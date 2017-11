JUDO – JUBILÉ D'OR DU CASSIS FRATERNEL JUDO CLUB : 50 ans d'activités  historiques

Le Cassis fraternel judo club (CFJC) est ancré dans l'histoire du judo mauricien. Fondé en 1967, le CFJC a fêté ses 50 ans d'existence au cours du mois d'octobre. Et pour marquer l'événement, une messe d'action de grâce a été dite à l'Église St Sacrement de Cassis et une compétition le au dojo de Grande-Rivière Nord-Ouest (GRNO), respectivement les 28 et 29 octobre dernier. D'ailleurs, plus d'une centaine de jeunes de différentes catégories, venus de différents clubs ont participé au tournoi de commémoration où les repentants de Cassis se sont notamment illustrés.

En dépit de ses 50 ans, « le Cassis Fraternel Judo Club est toujours actif, formant la relève de demain. C'est la mission que le club depuis sa création », nous dit Joseph Mounawah, premier médaillé d'or en judo aux Jeux des îles de 1985 à Maurice et pur produit du CFJC, dont il est aujourd'hui l'entraîneur. « Fraternel est aussi réputé pour avoir formé des athlètes de haut niveau dans les années 80. Il y a eu Clément Bordelais, premier Mauricien à décrocher une médaille en judo aux Jeux Africains de 1987, Priscilla Cherry, double championne d'Afrique, Marie-Michèle St Louis-Durhonne cinq médailles d'or aux Jeux des îles de l'océan Indien et un sacre au Championnat d'Afrique en 1992 à Maurice et Jean-Claude Raphaël champion d'Afrique de 1998 », fait-il ressortir.

La dernière pépite en date se nomme Annabelle Laprovidence, médaillé de bronze aux jeux du Commonwealth en août 2015 à Glasgow. Aujourd'hui, Joseph Mounawah ne compte pas s'arrêter malgré le temps qui s'est écroulé. L'encadrement des jeunes reste l'une des priorités de CFJC. Si aujourd'hui les judokas du CFJC peuvent compter sur le dojo de GRNO pour s'entraîner ou prendre part à des compétitions, tel n'était pas le cas auparavant, peu avant les années 2000 où leur club devait rouler leur bosse pour tenir les entrainements. Tantôt au Collège Royale de Port-Louis, tantôt en plein air au Jardin Robert Edward Hart à Cassis. Sacré parcours de combattant !

Les résultats :

Garçons

Poussins

-24kg

1. Aaron Aliphon (Bois Marchand JC)

2. Roushill Goodiaveloo (Pointe Aux Sables JC)

3. Owen Heeramia (Baie Du Tombeau JC)



-27kg

1. Ezichiel Manisa (Ste Croix JC)

2. Lucas Etienette (Ste Croix JC)

3. wayne Lablanche (Bois Marchand JC)



-30kg

1. Ashley Chaton (Briquetterie JC)

2. Wenson Ursule (Briquetterie JC)

3. Darisson Ravaton (Flacq JC)



-34kg

1.Jean Yoddy Louis (Ste Croix JC)

2.Jean Stephano Speville (Ste Croix JC)

3.Brandon Prosper (Ste Croix JC)



-38kg

1. Adrien Cateaux (Ste Croix JC)

2. Yoan Perrine (La Cure JC)



-42kg

1. Jercy Bernard (Cassis Fraternel JC)

2. Wendel David (Cassis Fraternel JC)

3. Lucas Perle (Ste Croix JC)



-46kg

1. Yoni Augustin (Ste Croix JC)

2. Jeff Prudence (Cassis JC)



-50kg

1. Mathieu Edouard (Ste Croix JC)

2. Leo Pauline (B.du Tombeau JC)



-55kg

1. Jeremy Perrine (Cassis Fraternel JC)

2. Branel Andy (Flacq JC)



Benjamins

-30kg

1. Abishek Heeraman (Baie du tombeau JC)

2. Alexandre Marmarot (Ste Croix JC)

3. Michel Samramdeer (Cassis JC)



-34kg

1. Dorian Lardere (Ste Croix JC)

2. Kiwell Etienne (Baie du Tombeau JC)



-38kg

1. Owen Labonne (Ste Croix JC)

2. Jamel Fha (Cite La Cure JC)

3. Danilo Padoue (Bois Marchand JC)



-42kg

1. Kenny Lafontaine (Baie du Tombeau JC)

2. Yannick Vaillant (Bois Marchand JC)

3. Janathan Bibi (Pointe Aux Sables JC)



-46kg

1. Kinsley Marie (Baie du Tombeau JC)



50kg

1.Emmanuel Cataperman (Flacq JC)



+ 50kg

1. Adriano Antoine (Baie du Tombeau JC)

2. Jamel Bottesoie (Ste Croix JC)

2. Jeremy Leste (La Cure JC)



Minimes

-34kg

1. Lorenzo Niapoonga (Bois Marchand JC)



-38kg

1. Robertson Yahel (Ste Croix JC)

2. Yassley Charlot (Flacq JC)

3. Dohane Quirin (La cure JC)



-42kg

1. Dylan Chankam (Ste Croix JC)

2. Steven Jupin (La Cure JC)

3. Damien Helene (Briquetterie JC)



-46 kg

1. Winsley Gungaya (cassis JC)

2. Mitch Manan (La cure JC)

3. Nenine Collet (Briquetterie JC)



-50kg

1. Sebastien Souffon (Ste Croix JC)

2. Gregorie Pottier (Curepipe JC)



-55kg

1. Myscharel La victoire (Baie du Tombeau JC)

2. Nick Fortune (Briquetterie JC)

3. Adrien Fidele (Ste Croix JC)



-60kg

1. Alexandre Cateaux ( Ste Croix JC)

2. Warren Paris (Bois Marchand JC)

3. Andy Nigel (La cure JC)



+60kg

1. Ryan Leonide (Pointe Aux Sables JC)

2. Emmanuel Mounawah (Cassis JC)

3. Mathieu Mounawah (Cassis JC)





Cadets

-46kg

1. Andriano St Denis (Pointe aux Piments JC)

2. Vincent Beseha (Grand-Rivière JC)

3. Zama Namel (La Cure JC)



-50kg

1. Loïc Esther (La Cure JC)

2. Emmanuel Henry (Akira Kai Curepipe JC)



-55kg

1. Steven Begue (Ste Croix JC)

2. Phillipe Emmanuel (Pointe aux Piments JC)

3. Vanessen Varden (Baie du Tombeau JC)



-60kg

1. Mriano Joseph (Briquetterie JC)

2. Desire Begue (Pointe aux Sables JC)

3. Martin Bacosse (Akira Kai Curepipe JC)



-66kg

1. Gregory Mayepa (La Cure JC)

2. France Adriano (Bois Marchand JC)



-73kg

1. Dylan Residu (Cassis JC)

2. David Jusline (Akira Kai Curepipe JC)



+73kg

1. Atmaroo British (Cassis JC)

2. Margoton Ryan (Roche Bois JC)





Juniors

-73kg

1. Angelo Momus (BriquetterieJC)

2. Jeremy Pierre (Briquetterie JC)



Filles

Poussines

-32kg

1. Meloa David (Bois Marchand JC)

2. Elmecina Thomas ( Ste Croix JC)

3. Kimberley Riche (Bois Marchand JC)

-36kg

1. Illana Thomas (Ste Croix JC)

2. Sharon David (Bois Marchand JC)



-40kg

1. Illeana Thomas (Ste Croix JC)

2. Clarina Levallet (Ste Croix JC)



-44kg

1. Elisa Arnay (Briquetterie JC)

2. Anel Jolicoeur (Baie du Tombeau JC)



-44kg

1. Joanna Prosper (Briquetterie JC)

2. Elina Joseph (Briquetterie JC)

3. Kensha Theodore (Roche Bois JC)





Benjamines

-32kg

1. Aurelie Heeramond (Baie du Tombeau JC)



-36kg

1. Naya Attock (Roche Bois JC)



-40kg

1. Elodie Chinamah (Poite aux Sables JC)



-44kg

1. Aurelie Jupin (La cure JC)

2. Shannen Labonte (Ste croix JC)



Minimes

-48kg

1. loriana Joseph (Briquetterie JC)

2. Stacy Ratseezanat( Brequettrie JC)



-52kg

1. Alicia Pottier (La Cure Judo Club)

2. Anastasia Ravina (La Cure JC)

3. Clarisse Pinon (Ste Croix JC)



+ 52kg

1. Anne Celine Baptiste (Baie Du tombeau JC)

2. Gaelle Meriza (Pointe aux Piments JC)

3. Allisa Citta (Curepipe Akira Kai JC)





Cadettes

-48kg

1. Allessia Hortense (La Cure JC)

2. Shiniia Simonette (La Cure JC)



-52kg

1. Aurélie Noel (Cassis JC)

2. Julia Malepa (La Cure JC)



-57kg

1. Océane Bonne (Pointe aux Piments JC)

2. Anastasia Staford (Briquetterie JC)



Juniors

-63kg

1. Mariama Joseph (Briquetterie JC)

2. Lucie Joel (Cassis JC)



+63kg

1. Rose- Noelle Farla (Roche Bois JC)

2. Axelle Georgin (Roche Bois JC)