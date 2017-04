Etait aligné dans une valeur nettement supérieure à celle où il s’était imposé lors du week-end international, d’où son léger handicap. Parti lentement, il ne put tirer profit de sa ligne intérieure et se retrouva parmi les derniers. Contraint d’attendre la ligne droite finale pour faire son effort, il donna un joli coup de reins pour gagner cinq rangs.

ROCK HARD — VINCENT ALLET

Etait nerveux dans le rond des présentations et n’était visiblement pas fin prêt physiquement. De sa troisième ligne, il parvint vite à trouver les barres non loin des meneurs, mais dut être déboîté au Tombeau Malartic afin d’éviter les talons d’un adversaire. Commença sa progression au bas de la descente. Ne put prolonger son effort jusqu’au bout, mais ne fut pas surclassé à l’arrivée. Sera plus compétitif avec une course dans les jambes.