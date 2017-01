JUDO — REPRÉSENTATION DE PORT-MATHURIN JC : Laval Perrine a-t-il fait usage de faux ?

Dans un courrier en date du 11 janvier, la secrétaire du Port-Mathurin Judo Club souligne qu'il ne représente pas ce club au sein de la FMJ

Rencontre COM-MJS cette semaine pour la mise en place d'un « caretaker committee »

Hier dans l'édition du Défi Plus, Laval Perrine s'est présenté comme le « pensionnaire du Port-Mathurin Judo Club » (PMJC). À ce titre, il s'arroge encore le droit d'agir en tant que secrétaire de la Fédération mauricienne de Judo. Toutefois, une lettre en date du 11 janvier 2017, portant la signature de Christina Félicité, vient avancer le contraire. En effet, la secrétaire du PMJC invoque dans ce courrier adressé au secrétaire du Comité National Olympique que : « Laval Perrine is not a registered member of the Port-Mathurin Judo Club ; thus is not representing the said club on the Mauritius Judo Federation ».

La question qu'on est en droit de se poser est, est-ce que Laval Perrine a fait usage de faux vis-à-vis du Registrar of Association lorsqu'il a présenté une licence au nom de Port-Mathurin Judo Club ? Peut-il encore, de ce fait, se présenter comme le secrétaire de la FMJ ? Deux interrogations essentielles, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation survient avec le même Laval Perrine, comme nous l'avons déjà mentionné dans nos précédentes éditions.

D'autre part, le cas de Josian Valère, journaliste de la MBC qui s'est présenté au Registrar of Association comme le représentant d'un club, lequel avait déjà perdu toute reconnaissance du Registrar. N'y a-t-il pas dans cette affaire des dispositions propices à un « Police Case » ? Nous nous posons encore la question, surtout en considérant la section 49 de la nouvelle Sports Act. Notamment sous la section C.

Une clause qui se lit comme suit : « (1) Any person who : (a) contravenes this Act ; (b) wilfully makes a false report, furnishes false information, fails to maintain accounts or maintains false accounts ; or (c) fails to produce any document or record that the Ministry requires for the purposes of this Act, shall commit an offence. (2) Any person who commits an offence under this Act shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 100, 000 rupees ».

Cette affaire pourrait être prise sur le fond pendant la rencontre entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité Olympique Mauricien. Selon le COM, le président de cette instance, Philippe Hao Thyn Voon, et le secrétaire permanent du MJS ont déjà engagé des discussions depuis la fin de la semaine écoulée. Ces discussions devraient se poursuivre ce mardi, probablement en vue de la mise en place d'un « caretaker committee » dans le but de remettre la FMJ sur de bons rails.

Selon nos informations, il s'avère que la démarche n'est pas de mettre en place un comité, comme ce fut le cas dans le passé, mais de choisir une personne pour régler la situation au sein de la Fédération mauricienne de Judo.