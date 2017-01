Judo — Le COM demande au MJS d'appliquer la loi

Les conflits qui règnent depuis bientôt deux ans au sein de la Fédération mauricienne de Judo seront sans doute réglés dans les mois à venir. Comme indiqué dans notre édition de la semaine dernière, le Comité Olympique Maurice (COM) et le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) étaient en conciliabule durant la semaine écoulée. Au terme, le MJS a trouvé la bonne parade pour ne pas s'immiscer directement dans les affaires de la fédération, en vertu de la section 9 du nouveau Sports Bill. En effet, selon nos informations, le COM a été prié d'adresser une lettre au ministère pour informer d'une part que la FMJ ne fonctionne pas comme il se doit, et d'autre part d'appliquer la loi pour remettre sur pied cette fédération.

La lettre du COM sur la situation au sein de la FMJ aurait été expédiée au ministère de la Jeunesse et des Sports depuis jeudi dernier. Pour l'heure, le MJS n'a pas encore réagi, mais, selon nos informations, ce ne serait tardé. En effet, il y aurait une volonté de toute part de trouver une solution durable à cette crise qui frappe le judo mauricien depuis bientôt deux ans.

Le travail du caretaker committee, qui sera mis en place, sera en outre facilité grâce à l'enquête initiée par le Registrar of Association. Cette dernière, rappelons-le, a déjà émis deux lettres comme conclusions d'enquête.

Deux décisions importantes à prendre

Le défi le plus important qui se profile est d'analyser si les clubs et les dirigeants sont éligibles pour faire partie du FMJ, selon les critères établis par force de loi. D'autre part, le caretaker committee devra trancher sur deux fronts primordiaux pour l'avenir du judo. D'un côté, la date d'une assemblée générale élective pour le choix du nouveau comité directeur de la FMJ devra être décidée. Mais plus important, il y a l'élaboration du Memorandum of Association de ladite fédération en conformité avec la Sports Act 2016.

Il va sans dire que cette semaine devrait voir un avancement sur ces dossiers, qui n'ont que trop ralenti le judo mauricien. Mais surtout, il est important que le jeu des préférences ne soit pas de mise quand il faudra désigner quelqu'un pour s'occuper du caretaker Committee, comme il est stipulé dans la Sports Act 2013. Que la loi et la morale prévalent sur les desseins de ceux qui souhaitent assouvir que leur propre égoïsme !

COMMONWEALTH GAMES 2018: Le Queen Baton arrive à Maurice le 16 avril

C'est désormais une tradition bien établie. La Queen Baton, au même titre que la Flamme Olympique, voyage à travers les pays membres du Commonweath Games Federation (CGF) avant d'arriver sur la terre où se tiendront les Jeux. Cette fois, ce sera à Gold Coast, en Australie, que se tiendra la 21e édition du 4 au 15 avril. Le passage du Queen Baton à Maurice pour un relais est annoncé sur deux jours, les 17 et 18 avril prochain. Mais le Queen Baton arrive à Maurice le jour de la Pâques, soit le 16 avril, des Seychelles. Il partira le 19 en direction du Zimbabwe pour continuer sa tournée africaine.

Selon les informations de Week-End, l'Ambassadrice Australienne à Maurice, Susan Coles, a eu une première réunion de travail avec le Comité Olympique Maurice en fin de semaine sur les modalités de relais. « Tous les détails n'ont pas encore été discutés, ni le parcours, mais les premières bases ont été jetées », a expliqué à Week-End, Vivian Gungaram. Reste que, cette fois, le COM se retrouve devant un obstacle majeur pour la mise en place de son relais : les écoles seront en vacances les 17 et 18 avril 2017.