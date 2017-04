JUDICIAIRE : Trimestre décisif pour des affaires politico-légales

Ce nouveau trimestre judiciaire s’annonce décisif car il comportera des procès qui suscitent une attention particulière avec de hautes personnalités politiques sont impliquées, à l’instar du Premier ministre Pravind Jugnauth, dont le jugement du Privy Council dans l’appel logé par le DPP pour contester le verdict en sa faveur dans l’affaire MedPoint, a été mis en délibéré. On y retrouve aussi l’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, qui sera fixé sur la décision du DPP de loger ou non des charges formelles dans l’affaire des coffres-forts contenant Rs 220 M fin juin. Certains procès ont déjà débuté alors que d’autres connaîtront des dénouements ou sont en attente de jugement. L’occasion d’un tour d’horizon sur ces procès qui retiendront l’attention et qui alimenteront les passions ces prochains mois.

Navin Ramgoolam entre les coffres-forts et l’affaire Roches-Noires

Si plusieurs charges provisoires ont déjà été rayées contre l’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, il attend toujours d’être fixé dans l’affaire des coffres-forts saisis à son domicile à Riverwalk. L’ancien PM ne sait toujours pas si le bureau du DPP logera des charges formelles contre lui dans cette affaire après que ce dernier eut demandé un renvoi lors de la dernière audience en cour de Curepipe pour prendre connaissance d’une nouvelle enquête supplémentaire que mène la police. Ce trimestre sera concluant pour Navin Ramgoolam dans cette affaire où il fait face à une accusation de blanchiment d’argent. Pour rappel, Rs 220 millions et Rs 4 M en devises étrangères et en coupures de Rs 2 000 de la Banque de Maurice avaient été retrouvées dans les coffres-forts saisis à la résidence de Riverwalk de Navin Ramgoolam lors de son arrestation en 2015. Il sera de retour en Cour le 28 juin pour connaître la décision du DPP.

Avant d’être fixé sur Roches-Noires, Navin Ramgoolam devra être en Cour intermédiaire le 10 mai pour savoir si l’ancien partenaire d’affaires de Nandanee Soornack, Rakesh Gooljaury, le star witness de ce procès, pourra témoigner en premier. Me Gavin Glover avait demandé à la cour de juger s’il est logique d’appeler en premier le patron de Fashion Style, Rakesh Gooljaury, avant que les versions des accusés soient présentées par les policiers ayant enregistré leurs dépositions. Tout ce procès repose sur ce que Rakesh Gooljaury aurait à dire en Cour. La décision de la Cour sur cette motion relève d’une grande importance. Navin Ramgoolam et les deux coaccusés, l’ancien directeur général du National Security Service, le Deputy Commissioner of Police Dev Jokhoo, et l’ancien patron de la VIPSU, l’ex-DCP Ravine Sooroojebally, ont plaidé non coupables du délit de complot dans l’affaire de Roches-Noires, où Navin Ramgoolam avait été agressé à coups de tournevis par un individu dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011 en présence de Nandanee Soornack. Ils répondent d’une charge de « conspiracy to do an unlawful act, namely effecting public mischief in breach of Section 109 of the Criminal Code ».

APPEL : L’ombre de MedPoint plane toujours

Le Premier ministre Pravind Jugnauth n’en a toujours pas fini avec l’affaire MedPoint dans lequel il avait été condamné et puis blanchi en appel. Le DPP a demandé l’autorisation de la Cour suprême de faire appel de ce jugement devant le Privy Council. L’appel avait été entendu le 7 mars dernier. Ce trimestre pourrait apporter un dénouement dans cette affaire avec le jugement attendu du Chef Juge Keshoe Parsad Matadeen et du juge Asraf Caunhye. Si la Cour suprême refuse de donner l’autorisation pour faire appel devant le Privy Council, le DPP pourrait demander un special leave ou accepter la décision de la Cour et clore le chapitre MedPoint. Dans sa demande, le DPP remet aussi en question la définition de l’intérêt personnel donnée par le Chef juge et le juge Asraf Caunhye selon laquelle Pravind Jugnauth n’avait aucun intérêt direct dans MedPoint. Trouvé coupable dans l’affaire MedPoint par la Cour intermédiaire le 30 juin 2015, le leader du MSM, Pravind Jugnauth, avait été blanchi en appel. Dans un jugement de 32 pages du Chef Juge Keshoe Parsad Matadeen et du juge Asraf Caunhye donnent une autre interprétation de l’article 13 (2) de la Prevention of Corruption Act (PoCA). La Cour d’appel avait conclu que Pravind Jugnauth n’était « pas dans une situation de conflits d’intérêts » lorsqu’il avait apposé sa signature pour l’allocation de fonds pour le rachat de MedPoint. L’avocate britannique Me Clare Montgomery avait une fois de plus fait le déplacement à Maurice pour débattre de l’appel de Pravind Jugnauth.

MCB/NPF : Un procès qui prend fin après 4 ans

Le procès intenté à la MCB dans l’affaire de détournement de Rs 881,6 millions aux dépens du National Pension Fund (NPF) en Cour intermédiaire après presque 4 ans sera bouclé ce trimestre. Le procès reprend le 3 mai avec les plaidoiries des hommes de loi. L’audience avait été renvoyée la dernière fois car les avocats des deux parties n’avaient pas été en mesure de préparer leurs plaidoiries, n’ayant pas reçu une copie des proceedings du procès. La Cour intermédiaire sera par la suite appelée à trancher dans cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre. Plus d’une quinzaine de témoins avaient été appelés lors du procès qui avait duré plus d’un an. Le procès a aussi été marqué par plusieurs objections formelles pour la production de certains documents dont le Internal Audit Manual de la banque sur lequel la défense s’appuie pour soutenir ses arguments. Le procès est présidé par les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo. La MCB, pour rappel, est poursuivie sous les articles 3 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, couplés à l’article 44 (2) de la Interpretation and General Clauses Act.

NOMINATION : Un ex-Chef Juge attend que justice soit faite

La demande de révision judiciaire logée par l’ex-chef juge Ariranga Pillay pour contester le rejet de sa candidature au sein de l’United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights a été entendue depuis septembre 2016. L’ancien Chef Juge est toujours dans l’attente du jugement dans cette affaire. Après avoir écouté les arguments des deux parties, les juges Abdurrafeek Hamuth et Nicholas Ohsan-Bellepeau avaient réservé le jugement. Rappelons que l’ancien chef juge Arriranga Pillay avait saisi la Cour suprême de cette injonction car considérant que la décision du gouvernement de soutenir la candidature du Senior Puisne Judge Balancy sur cette instance des Nations unies lui porte préjudice. Il ajoute que, dans un premier temps, il avait obtenu l’assurance de l’ancien ministre des Affaires étrangères Etienne Sinatambou que le gouvernement allait le soutenir vu qu’il avait siégé sur cette instance internationale au cours des cinq dernières années. Le ministre Sinatambou est aussi mis en cause dans cette affaire et avait avancé comme le Senior Puisne judge Eddy Balancy qu’il n’y a « no live issue » dans cette demande de révision judiciaire car l’élection a déjà eu lieu et que la candidature de l’ancien chef juge n’a pas été retenue, de même qu’il n’y a pas de « “public law element” dans cette affaire ».

CORRUPTION : Raj Dayal et ses « bal kouler »

L’ancien ministre de l’Environnement, Raj Dayal, fait face à une accusation de « bribery by public official » en cour intermédiaire et devra se reposer sur les qualités émérites de Me Gavin Glover, SC, pour effacer ces « kouler » qui lui collent désormais à la peau.

L’affaire sera appelée le 19 mai pour permettre aux deux parties de finaliser la liste des témoins et les détails préliminaires.

L’ancien ministre est accusé d’avoir sollicité un pot-de-vin de Rs 1 M de l’homme d’affaires Patrick Soobhany le 26 mars 2016, à son bureau à Port-Louis, pour l’achat de 50 « bal kouler » pour les célébrations de la fête Holi, et ce en échange d’un permis EIA pour un projet de morcellement de 294 lotissements sur une superficie de 35 arpents à Gros-Cailloux. La bande sonore des échanges entre l’homme d’affaires et Raj Dayal à son bureau a été remise à l’ICAC ; enregistrement que les avocats jugent « irrecevables » en cour car fait sans le consentement et la connaissance de l’ex-ministre.

SUN TAN : Un jugement attendu

L’affaire Sun Tan avait monopolisé l’attention lorsque l’ICAC voulait convoquer Me Satyajit Boolell, le Directeur des Poursuites publiques, le 14 juillet 2015, dans le sillage de l’enquête sur cette affaire. L’ICAC se heurtera à un ordre intérimaire de la Cour suprême, interdisant à la police et à l’ICAC de procéder à son arrestation ou de le convoquer. Me Satyajit Boolell avait pris les devant en saisissant la Cour suprême, contestant une éventuelle convocation dans le cadre de cette affaire. Cette demande a été débattue le 23 novembre 2016 et la Cour suprême avait mis son jugement en délibéré.

AGRESSION : Jean-Claude Barbier toujours poursuivi

Le procès intenté au député de la circonscription No 1 et actuellement vice-président du Mouvement Patriotique, Jean Claude Barbier, et son coaccusé Selvanaden Mootoosamy, pour l’agression présumée de deux activistes rouges à cité Vallijee dans la soirée du 29 avril 2013, se poursuivra devant la Cour de district de Port-Louis le 5 juin. Les deux hommes avaient été arrêtés le 3 mai 2013 suite à une plainte de deux activistes du PTr, Manu Mangar et Soorain Draunath Parbotteah, pour une agression survenue dans la soirée du 29 avril 2013 à La Tour-Kœnig. Il est reproché au député MMM d’avoir agressé Manu Mangar alors que Selvanaden Mootoosamy, lui, est accusé d’avoir agressé Soorain Draunath Parbotteah. Dans leurs dépositions à la police, les deux accusés réfutent les allégations, affirmant avoir demandé aux activistes rouges de ne pas couvrir leurs affiches. Ces derniers auraient acquiescé et il n’y avait pas eu d’altercations.

IMPORTATION D’HÉROÏNE : Gro Derek et Casimir en eaux troubles

Le présumé parrain d’un réseau de trafic de drogue, Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, et son acolyte Bruno Wesley Casimir, sont dans l’attente du sort qui leur sera réservé dans le procès qui leur est intenté devant les Assises pour importation d’héroïne. Le juge Prithviraj Fekna a réservé son jugement. La drogue aurait été importée de Madagascar à bord d’un bateau de croisière, par l’intermédiaire d’un steward.

Il est reproché à Gro Derek d’avoir remis environ 800 grammes d’héroïne, répartie dans six bouteilles en plastique, au chauffeur de taxi Ashish Dayal en janvier 2012 à Baie-du-Tombeau. Sur les autres charges, il lui est reproché d’avoir en juin 2012, à Baie-du-Tombeau, remis de l’héroïne à Ashish Dayal, répartie dans huit bouteilles en plastique ; et la valeur excédait le million de roupies. Il est aussi accusé d’avoir remis une somme de 45 000 euros à des intermédiaires pour financer l’importation d’héroïne d’Afrique entre janvier et mai 2012.

Bruno Wesley Casimir, skipper de profession, est quant à lui poursuivi devant la Cour d’assises pour avoir transporté à deux reprises les bouteilles contenant la drogue que Gro Derek aurait remise à Ashish Dayal, à bord de son bateau. Ils ont plaidé non-coupable.