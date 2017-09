JUDO—TOURNOI DES MASCAREIGNES 2017: Maurice sur la bonne voie

Après les deux médailles (argent et bronze) récoltées en juillet lors des Jeux de la Francophonie en Côte D’Ivoire par Christianne Legentil et Sarah Sylva, 23 judokas mauriciens se sont distingués lors du Tournoi des Mascareignes à l’île de la Réunion qui s'est tenu les 26 et 27 août.

La sélection mauricienne était composée de 18 combattants, soit dix seniors et huit cadets. Lors de ce tournoi, les acteurs du tatami ont récolté huit médailles d’or, cinq en argent et deux de bronze. Chez les seniors filles, elles étaient deux à représenter leur catégorie et ont réalisé le sans-faute en remportant deux médailles d’or. Annabelle Laprovidence chez les +78 kg et Kimberley Jean Pierre dans la catégorie -63 kg.

Chez les garçons, six d’entres eux sont montés sur la plus haute marche du podium, à savoir Warren Mootien +100 kg, Hansley Adonis -100 kg, Jason Bijou -81 kg, Robinson Collet -73 kg, Hansley Parmansingh -66 kg et Yvan Flora -60 kg. Les cadets se sont aussi illustrés en récoltant cinq médailles d’argent et deux de bronze.

La régionale de Port-Louis a également envoyé une équipe de huit judokas à ce tournoi. Ils ont conclu la compétition avec trois médailles d’or avec Anastasia Lachoumanan en -70 kg, Alicia Pottier en -52 kg, Anastasia Ravina en -44 kg, deux en argent avec Nick Fortune (-55 kg), Mitch Manna (-46 kg) et trois en bronze avec Anastasia Stafford (-63 kg), Alessia Hortense (-57kg) et Julia Malepa -(48kg).

Les performances lors de ce tournoi sont de bon augure en vue des prochains Jeux des îles 2019 qui se tiendront sur le sol mauricien.

Les médaillés

Or

Filles

Annabelle Laprovidence +78 kg

Kimberley Jean Pierre -63 kg

Argent

Mélodie Pierre Louis (Cadette) +78 kg

Tracy Durhone (Cadette) +78 kg

Régionale de Port-Louis

Or

Anastasia Lachoumanan -70 kg

Alicia Pottier (Cadette) -52 kg

Anastasia Ravina (Cadette) -44 kg

Bronze

Anastasia Stafford (Cadette) -63 kg

Alessia Hortense (Cadette) -57 kg

Julia Malepa (Cadette) -48 kg

Garçons

Or

Warren Mootien +100 kg

Hansley Adonis -100 kg

Jason Bijou -81 kg

Robinson Collet -73 kg

Hansley Parmansingh (Cadet) -66 kg

Yvan Flora (Cadet) -60 kg

Argent

Fabrice Catapermal -81 kg

Christopher Carron -66 kg

Pascal Laurent -60 kg

Bronze

Dylan Résidu (Cadet) -73 kg

Shane Heera (Cadet) -66 kg

Régionale de Port-Louis

Argent

Nick Fortune -55 kg

Mitch Manna -46 kg