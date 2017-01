Le judo se présente comme le premier dossier brûlant de l’ère Stephan Toussaint. Techniquement, la dissolution de la fédération par son prédécesseur Yogida Sawmynaden a mis "en veilleuse" cette discipline, alors que le Adviser Coach Joseph Mounawah a été remercié. Le nouveau ministre des Sports dit se donner le temps de trouver ses repères avant de conclure à toute décision de relance de cette discipline. Il a convoqué ses principaux collaborateurs pour décortiquer ce dossier, « très technique » selon lui, lors d’une session de travail au Citadelle Mall la semaine prochaine.

Pour Stephan Toussaint, le MJS n’a pas le droit à l’erreur. Le ministre, qui se dit d’abord un « scientifique », ne veut pas brûler les étapes. « Je me baserai d’abord sur les faits. Pour moi, le plus important est de redonner les lettres de noblesse au judo, qui faisait jadis notre fierté. » D’où la session de travail que le nouveau ministre estime « très importante » la semaine prochaine. « Nous sommes dans une position "bouge fixe". Il faudra étudier ce dossier dans sa profondeur. Au bout du compte, les judokas doivent évoluer sereinement », avance le nouvel homme fort du sport mauricien.

Philippe Hao Thyn Voon, président du Comité olympique mauricien, qui a eu son premier contact officiel avec Stephan Toussaint en milieu de semaine, qualifie la situation de « très grave ». « Le judo mauricien est actuellement un véritable labyrinthe. À mon avis, avant d’organiser une assemblée générale élective, il faudra un grand nettoyage. Il faudra que le trésorier remette les livres de comptes, car à la base, il existe un énorme problème financier et une affaire de gros sous. Une enquête devra être instituée sur la situation financière et il ne faut pas exclure le fait que le problème pourrait être référé à l’ICAC et à la police locale. J’ai évoqué le sujet avec le chef de cabinet au MJS, M. Daby, car beaucoup de comptes n’ont pas été audités. »

Voilà de quoi jeter de l’huile sur le feu et par ricochet sur les instances internationales du judo. Quelques-uns des principaux personnages qui ont gravité autour de cette discipline ces dernières années sont pointés du doigt. Le tout dernier président de la Fédération mauricienne de judo (FMJ), Josian Valère, veut garder le silence sur ce dossier en attendant que les choses évoluent.

« Je ne ferai aucune déclaration pour le moment concernant la situation du judo à Maurice, sauf que les instances internationales telles que l’Union africaine de judo (UAJ) et la Fédération internationale de judo (FIJ), veulent toujours collaborer avec nous mais sans certaines personnes dans le comité qui ont fait du mal à ce sport. Pour ma part, je suis toujours directeur de communication et de protocole à l’UAJ. »

« Une affaire de gros sous »

Joseph Mounawah, premier médaillé d’or mauricien dans l’histoire du judo aux Jeux des îles de l’océan Indien (1985 à Maurice), lequel avant l’ère Valère avait une emprise — presque totale — sur cette discipline au dojo de Grande-Rivière, ne veut pas jeter l’éponge. « En ce moment je préfère ne pas penser à tout ce qui se passe concernant les problèmes fédéraux. Mon licenciement est probablement lié à tout ce qui s’est passé, même si dans ma lettre il est écrit : « pour cause d’indiscipline. » Si telle est la raison, on devrait convoquer un comité disciplinaire et discuter du cas normalement en ma présence. Je le prends comme un combat de judo que j’ai perdu. »

« En ce qui concerne le budget de la fédération, le Registrar of Associations a déjà mené son enquête et a travaillé les comptes de trois manières différentes. Aucun problème n’a été trouvé à ce niveau, sauf que sur les 30 clubs de la fédération, seul 11 sont enregistrés. J’ai plus de 35 ans d’expérience dans le judo et si un nouveau comité se forme et que ma présence se fait ressentir au sein du judo mauricien, j’y répondrai présent », ajoute-t-il.

Rashid Jhurry, ancien vice-président de la FMJ, se pose, lui, déjà des questions sur la représentation du judo local aux JIOI 2019. « Le judo est toute ma vie et je lui ai accordé 50 ans en tant qu’entraîneur local, cela ajouté à deux mandats consécutifs en tant que vice-président. Personnellement, cela me fait beaucoup de peine de constater ce qu’il en est actuellement. J’ai toujours cherché les plus grands sponsors que je pouvais trouver pour faire avancer cette discipline qui promet beaucoup. »

« Quand on a travaillé pour une discipline pendant 30 ou 50 ans, personne ne peut nous berner. Le judo mauricien a un grand avenir. Nous avons des judokas qui sont des preuves vivantes de ce que j’avance, mais là, en ce moment, je me demande, rien que pour les JIOI 2019, qui se feront à Maurice, où se placera le judo local ? » se demande-t-il