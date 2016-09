JUSQU'AU 8 SEPTEMBRE AU CCC : San Mao, une plongée dans l'histoire et la culture de la Chine

Le Centre Culturel Chinois (CCC) à Bell Village abrite en ce moment une exposition sur le thème « San Mao qui ne vieillit pas ». Visible jusqu'au 8 septembre, cette exposition organisée en collaboration avec le Mauritius Museums Council (MMC) permet au public de découvrir San Mao, ce héros des Chinois et monument de la culture populaire chinoise, créé par le fameux dessinateur chinois, Zhang Leping.

Les aventures de San Mao prennent la forme de strips. Le plus souvent en quatre images, sans dialogues ou légendes. Les panneaux explicatifs nous apprennent que dès 1935, Zhang Leping — alors jeune dessinateur de presse — produit les premiers strips de l'enfant des rues avec un succès populaire immédiat. Son créateur, qui veut toucher un grand public alors majoritairement analphabète, a sous un trait épuré imaginé un personnage facilement identifiable. L'histoire sociale et politique de la Chine y est décrite à travers les séries de péripéties du petit héros. Les illustrations nous informent autant sur la société chinoise des années 1930-40 (« San Mao le petit vagabond »). En 1937, le Japon impérial envahit la Chine. Le dessinateur n'y reviendra que huit ans plus tard, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il reprendra alors les aventures de son personnage avec « San Mao à l'armée » (1946-1947). Au total, sur une cinquantaine d'années, quelque 1000 histoires de San Mao auront été réalisées.