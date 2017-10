« Pour avoir prétendu que les travaux de rénovation au Saint-Géran se faisaient dans les règles, Étienne Sinatambou aurait dû avoir été révoqué comme ministre, à défaut de démissionner », estime Paul Bérenger, leader du MMM, à la lumière du jugement de la Cour suprême. Le chef de file des mauves salue de même le judiciaire pour avoir « joué pleinement son rôle » dans l’affaire des pilotes licenciés d’Air Mauritius.

Paul Bérenger rappelle d’abord « l’aveu » du Premier ministre, Pravind Jugnauth, cette semaine lors d’une activité de la Hindu House à l’effet qu’il n’a pas plein contrôle sur ses ministres ainsi que sur les députés de la majorité. Ce qui le pousse à qualifier le gouvernement en place de « véritable bazar ». « Au risque que la situation n’empire, il est plus que temps pour de nouvelles élections générales », selon lui.

Pour le leader du MMM, ce même « aveu » du chef du gouvernement laissant comprendre qu’il n’a pas plein contrôle de la situation ne peut que confirmer que si l’Attorney General démissionnaire, Ravi Yerrigadoo, était un élu, il serait toujours en poste. Il cite notamment en exemple le PPS Kalyan Tarolah.

Paul Bérenger poursuit en indiquant que les plus folles rumeurs circulent à propos des révélations faites par le mystérieux témoin qui est venu déposer devant la Commission Lam Shang Leen sur la drogue. Suivant la déposition de ce témoin de dernière minute, le chef de file des mauves déclare être en présence d’informations selon lesquelles le Premier ministre ne serait dorénavant plus chaud à l’idée de déposer devant la Commission d’enquête.

Enchaînant avec la résurgence des cas de peste à Madagascar, Paul Bérenger se félicite que les autorités mauriciennes de la Santé prennent, désormais, toute l’affaire avec sérieux. « Mieux vaut tard que jamais », se rassure-t-il à ce propos en rappelant la tenue d’une réunion de coordination de divers services jeudi dernier.

Tout en réaffirmant la solidarité de son parti avec le peuple malgache qui doit faire face à cette terrible maladie, le leader du MMM rappelle la nécessité d’accroître la vigilance à Maurice. D’autant que, dit-il, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui jugeait « faible » jusqu’ici une propagation régionale de la maladie, juge dorénavant cette possibilité comme étant « modérée ».

Paul Bérenger fait le constat que Maurice a, à ce jour, pris des mesures de prévention nettement inférieures à celles prises par les Seychelles. Il rappelle, entre autres, que les autorités seychelloises ont décidé d’une interdiction temporaire sur leur sol d’étrangers venant de Madagascar. Il indique aussi que des antibiotiques ont été administrés à des centaines de personnes dans l’archipel et que 12 patients présentant des symptômes suspects ont été mis en isolement. De même, rappelle Paul Bérenger, les vols d’Air Seychelles vers Madagascar ont été pour le moment discontinués.

MK : « Seetaramadoo qui se fait tout petit »

Le leader du MMM, qui insiste pour que les mesures préventives nécessaires soient prises, dit espérer que Maurice parvienne à demeurer exempt de tout cas de peste importée. D’autant que, dit-il, les risques d’une propagation régionale s’accroissent, selon l’OMS.

Dans l’affaire des pilotes d’Air Mauritius, Paul Bérenger rend à la fois le conseil d’administration et le comité de direction responsables de la situation. Il note qu’après qu’elle a choisi de renvoyer brutalement trois pilotes et après avoir eu recours à la police pour les intimider, la direction joue la carte de l’apaisement.

Le leader du MMM ne manque surtout pas de noter la grande discrétion dont fait preuve désormais le dénommé Mike Seetaramadoo, qui fait partie du trio qui, selon Paul Bérenger, a tout orchestré pour le renvoi des trois pilotes. Il juge honteux que la direction d’Air Mauritius ait contemplé le recrutement d’une cinquantaine de pilotes étrangers pour faire pression sur ceux de la compagnie.

Paul Bérenger se réjouit que ces professionnels étrangers ont refusé de se prêter à ce petit jeu. Pour le chef de file des mauves, il est évident que les procédures industrielles n’ont pas été respectées en vue du renvoi des trois pilotes concernés. Il salue le judiciaire qui, pour lui, « a joué pleinement son rôle » dans toute cette affaire.

Revenant sur la polémique ayant surgi par rapport aux travaux de rénovation de l’hôtel Saint-Géran, Paul Bérenger ne manque pas de souligner que, contrairement à ce qu’avait avancé le ministre Étienne Sinatambou, le récent jugement de la Cour suprême est venu démontrer qu’il n’y a eu aucun suivi des travaux entrepris par la ministère de l’Environnement.

« Sinatambou mais aussi la directrice de l’Environnement, Mme Sin Lan Ng Yun Wing, nous avaient pourtant prétendu que tout avait été fait dans les règles », rappelle le chef de file des mauves. Aussi, pour lui, à défaut de démissionner comme ministre, Étienne Sinatambou aurait dû être révoqué.

Paul Bérenger, qui promet de revenir à la charge sur toute la question dès la rentrée parlementaire dans une dizaine de jours, félicite là encore le judiciaire pour avoir fait prévaloir le bon droit. « C’est, dit-il, un signal fort adressé à tous les investisseurs étrangers. » Il rappelle que depuis le prononcé du jugement, la direction de l’hôtel a bien dû réadapter son langage. Mais Paul Bérenger souligne que le Conseil de district de Flacq a aussi sa part de responsabilité dans toute l’affaire pour n’avoir, dit-il, pas contraint les promoteurs de respecter les provisions de la loi.

UNESCO : « Soutenir l’élection de la candidate française »

Au sujet du jugement rendu dans l’affaire MCB/NPF condamnant la banque pour blanchiment d’argent, le leader du MMM juge « peu glorieux » le prononcé de cette sentence 14 ans après les faits. Paul Bérenger déclare qu’il n’a pas encore eu le temps d’étudier en profondeur le jugement. Le leader du MMM juge malgré tout « choquant » qu’aucune sanction n’a jusqu’ici été prise tant à l’encontre de l’ex-employé identifié comme étant l’auteur de la fraude de même qu’à l’encontre des bénéficiaires ultimes de la malversation.

Par rapport à l’élection de renouvellement à la direction générale de l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), Paul Bérenger demande que, dorénavant, Maurice confirme devant l’assemblée générale le 10 novembre prochain le vote pris vendredi au niveau du comité exécutif de l’UNESCO en faveur de la candidate française Audrey Azoulay. « Il n’est pas souhaitable que l’on remette en question le vote pris au niveau du Comité exécutif », explique-t-il. Paul Bérenger souligne en effet, que de tout temps, l’Assemblée générale n’a fait que ratifier le choix pris au niveau du comité exécutif de l’UNESCO.

Le leader du MMM ne manque pas de noter qu’au moment même où les États-Unis et Israël choisissent de quitter l’UNESCO, une juive en la personne de la candidate française, Audrey Azoulay, s’apprête vraisemblablement à prendre la direction générale de cette organisation. À ce propos, Paul Bérenger en profite pour préciser que si son parti a toujours milité en faveur de la reconnaissance de la Palestine, le MMM reconnaît tout aussi le droit d’existence d’Israël dans des frontières sécurisées.

Le leader du MMM espère, d’autre part, qu’une solution acceptable soit trouvée d’ici à demain, lundi, dans le litige industriel relatif aux salaires de misère que perçoivent des femmes cleaners d’institutions scolaires. Dans le but de se faire entendre, ces femmes, soutenues par la Confédération des Travailleurs du Secteur Privé (CTSP), envisagent d’entamer dès demain une grève de la faim illimitée.

Le récent exercice de nomination de 39 Deputy Rectors par la Public Service Commission (PSC) retient aussi l’attention du MMM. Selon Paul Bérenger, certains qui méritaient d’être nommés ne l’auraient pas été. « Nous payons le prix de la crise des institutions », fait-il remarquer, à ce propos.

Sur un plan plus politique, le leader du MMM n’a pas manqué de répondre aux piques du leader de l’opposition et du PMSD, Xavier Duval, lancées au courant de la semaine. Il estime que « le PMSD n’a fait que de servir de béquille depuis qu’il existe. » Tout en se disant respectueux de la fonction de leader de l’opposition, il trouve que Xavier Duval « est nul à ce poste. » Et Paul Bérenger d’adresser à son tour une pique au leader des bleus en dénonçant le fait que ce dernier a jugé utile de se faire accompagner « divan, divan par son candidat non-starter » à la cérémonie de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation pour la fête de Divali vendredi soir.