Kalimera (bonjour)!

Cuisine grecque

Escale au Zorbas

Lorsque le propriétaire du Zorbas lui demande de prendre les rennes de la cuisine du restaurant, Christos Galantis voit en cette proposition une opportunité de poursuivre sa carrière loin, bien loin d'Athènes. Travailler au-delà des rives de sa Grèce natale n'était pas une première pour lui. Mais jusque-là Maurice lui était un pays inconnu. Une fois installé à Grand-Baie, Christos Galantis prend ses marques et découvre peu à peu l'île. Aujourd'hui, le chef grec est catégorique: "Je ne rentrerai en Grèce que pour y passer des vacances." Bien avant qu'on parle de moussaka, raïta, tzatziki, houmous, fava etc… notre chef grec nous confie son coup de coeur pour l'île Maurice, non pour son soleil, sa mer, ses plages, bref tous ses clichés exotiques. "Je vis déjà sur une île entourée de mer", nous dit-il. Mais ce qui l'attire à Maurice c'est la population et la culture du pays. "Je suis fasciné par tout ce que j'ai pu voir sur l'île. Je n'ai plus envie de retourner vivre en Grèce." Mais retournons à nos moussakas! Christos Galantis dit trouver sur nos marchés les produits, notamment des légumes, nécessaires pour reproduire des recettes de sa Grèce natale. Si en matière de qualité, les terres méditerranéennes sont de meilleurs terroirs, cependant le chef nous explique que tout est dans la préparation des produits. Celle-ci leur confère les saveurs quasi authentiques des plats typiques de son pays.

Au Zorbas, Christos Galantis et sa petite équipe sont aux fourneaux pour assurer le service à l'heure du déjeuner et du dîner. Dans un décor sobre, sans prétention aux couleurs (bleu et blanc) de la Grèce, le Zorbas fait face à la baie. Ainsi, depuis près de vingt mois, l'enseigne, unique en son genre, a fait sa place dans le riche paysage de la restauration à Grand-Baie. Pour Scope, le Chef Christos Galantis a choisi de présenter deux plats, un messe ou… une entrée gorgée de soleil et un moussaka. L'entrée composée de délicieux tzaziki, tyrokafteri, houmous, fava et d'aubergine en salade a ravi nos papilles. Pour ce qui est du moussaka, sorti directement du réfrigérateur, nous n'avons pu le déguster pour vous donner notre avis. A vous de reproduire cette recette et…pourquoi de pas nous faire parvenir votre avis!

Tzatziki

Ingrédients

500 g de yaourt nature

1 gousse d'ail

1 concombre anglais

2 cuil.à bouche d'huile d'olive

Sel

Poivre

Préparation

Râpez le concombre. Pressez pour dégorger. Mettez le concombre râpé dans un bol. Ajoutez l'ail écrasé et l'huile d'olive. Salez et poivrez. Mélangez bien et laissez au frais pendant une heure avant de servir.

Tyrokafteri

Ingrédients

250 g de fromage feta

1 gros poivron rouge

2 cuil.à bouche d'huile d'olive

Piment vert écrasé

Préparation

Découpez le poivron en petits cubes.

Mélangez tous les ingrédients dans un grand bol en écrasant bien le fromage a la fourchette. Réservez au frais avant de servir.

Houmous

Ingrédients

500g de pois chiche en conserve

2 cuil.à couche de tahiri (crème de sésame)

4 cuil.à bouche d'huile de sésame

2 cuil.àbouche d'huile d'olive

2 gousses d'ail râpées

Préparation

Egouttez les pois chiches. Mixez tous les ingrédients. Réservez au frais.

Fava

Ingrédients

400g de dholl petit pois

2 oignons écrasés

2 gousses d'ail écrasées

4 cuil. à soupe d'huile d'olive

Sel

Poivre

Préparation.

La veille, mettez le dholl à tremper. Faites bouillir le dholl avec l'oignon, l'ail et quelques pincées de sel. Egouttez. Mixez. Ajoutez l'huile d'olive avant de mixer encore un peu. Poivrez. Réservez au frais.



Salata d'aubergine

Ingrédients

2 grosses aubergines

2 gousses d'ail écrasées

2 cuil.à bouche de jus d'orange pressée

2 cuil.à boche d'huile d'olive

Sel

Poivre

Préparation

Faite griller les aubergines au four puis prélevez la chair. Hachez à l'aide d'un couteau. Mélangez

avec les autres ingrédients. Salez et poivrez.

Pain pita

Ingrédients

200 g de farine blanche

2 cuil.de levure de boulanger

1 pincée de sel

2 cuil.à soupe d'huile de tournesol

Eau



Préparation

Mélangez tous les ingrédients dans un grand bol. Incorporez un peu d'eau pour rassembler le tout et former une pâte. Laissez reposer pendant 30 minutes.

Abaissez la pâte. Découpez pour en faire de petites boules. Laissez reposer pendant 15 minutes. Abaissez et coupez en triangles. Faites cuire dans une poêle huilée, pendant deux minutes chaque côté.

Moussaka

Ingrédients

500 g de viande de boeuf hâchée

3 grosses aubergines

4 grosses pomme de terre

200 g de purée de tomate

100g de fromage râpé

2 oignons

3 gousses d'ail

1/2 litre de lait

120 g de farine

100g de beurre

Sel

Poivre

Préparation

Coupez les aubergines en rondelles. Salez et poivrez. Epluchez et coupez les pommes de terre en rondelles. Salez et poivrez. Passez les aubergines et les pommes de terre dans un bain d'huile très chaud. Retirez et réservez. Faites sauter la viande avec l'ail et l'oignon hachés pendant 4 minutes. Ajoutez la purée de tomates et laissez mijoter pendant 30 minutes. Faites fondre le beurre. Ajoutez la farine d'un seul coup tout en tournant. Incorporez le lait, un peu de sel et de poivre. Mélangez bien pour obtenir une crème onctueuse. Beurrez un plat allant au four. Etalez les pommes de terre puis la moitié de la viande, ensuite les aubergines et le reste de viande. Nappez de béchamel. Parsemez le fromage sur le dessus et faites cuire au four à 180°C pendant 30 minutes.