comme Principal State Counsel, de Kritananda Naghee Reddy, Shah Nawaz Namdarkhan, Priya Veedu Ramjeeawon-Varma, Purnima Dunputh et Dinay Reetoo. Ils étaient, depuis septembre 2014, Acting Principal State Counsel. Il est à rappeler que par le biais de la Finance and Audit (Amendment) Act 2015, le gouvernement a restructuré le bureau de l’Attorney General en y créant trois départements distincts qui sont sous la supervision du Solicitor General, D. Dabee, GOSK, SC. Désormais, le bureau de l’Attorney General compte depuis le 5 mars 2015, date à laquelle la Finance and Audit (Amendment) Act est entrée en vigueur, trois départements distincts qui sont sous la responsabilité de trois Responsible Officers : l’Office of the Solicitor General avec le Solicitor General, Dheerendra Kumar Dabee, GOSK et Senior Counsel agissant comme Responsible Officer et aussi en tant que Supervising Officer qui chapeaute les trois départements de l’Attorney General’s Office ; l’Office of the Director of the Public Prosecutions, avec Me Satyajit Boolell, Senior Counsel et DPP comme Responsible Officer et l’Office of the Parliamentary Counsel avec Karuna Gunesh-Balaghee, Parliamentary Counsel, comme Responsible Officer. En 2015, 33 projets de lois ont été adoptés et de mars 2016 au 1er septembre 2016, 20 projets de loi, incluant le Finance (Miscellaneous Provisions) Bill 2016 qui a amendé 58 différentes lois ont été adoptés par l’Assemblée nationale.