JUSQU’À SAMEDI MATIN : La fraîcheur perdure avec avis de vents forts

Le temps venteux et relativement froid devrait perdurer jusqu’à samedi matin, selon les services météorologiques de Maurice, qui maintiennent un avis de vents forts jusqu’à demain 10h. C’est un fort anticyclone au sud des Mascareignes qui influence ainsi le temps à Maurice. Pour le week-end, le temps devrait être « beau » dans l'ensemble, selon un prévisionniste, à l’exception d’ondées occasionnelles à l’est, au sud et sur le plateau central. La température maximale prévue samedi et dimanche est de 25°C tandis que la minimale sera de 14°C. Les sorties en haute mer et dans les lagons sont fortement déconseillées.

Selon la météo, le temps de cet après-midi devrait être mi-couvert, avec des ondées occasionnelles à l’est, au sud et sur le plateau central, et ensoleillé ailleurs. La température demeurera inférieure aux moyennes saisonnières et devrait varier entre 19°C et 21°C sur le plateau central et entre 23°C et 25°C sur les régions côtières. La nuit, le ciel sera mi-couvert à nuageux, avec des ondées passagères, notamment à l’est, au sud et sur les hauts. La température sur les hauts variera entre 14°C et 16°C et entre 18° et 21°C ailleurs.

Samedi, une température maximale de 25°C est prévue avec une température minimale de 14°C. Le temps devrait être plutôt froid, avec des averses passagères à l’est, au sud et sur le plateau central. Le vent de l’est sera de 30 km/h avec des rafales de 70 km/h dans les zones exposées. La mer sera agitée dans les lagons et très agitée au-delà des récifs. Dimanche, la température maximale prévue est de 25°C, avec une minimale de 14°C. Quelques pluies sont attendues le matin comme la nuit à l’est, au sud et sur le plateau central, avec des vents de 25 km/h venant de l’est et des rafales de 60 km/h dans les zones exposées. La mer sera agitée au-delà des récifs. Les sorties en haute mer et dans les lagons, particulièrement dans le nord-est, l’est et le sud, sont fortement déconseillées aujourd’hui comme durant le week-end.