JUSQU'AU 1ER MAI : Un jazz lumineux et mélodieux venu d'Asie

Le festival Mama Jaz bat son plein et a reçu une honnête assistance à son concert en salle le week-end dernier au Conservatoire François Mitterrand. La proposition était innovante, si ce n'est audacieuse, puisque pour la première fois à Maurice, un ensemble sud-coréen s'y est produit, démontrant que les musiciens de ce pays n'ont rien à envier aux milieux les plus en pointe du free-jazz. Le Han-Earl Lee trio a en effet offert un moment musical convainquant, un jazz lumineux et mélodieux, qui laisse penser, comme nous le confirme un critique musical et directeur de festival de ce pays, que le jazz coréen prend son envol et peut émouvoir les mélomanes du monde entier.

Les membres du Han-Earl Lee trio sont jeunes et réservés, mais lorsqu'ils se collent à leur instrument, le bonheur est là, grâce au jeu très limpide, qui sait être vif et délicat du pianiste, à l'expertise de son contrebassiste et au feeling tout en douceur de la musicienne qui officie à la batterie. La veille, les musiciens avaient déjà pu se faire connaître des festivaliers au Flying dodo puisqu'ils ont rejoint le trompettiste Philip Thomas dans la salle de conférences du restaurant, qui présente l'avantage de disposer d'un piano droit, dont le compositeur s'est emparé avec gourmandise.

Pour leur prestation au conservatoire, les musiciens ne se sont pas limités au répertoire de leur album, puisqu'ils ont ajouté quelques-unes de leurs dernières compositions aux morceaux qui les ont fait connaître, comme Unwissend (« ignorant » en allemand), Afternoon ou Hesitation… Le premier morceau, Lie, situe d'emblée la délicatesse des compositions et le jeu très clair et plein de fraîcheur du pianiste. Han-Earl Lee a ensuite passé la main à Sung-Su Kim, son contrebassiste, pour une sorte de complainte intitulée Schwarzer film (« film noir » en allemand), qui nous a valu en introduction un solo aussi virtuose que poignant sur le grand instrument aux formes voluptueuses. Puis le piano musarde en contrepoint sur les accents tragiques de la basse, discrètement accompagné par les touches rythmiques de la batteuse Soo-Jin Suh.

You will be free if you wish to be. Voilà un titre à message qui laisse penser que la musique de ce trio comporte un caractère méditatif où la recherche mélodique est privilégiée pour favoriser la subtilité des émotions. Ce constat est d'ailleurs valable pour tous les morceaux qui ont été présentés au cours de cette soirée, dont on sort avec le sentiment d'avoir été immergé dans un bain de douceur.

Le programme prévoyait Unwissend en finale, un morceau plus rythmique que l'ensemble du concert, et il a été amusant de constater la sympathique gaucherie du pianiste qui cherchait la sortie à travers les rideaux noirs du conservatoire, déclenchant les rires de la salle, que les artistes ont partagés de bon cœur, décidant d'enchaîner directement sur le bis sans quitter la scène entre-temps. Ils ont bien trouvé la sortie par la suite, mais cette touchante confusion montrait que le musicien ne plaisantait pas lorsque quelques morceaux plus tôt, il confiait n'avoir jamais imaginé jouer un jour dans un pays tels que Maurice, et qu'il était heureux d'être là.

Jazz mature

Jung Hun Lee a à la fois joué les intermédiaires avec le directeur du festival mauricien, et accompagné le trio à Maurice. Quelques minutes avant le début du concert, il a brossé pour nous le paysage jazzistique de la Corée du Sud. L'apparition du jazz en Corée est étroitement liée à la présence militaire américaine dans la région aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Si auparavant des groupes de jazz venaient de temps en temps du Japon, la pratique de ce genre musical et son véritable public se sont affirmés à partir des années 50’. Les années 60’ voient la naissance de différents ensembles de jazz qui se produisent devant un public relativement confidentiel. Puis, paradoxalement, au milieu des années 90’, un soft opéra télévisé, dont le personnage principal était saxophoniste, a fortement contribué à populariser cette musique. Des big band sont nés et les Coréens se sont de plus en plus intéressé à ce genre musical libre et ouvert, avec une préférence assumée pour le jazz fusion. Le début du XXIe siècle voit l'apparition des départements de jazz dans la plupart des facultés de musique des universités coréennes, et l'on peut considérer que le jazz avait dès lors pleinement intégré le paysage musical sud-coréen.

Jung Hun Lee modère le propos en rappelant que le jazz ne représente jamais que 5% du marché musical, dans les mêmes proportions que la World Music ou encore la musique classique, quand la K-pop domine littéralement (à environ 80%) l'actualité musicale. Mais le jazz coréen est bien là, avec son public et différents rendez-vous et événements particulièrement prisés, que ce soit à Séoul ou dans sa ville natale d'Ulsan, où il dirige un festival. Peu versés dans le blues ou encore le jazz-rock pour ne prendre que ces exemples, les jazzmen coréens jouent pour moitié du modern jazz à la John Coltrane, et les autres développent leurs propres musiques, avec une tendance qui se dégage nettement à chercher dans les musiques traditionnelles des sources d'inspiration qui permettent d'inventer un jazz ancré dans la culture coréenne et asiatique.

Les grandes villes comptent 15 à 20 clubs de jazz, ce qui est peu comparé aux métropoles japonaises, selon notre interlocuteur, et l'on peut considérer que plus de 20 ensembles de jazz coréen ont un rayonnement international. La semaine du jazz de Séoul s'est ouverte ces dernières années à d'autres courants, tels l'électro, le reggae et le hip-hop, prenant désormais le nom de Seoul Music Week, mais pour ne prendre que cet exemple, le Jarasum International Jazz Festival, qui se tient depuis 2004 sur l'île de Jarasum, attire plus de 100 000 personnes chaque année, et les grandes rencontres internationales de musique, telles le Womex, comptent désormais sur les jazzmen coréens.

Au programme

Ce soir, le restaurant de Bagatelle donne à nouveau carte blanche à Philip Thomas, qui accueille cette fois quelques jeunes loups du jazz mauricien, tels Samuel Laval au saxo alto, Samuel Saïde au piano, Ashley Spéville à la basse et Fabrice Ramalingum à la batterie, ainsi qu'en guest star l'excellent Patrick Desvaux, qui semble né avec sa guitare en bandoulière. En fait, la soirée débute dans cette brasserie par une session Dj en terrasse avec, cette semaine, Maxi & Shkt, avant que les musiciens ne prennent place dans la salle polyvalente à l'étage pour deux sessions live programmées à 21h et 22h.

Samedi et dimanche, à 20h, le conservatoire passe cette fois le relais au quintet de Neshen Teeroovengadum pour un moment qui promet d'être bien relevé, sur les compositions du guitariste, dont on connaît le jazz généreux et bien rodé, curieux des influences multiples qui peuvent se croiser sur nos rives. Grands habitués des rendez-vous jazzistiques de l'hôtel Tamarin, à l'époque où cet établissement proposait des soirées musicales chaque fin de semaine, ces musiciens savent réveiller leur public et lui offrir l'évasion sonore qui fait oublier les journées les plus ennuyeuses. On nous confie déjà que le programme inclut deux prestations du ségatier expérimentaliste Menwar, qui nous rappellera peut-être que les rythmes et les voix de la terre mauricienne sont ouverts et se marient volontiers aux styles musicaux les plus internationaux.

Autre scène estampillée Mama Jaz, le Barabar sera animé le même soir par le groupe Électrocaïne, de 22h à minuit, tandis que la plage de Flic-en-Flac changera totalement d'atmosphère dimanche de 15 à 19h grâce à la science de Greg & Shkt ! En attendant les surprises que nous réserve Johnny Joseph le week-end prochain, les noctambules pourront satisfaire leurs envies mercredi, de 17 à 19h, avec Creamcracker et ses invités à The Bakery, à Cascavelle, ou encore jeudi avec III Mo au restaurant Manoushé, pour un Zedi Smuf de 18 à 22h.