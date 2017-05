JUILLET 2016-MARS 2017—ENL LTD: Hausse de 14% des profits opérationnels

Le groupe ENL Ltd a enregistré pour la période juillet 2016 à mars 2017 des profits opérationnels de Rs 936,5 millions, soit une hausse d’environ 14 % par rapport au montant réalisé pour la même période du précédent exercice financier. Cependant, les bénéfices après impôt du groupe ont accusé une baisse de 45,8 % à Rs 284,4 millions, expliquée principalement par un apport réduit des compagnies associées.

Les neuf premiers mois de l’exercice financier 2016-2017 du groupe ENL Ltd ont été marqués par une stabilisation du chiffre d’affaires autour de Rs 10,3 milliards. Les pôles « Agro-industrie », « Logistics » et « Lifestyle », entre autres, ont affiché des revenus en hausse alors que le pôle « Property » a terminé la période juillet 2016-mars 2017 avec une baisse de chiffre d’affaires. Pour ce qui est de l’apport de chaque secteur d’activité aux profits nets du groupe, on observe une légère progression de la part du cluster « Agro-industrie » (de Rs 228,3 millions à Rs 231,3 millions) et du pôle « Logistics » (de Rs 59,9 millions à Rs 67,3 millions) alors que la plus forte croissance vient du secteur « Lifestyle » (de Rs 5,1 millions à Rs 11,8 millions).

Quant à la contribution du pôle « Hospitality » aux bénéfices après impôt, elle a lourdement chuté, passant de Rs 281,9 millions à Rs 41,4 millions. Il en était de même pour les activités immobilières (de Rs 164,5 millions à Rs 64,9 millions). La direction d’ENL Ltd explique que les profits nets ont été impactés par une part plus faible (Rs 136,6 millions, contre Rs 418,7 millions pour les neuf premiers mois de l’exercice 2015-2016) des bénéfices provenant des compagnies associées en particulier de New Mauritius Hotels, qui avaient essuyé des pertes exceptionnelles.

Parlant des projets de développement, le groupe fait état du récent lancement du Moka Smart City, qui, précise-t-on, ouvre une nouvelle ère de développement pour le pôle immobilier. Ce projet qui couvrira une superficie de 466 arpents sera exécuté sur une période de plus de dix ans. La construction du premier bâtiment, celui devant abriter le siège de la firme PwC, dans le centre des affaires de la Smart City, a déjà commencé.

Quant aux perspectives, le groupe indique que les filiales et compagnies associées devraient réaliser de bonnes performances au cours du dernier trimestre (avril-juin 2017) de la présente année financière. Les profits opérationnels pour l’ensemble de l’exercice financier devraient augmenter, mais les bénéfices après impôt seront affectés par la performance en repli de NMH pour l’année financière se terminant en septembre 2016.