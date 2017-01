KAN ET SALEM : Sonorités d’antan et d’ailleurs

Puisant leur essence dans des traditions ethniques et aborigènes, le duo formé par Kan et Salem s’est lancé dans la fabrication d’instruments de musique d’ici et d’ailleurs. Avec la marque Heka, ils ont fait de la récup leur marque de fabrique et mettent leur savoir-faire au service de l’éducation et du social. Didgeridoo, sanza, bobre coco, balafon, flûtes bansuri, doum doum : des noms qui font voguer l’imaginaire vers un autre temps et vers d’autres horizons…

À Cité Barkly à Beau Bassin, dans une des pièces de la demeure de Salem, les instruments sont légion. Dans cet atelier de fortune trônent plusieurs objets, dont la plupart nous semblent étrangers et presque sortis d’un autre monde. L’odeur de bois, de colle et de vernis mélangé à celle de l’humidité et d’autres senteurs difficilement identifiables donne une indication que c’est un lieu qui fonctionne à plein régime…

En égyptien, Heka veut dire mantra, un mot synonyme de pouvoir. Pour Kan Chan Kin et Salem (de son vrai nom Ras Hail Nephaely d’Jahma Schallum Emilien), cette marque se veut le symbole tout puissant de la fusion de leur passion pour les instruments du monde. Le premier s’est fait connaître pour son maniement du didgeridoo; le second, âgé de 29 ans, le fils du seggaeman Ras Natty Baby, est le spécialiste des sonorités ethniques.

Pendant toute son enfance, Salem a baigné dans un environnement musical. Sa fibre artistique s’est enrichie au gré des allées et venues des frères de scène de son père, “qui avaient toujours avec eux des instruments que l’on n’a pas coutume de voir et d’entendre, originaires d’Afrique et des îles”. Le jeune homme a l’occasion d’accompagner son père sur scène lors de ses déplacements à l’étranger et d’être exposé à la musique et aux instruments d’ailleurs, “utilisés par nos ancêtres africains”.

Richesse musicale.

Kan s’inspire des sonorités aborigènes de l’Australie avec le didgeridoo, son instrument de prédilection. Aujourd’hui, bien qu’il se dise novice en la matière, son nom est associé à cet instrument traditionnel. “J’ai rencontré quelques chamans (des guérisseurs qui utilisent la méditation, l’énergie et la musique pour guérir), qui m’ont fait découvrir l’univers autour des instruments et leurs traditions.” Kan est fasciné par le didgeridoo qui, outre d’offrir une musique profonde, est bénéfique à la santé. “En y jouant, la respiration fait travailler le diaphragme. C’est un peu comme le yoga de la respiration (pranayana).”

Salem confie que notre culture est riche : “A traver nou listwar et nou kiltir, nou’nn gagn boukou linflians.” Une richesse enfouie dans le passé qu’il tente de remettre au goût du jour. Bobre, makalapo, balafon, doum doum, n’goni : des instruments qui offrent des sonorités authentiques d’Afrique. Muni de deux baguettes, Salem fait sonner le balafon, et nous fait voyager. Il nous invite ensuite aussi à découvrir le n’goni, un mélange entre la harpe et le banjo. Avec le valiha, qui ressemble presque à un sitar, les deux amis nous conduisent vers la richesse musicale de Madagascar. Avec le koto, qui est originaire des contrées asiatiques, nous voyageons au cœur du pays du soleil levant.

Passion et créativité.

L’atelier de Salem se veut un véritable musée de l’instrument. Sans s’autoproclamer spécialiste, Salem confie que “les instruments ont un principe de base universelle, qui est de toujours revenir aux mêmes notes”. Il se désole que certains instruments, tels le bobre ou le makalapo, aient disparu de notre folklore musical au profit d’autres plus modernes.

Les deux potes allient chaque jour passion et créativité pour fabriquer des instruments de musique. “Nous nous sommes rencontrés lors d’un festival. Kan jouait du didgeridoo sur scène. C’était la première fois que je voyais cet instrument. Devant mon intérêt, il m’en a offert un et nous avons fait plusieurs jams ensemble par la suite”. À force de se côtoyer lors de festivals et autres concerts, ils se rendent vite compte qu’ils ont pas mal d’atomes crochus. “On s’est dit : pourquoi pas mélanger nos savoir-faire ?”, raconte Salem. “Salem m’a introduit à la fabrication d’autres instruments. Pour ma part, j’ai apporté mes connaissance en graphisme, en photographie et en vidéo”, confie Kan. C’est ainsi qu’Heka a vu le jour.

Matières recyclées.

Kan et Salem se soucient également de l’environnement. “Nous achetons le moins possible, car on travaille énormément avec des matières organiques qu’offre la nature et d’autres qui sont recyclées”, confie Kan. Salem précise : “Là où quelqu’un d’autre pourrait voir des problèmes, nous voyons des opportunités. Nous donnons une seconde vie à des produits bons pour la casse.” Le recyclage a toujours fait partie de la culture de celui qui a grandi à Cité Richelieu. “Dans mon quartier, les fabricants d’instruments de musique étaient nombreux. Ils utilisaient tout ce que la nature leur offrait : boîtes de conserve, bois usagé, drom, etc.”

Dans son atelier, le n’goni se dote de fil de pêche, alors que le doum doum s’arme de tuyaux en PVC. Le zansei se niche dans du bois trouvé ici et là et le koto se pavane avec des rayons de bicyclette, sans oublier le tambour, fait avec des drom. Le didgeridoo est fabriqué avec du bambou, mais Kan en réalise également avec des tuyaux en PVC. “Nous apportons un parfait équilibre entre la musique et notre environnement”, assure Kan.

Les deux compères estiment que c’est mieux de fabriquer des instruments en utilisant des matières recyclées. Ils ont entamé une collaboration sur plusieurs projets avec la compagnie Belle Verte, spécialisée dans le recyclage.

HEKA au service du social

L’instrument se plie aussi en quatre au service de l’éducation et du social. En plus de se produire lors de festivals, le duo partage son savoir avec les jeunes lors d’ateliers éducatifs et de découverte. Un premier atelier, axé sur le didgeridoo, s’est tenu au début de l’année sur la plage de Sable Noir et un deuxième au Jamm’Inn à Petite Rivière au mois de novembre. “Le but est de familiariser les jeunes à ses instruments oubliés qui offrent des vibrations intemporelles.”

Œuvrer en faveur du social est également une des priorités de Kan et Salem, qui entendent faire bouger les choses au sein de quartiers nécessiteux, en canalisant l’énergie des jeunes vers la musique. Carburant aux bonnes vibrations, Salem confie être “souvent étonné par l’étendue du travail des jeunes qui fabriquent des instruments lors d’ateliers que nous animons dans les centres communautaires. Cela prouve que nous sommes sur la bonne voie avec Heka”.