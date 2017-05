JUSTE POUR SOURIRE…

Mon cher Trilock, notre auguste assemblée ressemble de plus en plus à une arène flanquée de quelques gladiatrices et gladiateurs verbalement impitoyables et sanguinaires. Ce sont presque des cannibales avec à leur tête une Amazone, en permanence hystérique, qui doit obédience au Roi Soleil dont l’appareil génito-urinaire pourrait noyer une nation s’il se met en colère.

Des fois, l’Assemblée nous fait penser au zoo. Il y en a qui aboient, d’autres qui braient et encore d’autres qui roupillent, croyant sans doute qu’ils sont en hibernation ! Chihuahua, requin, lapin, caméléon, serpent, dinosaure, ils y sont tous ! (Enfin, presque, puisque le lion flâne quelque part dans un champ de canne quand il ne panse pas ses blessures…). On y trouve aussi une jolie crinière, de nombreux pigeons voyageurs, quelques chauves-souris, une bonne dizaine de coquelets bleuâtres et plusieurs poules mouillées. Ah oui, relevons aussi ceux qui sont muets comme des carpes. Ne parlons pas de ces perroquets qui font le singe…

Une assemblée qui a aussi ses schizophrènes et psychopathes. On se croirait (dépendant des épisodes) à l’asile. Eh oui ! Ici un comédien voit de toutes les couleurs avec la balle qu’il traîne. Là-bas, un spécialiste des affaires étranges spécule. Il jure ne jamais mentir parce qu’il vit une spiritualité dont il connaît les règles… d’or. Il lui arrive de sortir son rasoir pour menacer celui qui veut le détruire politiquement. Il a dans la poche un carton rouge qui sert à expulser du terrain tout journaliste qu’il prend pour René ! Tiens, regarde ce grand gaillard volubile qui vient de “cyber space” ! Pourquoi s’est-il retourné ? Ah, c’est pour bien montrer que son postérieur dépasse son dos ! Ne perdons pas de vue celui qui croit pouvoir faire du tourisme et prendre n’importe quelle décision vu que « government is government, and government decides ». Tout ceci parce qu’il détient je ne sais quelle carte… maîtresse. Il y a aussi cet homme au regard canin qui vous regarde droit dans les yeux pour confirmer si votre argent est sale ou non. N’oublions pas celle qui est “prison addicted”. Elle y va souvent, très souvent, trop souvent même. Pour quelle raison ? La raison a perdu la raison, voyons ! Il y a également celle qui n’échoue jamais, la Reine Midas. Tout ce qu’elle touche devient or, même les biscuits ! Rasoir lui a lancé, l’autre jour : « Touchez-moi, Votre Majesté, touchez-moi où vous voulez ! Partout ! Partout ! De la tête jusqu’aux pieds ! Je veux être de… l’or dur ! » N’ayant pas bien entendu, à cause de l’incessant tintamarre, la Reine Biskwitus Hortaxus a répondu : « Mais vous êtes déjà une ordure, Seigneur Euro Rasoir ! ! »

Mieux vaut ne pas parler, mon cher Trilock, du nouveau héros de la bande décimée, Metal Man ! Personne ne sait jusqu’ici de quel métal (mettle…) il est fait. Celui de l’imposte pense… l’imposteur de l’hôpital psychiatrique, un autre produit de la cuisine. C’est une assemblée de toutes les folies, te dis-je ! Il faut quand même faire bien attention au Mentor (je ne dis pas menteur, c’est important de le préciser), car si tu le rends furieux, il sera obligé de recourir à des mots épicés, et il t’arrosera comme un joyeux luron (pas juron, il faut préciser) !… ET SANS RANCUNE.