KARATÉ — 6TH INDIAN OCEAN CHAMPIONSHIPS, AU GYMNASE DE PHOENIX: Maurice en compétition avec sept autres pays

Samedi prochain (24 septembre) se tiendra la sixième édition de l'Indian Ocean Open Karaté Championships au gymnase de Phoenix. Cette compétition est organisée par la All Mauritius Karate Federation (AMKF) en collaboration avec avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Mauritius Sports Council (MSC), Mauritius Olympic Committee (MOC), l'Indian Ocean Karaté Federation et la Commission de l'Océan Indien. Ce tournoi qui réunira 182 participants, 48 officiels, 12 coaches et 19 arbitres, s'annonce grandiose avec 64 combats au menu, regroupant respectivement les combattants évoluant dans la catégorie poussins à celle des vétérans de + 45 ans. Les pays participants proviennent de Maurice, l'Inde, l'Afrique du Sud, Madagascar, La Réunion, Les Seychelles, Les Comores et le Djibouti.

Dans le cadre de Championnats de karaté de l'open de l'océan Indien, le sensei japonais, Yoshio Kuba, ceinture noire 10e Dan de karaté, animera un séminaire pour les adeptes du guju ryu à Maurice. Ce stage débutera à partir de demain après-midi à 17h et s'achèvera vers 20h. Cela, pendant cinq jours durant au complexe sportif de Beau-Bassin. Le séminaire prendra ainsi fin le dimanche 25 avec un dernier cours pour les membres de l'AMKF à Beau-Bassin toujours. Celui-ci débutera à 9h30.