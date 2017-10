JUSTIN CHADWICK, RÉALISATEUR : «Il est temps de voir des films d’autres parties du monde»

Le réalisateur anglais du film éponyme “Mandela : Long Walk To Freedom”, Justin Chadwick est tombé amoureux. De l’île, des Mauriciens, de la culture… En visite chez nous depuis une semaine dans le cadre de la Mauritius Cinema Week 2017, le réalisateur de 48 ans nous a accordé quelques minutes, pour parler de cinéma et d’histoires.

“Je suis venu ici il y a douze ans de cela avec ma famille. Mais c’est la première fois que j’y viens en tant que réalisateur”, nous dit-il tout sourire. Triste de devoir rentrer au bercail, en Angleterre, Justin Chadwick ne cache pas ses sentiments à l’égard de Maurice. “I’ve fallen in love”, dit-il sans hésitation. “Depuis ma venue, j’ai été amené à rencontrer plusieurs personnes d’ici. C’est vraiment très spécial. Ce multiculturalisme, vous le sentez partout autour de vous. C’est incroyable”, confie Justin Chadwick.

Selon lui, il est important d’éduquer la population sur ce que peut apporter le 7e art à un pays. “C’est une très bonne initiative du gouvernement de propulser ainsi cette industrie naissante à Maurice. Il y a beaucoup de potentiel et surtout d’histoires à raconter”, relate ce dernier. Il nous raconte ainsi que durant la Master Class qu’il a donnée la semaine dernière, il a senti “the great thirst for being a producer” parmi les jeunes présents. “Il y a énormément de talents ici, et en plus, le lieu s’y prête. The location is great, the people are great. Il y a beaucoup d’opportunités.”

En effet, le tournage du film “Serenity” a donné le pas pour de nouvelles productions cinématographiques dans l’île.”J’ai eu l’occasion de rencontrer des réalisateurs de plusieurs pays du monde, on a pu discuter. C’était vraiment très intéressant. D’ailleurs, avant même de venir à Maurice, je m’étais dit que ce festival allait le meilleur de tous”, dit-il, vant d’ajouter : “Je crois au potentiel des jeunes réalisateurs mauriciens.”



Mandela : Long Walk To Freedom

C’est grâce à son dur labeur que Justin Chadwick est devenu ce qu’il est maintenant. En toute humilité, cet artiste nous raconte que c’est en faisant des petits rôles qu’il a ensuite pu faire du théâtre, une passion qu’il a depuis déjà tout-petit. “Mes parents n’étaient pas du tout dans ce domaine et je n’étais pas forcément prédestiné à faire ce métier. Mais enfant, je ne tenais jamais en place, je courais dans tous les sens et l’on me mettait avec ceux qui faisaient du théâtre. C’est souvent les plus ‘turbulents’ qui se retrouvent dans cette classe-là”, confie-t-il en rigolant.

Ainsi, de fil en aiguille, après plusieurs sacrifices, il se retrouve à faire un film sur un “une Kenyane de 84 ans”, et finit par réaliser “Mandela: A walk to Freedom” en 2013 avec Idris Elba et Naomie Harris. “C’est un des temps forts de ma carrière, mais aussi de toute ma vie. Moi, petit Anglais, qui fait un film sur Mandela. C’est fou ! Je me souviens très bien du jour de la projection du film en Afrique du Sud avec Winnie et Nelson Mandela lui-même. Mon corps battait la chamade, j’en ai encore des frissons”, raconte-t-il tout ému. Après une année entière de recherche, il produit l’un de ses plus beaux films. “J’essaie de rester le plus près des faits, de la réalité des gens. D’ailleurs, ce qui me passionne, c’est la culture des gens, la réalité qu’ils vivent. C’est un peu ça le but d’un film : de raconter une histoire, celle des autres, notamment.”

S’il s’est essayé au théâtre, Justin Chadwick dit préférer le cinéma, à cause de “la longévité d’un film. Car, le film reste même très des années. Il y a toujours une trace.” “Il est important de savoir que le cinéma est en train de changer. Il est temps de produire et de voir des films d’autres parties du monde. Ces histoires-là valent la peine d’être contées”, confie le réalisateur.

“Do it, don’t wait for somebody else to make it !”,

conseille-t-il aux jeunes réalisateurs en herbe. “Il ne suffit pas d’en parler. Allez-y, sortez. Si vous voyez quelque chose, prenez une caméra ou même votre téléphone et créez quelque chose. Construisez une histoire autour. Encore une fois, ‘go ahead and make stories !”

De retour en Grande-Bretagne Justin Chadwick avoue avoir fait le plein d’inspiration à Maurice et espère revenir pour un prochain festival, mais surtout pour découvrir ce que les cinématographes mauriciens ont à offrir…