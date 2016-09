JUDICIAIRE : Véronique Kwok nommée juge

Le judiciaire accueille un nouveau juge désormais en la personne de Véronique Kwok Yin Siong Yen. Cette dernière occupait le poste de Deputy Director of Public Prosecutions avant cette nomination. La Présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a rendu officielle sa nomination au sein du judiciaire aujourd’hui. Cette nomination s’est faite en vertu de l’article 77 (3) de la Constitution et en accord avec les conseils de la Judicial and Legal Service Commission. Véronique Kwok prendra ses fonctions le 1er septembre.

Pour rappel, le 6 mai 2016, Nicholas Ohsan-Bellepeau avait prêté serment comme juge devant la Présidente de la République à la State House. Ces nominations font suite au départ à la retraite l’année dernière du juge Paul Lam Shang Leen et au décès du juge Hajee Abdoula en mars de cette année. L’actuel N° 3 de la Cour suprême, la juge Saheeda Peeroo, partira bientôt à la retraite.