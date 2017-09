KAILASH PURRYAG (EX-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE) : « Revoir le fonctionnement du parlement de fond en comble »

L'ancien président de la République Kailash Purryag considère, dans une interview accordée au Mauricien, que 50 ans après l'accession du pays à l'indépendance, « il est temps de revoir de fond en comble le fonctionnement du parlement » afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle législatif aux côtés des deux autres piliers de l’État, à savoir l'exécutif et le judiciaire. Il préconise également l'introduction d'un Public Interest Litigation Bill, d'un Freedom of Information Bill et d'une loi sur le financement des partis. Pour lui, le 50e anniversaire de l'indépendance est surtout « l'occasion de raviver la flamme de l'histoire et du patriotisme » dans le pays.

Comment la célébration du 50e anniversaire de l’indépendance vous interpelle-t-elle ?

La célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice est un événement hors pair. Nous célébrons chaque année cet anniversaire d’une manière bien simpliste par une cérémonie de lever du drapeau. Ce sera cette fois une occasion de marquer cet anniversaire de manière éclatante. Toutefois, célébrer le jubilé de notre pays sans connaître le passé, le chemin parcouru pour arriver jusque-là, ne fait pas sens. Il faut raconter les événements surtout concernant l’économie, les problèmes sociaux auxquels nous étions confrontés en 1968, mais il faut surtout connaître l’histoire du pays. C’est un devoir de mémoire. Il faut raviver la flamme de l’histoire à l’occasion de ce 50e anniversaire. Un peuple qui ne connaît pas son histoire ne peut ni jouir du présent ni organiser l’avenir. Pour un petit pays comme Maurice, nous avons une histoire très riche et instructive.

Quels sont les moments forts qui ont marqué la route vers l’indépendance ?

La conférence constitutionnelle a été un moment crucial. Vous savez, rien n’est tombé du ciel. Tout a été discuté, tout avait été organisé et tout le monde est tombé d’accord sauf sur la question de l'indépendance ou d'association. Lorsque les délégués du PTr, du PMSD, du CAM, de l’IFB ainsi que deux membres indépendants, Maurice Paturau et Ah Chuen, se sont rendus à Londres pour négocier soit l’indépendance soit l’association avec la Grande-Bretagne, chacun avait sa position. Le PTr militait pour l’indépendance et le droit de vote à 18 ans. Il préconisait une garantie d’une représentation adéquate pour les minorités au parlement, notamment pour les communautés chinoise et musulmane. Le PMSD, pour des raisons économiques et sociales, préconisait l’association avec la Grande-Bretagne. Le CAM demandait un “full internal self government” et estimait toutefois que l’indépendance pouvait revenir sur la table dans 10 ou 15 ans. L’IFB était d’accord avec l’indépendance à condition que la défense et la politique étrangère de Maurice soient assurées par la Grande-Bretagne. Maurice Paturau qui était indépendant était en faveur de l’association. Ah Chuen estimait que Maurice devrait maintenir des relations économiques étroites avec l’Angleterre pour survivre et qu’il fallait prôner une politique d’immigration. La base de la conférence constitutionnelle était de réconcilier tout cela. Il y a eu beaucoup de discussions avant d’arriver à un consensus. Chacun a apporté sa contribution. L’emphase était placée sur la création d’un État démocratique juste, où tous les droits seraient respectés. Il y avait une méfiance entre les différentes parties en présence. Chacun craignait que dans l’éventualité de l’accession à l’indépendance, une communauté soit tentée d'en dominer une autre.

Est-ce que les Anglais encourageaient cet esprit ?

Les Anglais avaient un seul objectif : les Chagos. Ils voulaient d’abord un accord sur l’excision des Chagos avant de discuter. Harold Wilson disait ouvertement à Seewoosagur Ramgoolam : « Either you agree to cease the Chagos archipelago, or you go home without independence. » C’est des “twisting of the arms” pratiqués par les Britanniques. Les délégués mauriciens étaient disposés à un certain moment à louer l’archipel aux Anglais mais les Américains n’ont pas voulu en entendre parler. De là, il y a eu beaucoup de discussions.

Deux sujets ont donné lieu à beaucoup de discussions entre les délégués lors des sessions plénières et lors des échanges du secrétaire d’État Lord Taylor avec chaque partie individuellement. En premier lieu, il y a eu la construction d’institutions indépendantes. Comment créer une île Maurice qui soit un pays démocratique juste sans qu’il n’y ait d’interférence dans les institutions importantes et quelles procédures suivre en vue de la création de ces institutions. Le mémorandum amendé du Parti Mauricien qu'on a vu nous a donné de la profondeur des discussions sur la question de la création des institutions indépendantes et les procédures à suivre pour les nominations. Il avait apporté un amendement pour exiger que ce ne soit pas seulement le chef juge qui doive être nommé par le gouverneur général après consultations avec le Premier ministre dans ce cas précis. Le PTr s’était opposé aux consultations avec le leader de l’opposition afin d’éviter la politisation de cette nomination.

Gaëtan Duval avait apporté une série d’amendements afin d’inclure le poste de commissaire de police, le DPP, des commissions comme la PSC, le JLSC et même le directeur de l’Audit, pour qu’ils soient nommés de manière à éviter les interférences politiques. Toutes ces fonctions sont devenues des postes constitutionnels à la suite des discussions. Dans le cas du DPP, Bissoondoyal avait demandé qu’il soit nommé par le JLSC sans consultation avec personne. Les membres de la PSC avaient obtenu une « security of tenure » pour une période, mais malheureusement cette clause a été amendée en 1982. Toutes les institutions indépendantes dont nous disposons aujourd’hui ont fait l’objet de discussion. Rien n’est tombé du ciel.

C’était donc un travail collégial, pas le fait d’une seule personne ?

C’était effectivement un travail collégial. Il y a eu consensus sur les décisions prises.

Quel était le mérite de sir Seewoosagur Ramgoolam ?

Il n’y avait pas de grande dissension sur les sujets évoqués plus haut. Il y avait une dissension sur le système électoral qui a donné lieu à beaucoup de discussions; celles-ci n’ont pas abouti en 1965 et il a fallu d’autres réunions. Le PMSD avait réclamé une représentation proportionnelle et le PTr n’était pas d’accord avec un tel système depuis 1956. Il préconisait l’introduction de 20 circonscriptions avec trois députés et l’introduction du “best loser system” mais le PTr était ouvert aux discussions. Le CAM avait réclamé une liste électorale séparée parce qu’il ne pouvait garantir l’élection des musulmans vu qu’ils sont en minorité. Le système électoral aurait soit construit l’unité, soit des problèmes. Les Anglais avaient proposé l’introduction d’un système de représentation proportionnelle dès 1956, soit avant les élections générales de 1958. Guy Forget, président du PTr, avait dû écrire une longue lettre au secrétaire d’État pour expliquer les raisons pour lesquelles son parti n’était pas d’accord. Malgré les divergences sur les détails d'un Etat indépendant, il a eu le mérite, grâce à sa capacité de persuasion, de réconcilier tous les points de vue.

Le CAM était-il en faveur des sièges réservés pour les minorités au parlement ?

Il y a eu des discussions dans les coulisses. Le PTr avait proposé le “best loser system”. Finalement, ce système a été accepté par le CAM après mûres discussions.

La Constitution aurait-elle été la même si Maurice n’avait pas accédé à l’indépendance ?

Le consensus autour de la nouvelle Constitution est étroitement lié à l’accession du pays à l’indépendance. D’ailleurs, à la fin de la conférence constitutionnelle, lorsque les Anglais ont fait comprendre qu’ils ne pouvaient rien faire d’autre que d’accorder l’indépendance à Maurice après être passé par des élections générales, le PMSD et Maurice Paturau ont quitté la conférence. Si nous n’avions pas obtenu l’indépendance nous n’aurions peut-être pas eu la Constitution, qui est entrée en vigueur avec l’accession du pays à l’indépendance, le 12 mars 1968.

Après la victoire du Parti de l’Indépendance aux élections générales du 7 août 1967, une motion a été présentée à l’Assemblée nationale le 22 août 1967 pour demander à la Grande-Bretagne de nous accorder l’indépendance. À cette occasion, le contenu de la Constitution a été longuement débattu et la Constitution est entrée en vigueur avec l’accession de Maurice à l’indépendance le 12 mars 1968. Un membre du PMSD, Yvon St Guillaume, avait alors voté pour la motion.

Dans quelles circonstances la coalition a-t-elle été conclue entre le PTr et le PMSD ?

Lorsque l’indépendance est devenue une réalité, nous avons vu les leaders politiques joindre leurs forces pour tirer le pays des difficultés où il se trouvait et assurer le développement. La raison pour laquelle l’alliance a été conclue est à mon avis la réconciliation de la population, qui était divisée en deux. Je me souviens que le jour de l’accession à l’indépendance, Port-Louis était désert. La cérémonie avait été boycottée par la municipalité. Ramgoolam a jugé bon que pour sortir du marasme économique, il fallait réconcilier la population, et la seule façon de le faire était une alliance avec le PMSD. Cela avait permis de créer les conditions propices afin d’obtenir la collaboration du secteur privé. À partir de ce moment, il y a eu un axe gouvernement/secteur privé. Ceux-ci ont commencé à travailler ensemble pour amener le développement économique du pays. L’alliance avait permis d’instaurer la confiance nécessaire pour attirer l’investissement étranger. La coalition de 1969 a permis de tourner la page de l’île Maurice coloniale. C’était un nouveau départ pour le pays vers le développement économique. L’agenda du gouvernement et du secteur privé était de tirer le pays des difficultés économiques du chômage.

Mais cela ne s’est-il pas fait au détriment de la démocratie puisque les élections ont été renvoyées ?

C'est vrai. Il ne faut pas toutefois oublier que la base du développement économique a été jetée à partir de la coalition. La décision de créer la zone franche a été prise en 1970. Il est intéressant de savoir que la Banque mondiale avait dépêché une mission à Maurice en 1962 afin d’étudier la possibilité de création d’une zone franche et qu'elle était arrivée à la conclusion que ce n’était pas possible en raison de l’éloignement de Maurice des marchés européens. Elle avait proposé la création d’industries de substitution. Or, en dépit de ces remarques de la Banque mondiale, la zone franche a été une réussite. En 1971, le plan quinquennal de développement a été soumis à la Banque mondiale en vue d’obtenir des financements. L’emphase était alors placée sur la création d’emplois au lieu de la croissance économique pure et simple, ce qui nous avait valu les félicitations de la Banque mondiale. C’est ainsi que nous avions réussi à introduire le plein-emploi. Par ailleurs, malgré le fait que nous étions partie prenante du “Commonwealth sugar agreement”, sous l’impulsion de Gaëtan Duval, Maurice a adhéré à l’OCAM. Cela nous a permis d’utiliser notre avantage bilingue pour obtenir le soutien de la France. En 1972, à travers l’OCAM, nous avons intégré la Convention de Yaoundé. Nous avons ainsi eu accès au marché commun avant la Grande-Bretagne. C’est avec son entrée au marché commun, en 1973, que le Protocole sucre a été négocié et nous avons été partie prenante des Conventions de Lomé et du traité de Cotonou.

Le Protocole sucre est à la base du développement économique de Maurice. L’adhésion au protocole avec l’obtention d’un quota de 500 000 tonnes de sucre était la vision de sir Seewoosagur Ramgoolam, malgré le fait que le prix sur le marché mondial était plus élevé. Initialement, notre quota était de 300 000 tonnes, mais la Jamaïque, qui voulait profiter du prix sur le marché mondial, a réduit le sien. C’est ainsi que le Malawi et nous avons bénéficié de son quota. Le Protocole sucre nous a permis de vivre dans des moments difficiles. Sans cela, il n’y aurait eu ni la zone franche ni l’industrie touristique. Maurice n’a pas été créée en 1984, il y a eu un travail systématique.

Ramgoolam a reconnu qu’il avait commis une erreur en renvoyant les élections générales en 1971, mais a affirmé n’avoir commis aucun crime parce qu’il lui fallait du temps pour mettre le pays sur les rails du développement économique. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, 95% des revenus du pays provenaient du sucre. Le taux du chômage avait atteint 20%, celui de la pauvreté était très élevé, les revenus par tête d'habitant étaient estimés à USD 190. Ajouté à cela, il y avait un grave problème de surpopulation.

La période s’étendant de 1976 à 1982 a été très difficile pour Maurice…

J’ai vécu cette période en tant que député et ministre. Nous étions bousculés par une récession économique internationale causée par la révolution en Iran en 1979, la crise du pétrole, dont la hausse subite avait épuisé les réserves financières des pays non producteurs. Nous avons eu non seulement la crise pétrolière, mais aussi une série de cyclones qui ont détruit nos plantations cannières. En décembre 1979, le cyclone Claudette a détruit nos plantations et nous n’avons pas eu suffisamment de sucre pour satisfaire notre quota de 500 000 tonnes. Il y avait également l’instabilité sociale. Tous ces facteurs combinés ont mené à la situation difficile de 1982.

Il y a également eu deux dévaluations…

En effet, nous avons eu une première dévaluation en 1979 et une deuxième en 1981 après le cyclone Claudette. C’est grâce à ces dévaluations que notre économie a repris du poil de la bête. Le but de ces dévaluations était de réduire l’importation et de promouvoir l’exportation. Nos marchés traditionnels faisaient également face à la crise pétrolière. Nos demandes d’exportations avaient baissé. Depuis 1982, on a laissé flotter la roupie. Est-ce que ce n’est pas une dévaluation déguisée ?

Est-ce que vous étiez choqué par la défaite de 1982 ?

Non. Ce n’était pas un choc parce que nous étions au courant de la situation dans le pays. Nous réalisions que nous perdrions les élections. Nous avions pensé qu’un ou deux députés seraient élus. Nous avions perdu les élections la tête haute. Le fait reste que malgré les difficultés, nous avions pris des décisions difficiles dans l’intérêt économique du pays. C’est grâce à cela que l’économie a évolué après 1982. Je dois toutefois reconnaître la pertinence de la décision de Paul Bérenger, alors ministre des Finances, d’introduire la Sales Tax, qui était nécessaire pour augmenter les revenus.

Malgré cela, on soutient que le miracle économique s’est produit à partir de 1983…

Il n’y a pas eu de miracle. Il y a eu une continuité gouvernementale. Sir Anerood Jugnauth, dans une interview réalisée à l’occasion des 25 ans de l’indépendance, avait lui-même reconnu que sir Seewoosagur Ramgoolam avait jeté certaines bases de notre système économique, malgré le fait qu’elle n’était pas diversifiée, et qu’il avait également organisé l’administration publique et le Welfare State.

Aujourd’hui, notre économie est plus résiliente qu’elle ne l'était à l’époque. Nous avons réussi notre diversification économique. D’ailleurs, nous avons réussi à faire face à la crise financière de 2008. Tout cela c’est l’histoire du pays. À mon avis, outre la qualité de nos politiques et leurs engagements, les principaux facteurs qui sont à l'origine de notre succès économique sont la compétence de la fonction publique, qui est politiquement indépendante, et l'éducation. Elle a réussi à traduire dans le concret les stratégies politiques. L’autre facteur ayant contribué au succès du développement du pays a été l’éducation. A ce propos je dois rendre hommage à SSR, qui a toujours cru en l'éducation bien avant l'indépendance. En 1951, lorsque le gouvernement britannique a proposé de nommer trois “liaison officers”, soit pour l'éducation, l'agriculture et la sécurité sociale, Ramgoolam a choisi celui de l'éducation à la surprise de tout le monde. Il a utilisé l'éducation comme un instrument pour sortir de la pauvreté. À cette époque, 45 000 enfants n'avaient pas accès à l'éducation primaire. Il n'y avait pas d'infrastructures adéquates. En 1960, il a réussi à atteindre l'objectif de l'éducation universelle au niveau primaire.

Alors que nous célébrons ce 50e anniversaire, nous avons un devoir de mémoire. C'est l'occasion de célébrer la réussite de Maurice et les patriotes comme SSR, Gaëtan Duval, Razack Mohamed, José Poncini et les autres tribuns du secteur privé, à l'instar des frères Maingard, du Professeur Limfat, etc. Ainsi que la bonne volonté de tous ceux qui se sont dévoués à la cause du pays.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Je suis bien inquiet par ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Partout on regarde, il y a des problèmes. Que ce soit au niveau de l'économie, au niveau social, au niveau de la discipline... Comment faire pour redresser la situation en ce 21e siècle où la révolution technologique change la vie de tout le monde tous les jours. Dans son livre Sorry I'm late, Thomas Freidman explique comment, de 2007 à nos jours, le monde s'est transformé et comment certains pays n'arrivent plus à suivre le pas. Aujourd'hui, c'est “business as usual”, le clientélisme politique, la protection des proches, même s'ils sont incompétents. En ce faisant, nous détruisons la confiance de l'administration. À la question de savoir quel héritage vous avez laissé pour le pays, Lee kwan Yew répond que les quatre ingrédients ayant fait de Singapour ce qu'elle est aujourd'hui sont : “law and order”, “free of corruption”, “institution working without interferences” et “promotion of people on basis of competence”. Est-ce cela que nous faisons pour Maurice ? Quand déciderons-nous de mettre le pays avant les partis ? Aujourd'hui, la population a perdu confiance dans le pays. Les parents encouragent leurs enfants à rester à l'étranger. J'ai entendu le Premier ministre dire récemment que nous allons promouvoir l'exportation. Qu'allons-nous exporter ? Nous ne sommes pas compétitifs. Il n'y a pas de transparence. Democracy is gouvernement by explanation. Si tout se fait au grand jour, on obtiendra la confiance, mais si nous le faisons dans l'obscurité, il y aura des doutes et des suspicions. Aujourd'hui, la classe politique est arrogante. On leur entend dire « Je sais où je mène le pays » ou encore « Je sais ce que je fais », « Dans cinq ans, nous verrons »... La population veut avoir une réponse et la démocratie ne veut pas dire uniquement voter tous les cinq ans. La démocratie se vit tous les jours. Et le gouvernement a un devoir d'explications pour toutes ses actions.

Est-ce que la situation était mieux en 2014 ?

Je pense que la situation s'est détériorée à partir de 2014. En 2014, on nous avait promis la transparence, la Right of Information Act, la méritocratie... Est-ce que cela s'est produit ? Si cela entrave le développement du pays, c'est grave. Notre déficit est de 3,2%, la dette publique de 60% de notre PIB, le déficit courant est de 6,5% du PIB alors que les experts considèrent que nous sommes dans le rouge si le déficit du “current account” dépasse 5% sur une période donnée. Où allons-nous ? Nous avons une croissance économique mais la fondation de notre économie est bien faible. Elle peut s'écrouler à n'importe quel moment. Aujourd'hui, nous importons deux fois plus que nous exportons. Combien de temps pourrons-nous soutenir cela ?

Votre souhait pour le 50e anniversaire de l'indépendance ?

C'est une occasion à ne pas rater. Il faut dépasser les considérations politiques afin de célébrer cet anniversaire avec effervescence. Il faut qu'il y ait un comité réunissant les politiciens, les membres du service civil et ceux du secteur privé. Il faut donner à cette célébration une portée nationale au-dessus de la politique. Nous aurions dû étendre la célébration sur plusieurs mois afin d'expliquer aux jeunes, aux étudiants et à la population le chemin qu'on a parcouru et comment construire l'avenir. À l'occasion de cet anniversaire, il est grand temps de réfléchir sur l'approfondissement de la démocratie, en particulier la démocratie parlementaire, à la lumière de notre expérience. Le fonctionnement du parlement doit être revu de fond en comble afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Je suis en faveur de l'introduction d'un Public Interest Litigation Bill, d'une loi sur le financement des partis politiques et de la présentation d'un Freedom of Information Bill.